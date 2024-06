Svizzera - Germania, anteprima Gruppo A EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Svizzera e Germania si incontrano domenica 23 giugno nell'ultima giornata del Gruppo A di UEFA EURO 2024.

Svizzera - Germania in breve Quando: domenica 23 giugno (21:00 CET)

Dove: Frankfurt Arena

Cosa: terza giornata Gruppo A UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Svizzera - Germania in TV

Scopri dove vedere le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.Guida alla partita.

Guida alla partita

La Germania è diventata la prima squadra a qualificarsi agli ottavi grazie alle due vittorie nelle prime due giornate contro Scozia e Ungheria. La squadra di Julian Nagelsmann, trascinata da Florian Wirtz, Jamal Musiala e Toni Kroos, ha giocato un ottimo calcio nelle due partite finora disputate, ma difficilmente toglierà il piede dall'acceleratore a Francoforte con la speranza di chiudere a punteggio pieno a EURO per la prima volta dal 2012.

Il gran gol di Shaqiri contro la Scozia

Dopo aver battuto l'Ungheria e pareggiato con la Scozia, la Svizzera è a un passo dalla qualificazione agli ottavi di EURO per il terzo torneo consecutivo. Poche squadre sarebbero entusiaste di affrontare i padroni di casa in questo momento, ma i Nati sono imbattuti negli ultimi tre incontri contro i tedeschi, avendo segnato nove gol in tre precedenti. Inoltre gli svizzeri hanno perso solo una delle ultime 12 partite di EURO, vincendone quattro e pareggiandone sette. Se eviteranno la sconfitta a Francoforte, staccheranno il pass per gli ottavi.

Chi ha bisogno di quale risultato alla terza giornata?

Probabili formazioni

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Capocannoniere: i due gol di Musiala

Stato di forma

Svizzera:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVPVVP



Germania:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVPVV

Le parole degli allenatori

Murat Yakin, Ct Svizzera: "La speranza conta poco in partite come questa. Tutto sta nella qualità che si riesce a mettere in campo. La Germania ha giocato un calcio spettacolare. Non vediamo l'ora di scendere in campo contro di loro. Non siamo con le spalle al muro e sarà una partita interessante, non ho dubbi su questo".

Julian Nagelsmann, Ct Germania: "Vogliamo vincere il girone, è il nostro obiettivo primario. È sempre più bello quando si vince il girone. Preferirei evitare un grande avversario negli ottavi, ma non possiamo influenzare i risultati degli altri gironi. Vogliamo continuare a migliorare fisicamente. Non ho intenzione di fare sette cambi. Posso escluderlo".