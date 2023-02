EURO 2024: guida completa

Dove si disputerà EURO 2024?

La Germania ospiterà EURO 2024, essendo stata scelta in occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA del 27 ottobre 2018 a Nyon. L'unica altra nazione candidata era la Turchia. Anche se la Germania Ovest ha ospitato l'edizione del 1988, il torneo non era mai stato disputato nel paese dopo la riunificazione. In Germania si è svolta anche la Coppa del Mondo FIFA 2006.

Quali sono le città ospitanti di EURO 2024?

EURO 2024: l

Le città che ospiteranno il torneo sono:

Berlino: Olympiastadion Berlin (attuale capienza: 70.000)

Colonia: Cologne Stadium (47.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Dusseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Francoforte: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Amburgo: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Lipsia: Leipzig Stadium (42.000)

Monaco: Munich Football Arena (67.000)

Stoccarda: Stuttgart Arena (54.000)

Calendario di UEFA EURO 2024

Tra i 10 stadi prescelti per il torneo vi sono i nove utilizzati in Coppa del Mondo FIFA 2006 più la Düsseldorf Arena.

La Munich Football Arena, inoltre, ospiterà il Campionato Europeo UEFA per due edizioni consecutive; il terreno di gioco del Bayern Monaco è stato uno degli 11 impianti che hanno ospitato UEFA EURO 2020.

Quando si gioca EURO 2024?

La fase finale di UEFA EURO 2024 è in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

Quando e dove si giocherà la finale di UEFA EURO 2024?

La finale di UEFA EURO 2024 si giocherà domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

La Germania padrona di casa giocherà la partita inaugurale del torneo venerdì 14 giugno alla Football Arena di Monaco.

Monaco di Baviera è stata una delle città ospitanti di EURO 2020 UEFA via Getty Images

Quante squadre si qualificano a EURO 2024?

La Germania si qualificherà di diritto in veste di nazione ospitante e disputerà il suo 14º Campionato Europeo UEFA consecutivo. La Germania/Germania Ovest vi ha partecipato a ogni edizione dal 1972: la Germania Ovest ha vinto nel 1972 e nel 1980, mentre la Germania unita ha trionfato a EURO ’96.

Oltre alla Germania, 23 posti saranno assegnati tramite le qualificazione europee, in programma da marzo a novembre 2023, e con gli spareggi, in programma a marzo 2024.

Qual è il format delle qualificazioni?

Le squadre sono suddivise in dieci gironi da cinque (contenenti le quattro partecipanti alle Finals di UEFA Nations League) o sei. Le nazionali giocheranno con gare in casa e in trasferta in un round-robin, dove le vincitrici e le seconde dei gironi andranno direttamente alla fase finale. I tre posti rimanenti verranno decisi dagli spareggi alla quale parteciperanno 12 squadre scelte in base alle prestazioni nella UEFA Nations League 2022/23.

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Le regole di UEFA EURO 2024

Qual è il format del torneo?

Il format sarà identico a quello di UEFA EURO 2020. Le prime due classificate nei sei gironi della fase finale andranno agli ottavi insieme alle quattro migliori terze.

Highlights finale EURO 1988: Olanda - URSS 2-0

Le date di EURO 2024 da segnare

Qualificazioni

9 ottobre 2022: sorteggio qualificazioni, Festhalle Frankfurt

23–25 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 1

26–28 marzo 2023: fase a gironi, Giornata 2

16–17 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 3

19–20 giugno 2023: fase a gironi, Giornata 4

7–9 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 5

10–12 settembre 2023: fase a gironi, Giornata 6

12–14 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 7

15–17 ottobre 2023: fase a gironi, Giornata 8

16–18 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 9

19–21 novembre 2023: fase a gironi, Giornata 10

21 marzo 2024: semifinali play-off

26 marzo 2024: finali play-off

Fase finale

Dicembre 2023: sorteggio fase finale UEFA EURO 2024, Elbphilharmonie Amburgo

14 giugno 2024: gara d'apertura UEFA EURO 2024, Munich Football Arena

14 luglio 2024: finale UEFA EURO 2024, Olympiastadion Berlino

Chi sono gli ambasciatori delle città di EURO 2024?

Berlino: Kevin-Prince Boateng

Colonia: Harald Schumacher

Dortmund: Roman Weidenfeller, Annike Krahn

Dusseldorf: Martina Voss-Tecklenburg, Sandra Mikolaschek, Selin Oruz

Francoforte: Alex Meier, Deborah Levi

Gelsenkirchen: Gerald Asamoah

Amburgo: Patrick Esume

Lipsia: Dr Jörg Junhold, Anja Mittag, Jürgen Zielinski

Monaco: Dr Felix Brych

Stoccarda: Cacau, Niko Kappel, Eli Seitz