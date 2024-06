Scozia - Ungheria, anteprima Gruppo A EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Scozia e Ungheria si incontrano domenica 23 giugno nell'ultima giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2024.

Scozia - Ungheria in breve Quando: domenica 23 giugno (21:00 CET)

Dove: Stuttgart Arena

Cosa: terza giornata Gruppo A UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Scozia - Ungheria in TV

Scopri dove vedere le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

La Scozia resta in corsa per un posto agli ottavi grazie al pari contro la Svizzera a Colonia. Il capitano Andy Robertson ha definito la prestazione di mercoledì più veritiera, ma la squadra di Steve Clarke dovrà fare un'altra ottima prestazione per avere qualche possibilità di battere l'Ungheria e raggiungere i padroni di casa nella fase a eliminazione diretta del torneo.

Le stelle della Scozia fanno in quiz EURO

L'Ungheria, come i suoi avversari, deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. Gli uomini di Marco Rossi, battuti dalla Svizzera nell'esordio del Gruppo A, sono migliorati molto contro la Germania a Stoccarda, ma non sono riusciti a registrare il loro primo punto in questa fase finale nonostante abbiano creato diverse occasioni per passare in vantaggio con la partita ancora in parità. Se riusciranno a sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno contro la Scozia, potrebbero chiudere il girone con una vittoria importantissima e probabilmente storica.

Probabili formazioni

Scozia: Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, Adams, McGinn

Ungheria: Gulácsi; Fiola. Orbán, Dárdai; Bolla, Á. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga

Tutti i gol dell'Ungheria nelle qualificazioni a EURO

Stato di forma

Scozia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PSPVSS



Ungheria:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSVSVV

Le parole degli allenatori

Steve Clarke, allenatore Scozia: "Vogliamo ottenere qualcosa dall'ultima partita del girone. Ci siamo già trovati in questa situazione [a EURO 2020], quindi speriamo di aver imparato qualcosa. [L'Ungheria] è una buona squadra, organizzata e ha un buon allenatore. È brava sia con la palla che senza perché ha giocatori di qualità. Ci aspettiamo una partita difficile e sono sicuro che anche loro se la aspettano".

Marco Rossi, allenatore Ungheria: "Visti i risultati ottenuti finora, senza punti in due partite, per noi non c'è altra alternativa che vincere per passare il turno. Sappiamo che questa è una partita decisiva per entrambi. Sia noi che la Scozia sentiamo la stessa pressione. La Scozia è pericolosa per il suo atteggiamento, ma anche perché ha giocatori di qualità come McGinn, Gilmour e soprattutto McTominay".