Cristiano Ronaldo stabilisce il record di presenze in Champions League

Cristiano Ronaldo ha frantumato un altro record di UEFA Champions League giocando la sua partita numero 178, quella tra Manchester United e Villarreal. Alla 19esima edizione del torneo, Ronaldo detiene anche il record di gol segnati e ora ha sorpassato il precedente record di presenze di Iker Casillas.

Cristiano Ronaldo negli anni

178 Cristiano Ronaldo (2003–)

177 Iker Casillas (1999–2019)

151 Xavi Hernández (1998–2015)

151 Lionel Messi (2004–)

142 Raúl González (1995–2011)

141 Ryan Giggs (1993–2014)

Ronaldo ha saltato solo quattro partite di UEFA Champions League con i suoi club dai quarti di finale del 2013/14.

Numeri e statistiche di Ronaldo*

I traguardi di Cristiano Ronaldo in Champions League

178 presenze

136 gol

5 titoli

19 stagioni

111 vittorie

35 pareggi

30 sconfitte

8 triplette

20 ammonizioni

1 espulsione

136 Cristiano Ronaldo

121 Lionel Messi

77 Robert Lewandowski

72 Karim Benzema

71 Raúl González

56 Ruud van Nistelrooy

Il primo gol di Ronaldo in UEFA Champions League è arrivato dopo 27 partite, ciò significa che i 136 gol sono stati segnati in 150 presenze dalla prima rete.

Cronistoria delle presenze

1 Stuttgart - Manchester United 2-1, 1 ottobre 2003

Un 18enne Ronaldo si conquista il rigore che permette a Van Nistelrooy di accorciare le distanze nella sconfitta di una partita della fase a gironi. Lo United raggiunge gli ottavi prima di venire eliminato dal Porto (qualcuno ricorda l'esultanza di Mourinho a bordo campo?).

Ronaldo: i grandi gol col Manchester United

50 Manchester United - Arsenal 1-0, 29 aprile 2009

Ronaldo colpisce una traversa dalla distanza nell'andata della semifinale vinta di misura dalla squadra di Sir Alex Ferguson. Il portoghese al ritorno è inarrestabile ma in finale - la prima di Ronaldo - il Barcellona avrà la meglio.

100 Real Madrid - Dortmund 3-0, 2 aprile 2014

Questa presenza arriva nel bel mezzo della stagione da record di Ronaldo in cui segna 17 gol e vince la competizione. Il portoghese segna per la sua ottava partita consecutiva di Champions League mettendo un'ipoteca sui quarti di finale con la vittoria dell'andata che si rivela decisiva.

150 Real Madrid - Juventus 1-3, 11 aprile 2018

La Juve sembra a un passo da una clamorosa rimonta dopo il 3-0 dell'andata dei quarti di finale arrivato grazie a due gol e un assist di Ronaldo a Torino. Nel ritorno a Madrid, la Juve si porta sul 3-0 ma nei minuti di recupero Ronaldo trasforma il rigore che vale il 4-3 complessivo.

178 Man. United - Villarreal 2-1, 29 settembre 2021

Non soddisfatto di aver semplicemente infranto il record di Casillas, Ronaldo ha collezionato la sua storica 178esima presenza in uno stile tipicamente decisivo. Lo United era sotto con il Villarreal prima del pareggio di Alex Telles e la partita sembrava destinata al pareggio fino a quando il numero 7 non ha regalato la vittoria ai Red Devils al 95'.