UEFA EURO 2024: tutte le formazioni delle finaliste in Germania

Per tutta la durata di UEFA EURO 2024, UEFA.com ha pubblicato le probabili formazioni e le formazioni titolari delle squadre in gara: ecco quelle di Spagna e Inghilterra nelle sette partite disputate in Germania.

Guida alla finale di EURO

Formazione finale: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane

Formazione semifinale: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Formazione quarti di finale: Pickford; Walker, Stones, Konsa; Trippier, Mainoo, Rice, Saka; Bellingham, Foden; Kane

Formazione ottavi di finale: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione terza giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione seconda giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane



Formazione prima giornata: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

I tre gol di Kane a EURO 2024

Formazione finale:Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Morata

Formazione semifinale: Unai Simón: Jesús Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz: Lamine Yamal, Olmo, Williams, Morata



Formazione quarti di finale: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Formazione ottavi di finale: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Formazione terza giornata: Raya; Jesús Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino; Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal; Joselu

Formazione seconda giornata: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Formazione prima giornata: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams