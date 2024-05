Meduza, OneRepublic e Leony presentano FIRE, l'inno ufficiale diEURO 2024

FIRE, l'inno ufficiale di UEFA EURO 2024, è uscito su tutte le piattaforme di streaming.

Il trio elettronico italiano MEDUZA, gli OneRepublic e la cantautrice tedesca Leony hanno unito le forze per pubblicare FIRE prima del torneo di quest'estate in Germania.

Ascolta FIRE qui

Il brano, scritto da Ryan Tedder degli OneRepublic e prodotto dai MEDUZA, fonde la tanto amata produzione house del gruppo italiano, i paesaggi sonori degli OneRepublic e l'esperienza pop di Leony in una traccia che incarna il fervore e lo spirito degli appassionati di calcio e musica.

I tifosi avranno la possibilità di vedere i tre artisti eseguire l'inno dal vivo durante la cerimonia di chiusura, prima del calcio d'inizio della finale di UEFA EURO 2024 in programma all'Olympiastadion di Berlino il 14 luglio.

Gli artisti di UEFA EURO 2024 parlano dell'inno ufficiale FIRE

I MEDUZA hanno anche creato una colonna sonora completa, una serie di composizioni ispirate all'inno per arricchire le sequenze televisive, accompagnare le squadre in campo o sottolineare i momenti chiave come la consegna del trofeo: in questo modo, lo spirito di UEFA EURO 2024 risuonerà costantemente, unendo musica e calcio.

Inoltre, la playlist ufficiale di UEFA EURO 2024 è da oggi disponibile sulle piattaforme di streaming, con aggiornamenti settimanali e selezioni appositamente curate che daranno uno sfondo musicale dinamico e coinvolgente al torneo.

Playlist ufficiale di EURO 2024

"Il calcio e la musica hanno il potere di unire le persone", ha commentato Philipp Lahm, direttore di UEFA EURO 2024. "Quando penso a UEFA EURO 1996, ho in mente Football's Coming Home. A UEFA EURO 2024 vogliamo celebrare la diversità dell'Europa e rafforzare questo sentimento di unione. Quest'estate avremo bel calcio e bella musica con FIRE, l'inno di EURO".

I MEDUZA hanno dichiarato: "Ora più che mai, il potere della musica di unirci è innegabile. Da grandi appassionati di calcio, siamo entusiasti di unire la nostra passione con la nostra musica per UEFA EURO 2024".

La tua guida a EURO

Ryan Tedder degli OneRepublic ha commentato: "Oggi è un giorno speciale perché esce FIRE. L'abbiamo scritta per gli appassionati di calcio e di musica di tutto il mondo, sperando che possa ispirarci e unirci mentre facciamo il conto alla rovescia per UEFA EURO 2024. La campagna #LightYourFire è un invito ai tifosi di tutto il mondo di accompagnarci in questo viaggio".

Leony ha dichiarato: "Sono entusiasta che sia uscita FIRE! Crescere guardando il torneo con la mia famiglia mi ha fatto innamorare del calcio. Con questa edizione in Germania, il mio paese, partecipare all'inno ufficiale è un sogno che si avvera!".

Oltre alla canzone, la UEFA ha lanciato la campagna sui social media #LightYourFire, che incoraggia i tifosi a condividere le proprie passioni e celebrare l'unione tra musica e calcio con la possibilità di vincere i biglietti per la finale del 14 luglio. Per maggiori informazioni, possono seguire i canali social media della UEFA e di UEFA EURO 2024.