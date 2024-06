Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare domenica 23 giugno

La Germania, già qualificata, cerca la terza vittoria nel Gruppo A contro la Svizzera, mentre la Scozia affronta l'Ungheria in una sfida cruciale.

UEFA.com presenta in anteprima le partite a Francoforte e Stoccarda.

I calcoli per la qualificazione

La Svizzera non è riuscita a raddoppiare dopo lo splendido gol di Xherdan Shaqiri nell'1-1 contro la Scozia a Colonia, ma con quattro punti in due partite è in buona posizione per approdare agli ottavi. La sfida della terza giornata contro i padroni di casa, in gran forma, può sembrare un compito poco invidiabile, ma l'attaccante Dan Ndoye ribadisce che il morale degli elvetici è alto: "Abbiamo tutti la stessa voglia di vincere e la stessa mentalità", ha detto. "Dobbiamo essere uniti e lottare insieme, è così che affrontiamo ogni partita".

Dopo la comoda vittoria di mercoledì contro l'Ungheria, la Germania ha già un posto assicurato nella fase a eliminazione diretta, ma a Francoforte non vuole adagiarsi sugli allori. Jamal Musiala – a segno nelle prime due gare – ha dichiarato: "La nostra mentalità, ovvero difendere la porta e cercare un altro gol, è stata fantastica. Dobbiamo continuare così nelle prossime partite".

La squadra di Steve Clarke ha reagito alla prima sconfitta contro la Germania con un combattuto pareggio contro la Svizzera, tenendo accese le speranze di andare alla fase a eliminazione diretta. Il difensore Jack Hendry ritiene che la gara di Colonia sia stata un buon punto di partenza per quella cruciale di domenica: "Lo slancio è fondamentale. Grazia a quel risultato, ora possiamo concentrarci totalmente sull'Ungheria. Cercheremo di migliorare ancora e di prendere i tre punti".

Dopo le sconfitte contro Svizzera e Germania, l'Ungheria non può permettersi altri errori a Stoccarda. Il Ct Marco Rossi si è detto orgoglioso della prestazione dei suoi giocatori contro i padroni di casa, come conferma anche il difensore Zsolt Nagy: "Abbiamo avuto quattro grandi occasioni sullo 0-0", ha detto. "È una cosa enorme secondo me. Possiamo sfruttare i nostri punti di forza e, se risolviamo gli aspetti negativi, possiamo battere la Scozia".

Lunedì

21:00: Croazia - Italia (Gruppo B, Lipsia)

21:00: Albania - Spagna (Gruppo B, Düsseldorf)

