Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA 2025: calendario completo

La fase finale del Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA si disputerà dal 15 al 27 giugno in Polonia.

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. La fase finale funge anche da qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile FIFA Under 20 del 2026, che si giocherà sempre in Polonia dal 5 al 27 settembre dello stesso anno. L'Europa ha cinque posti disponibili, esclusa la Polonia che è qualificata di diritto come nazione ospitante. Se la Polonia arriva quarta nel girone, ci sarà uno spareggio tra le due terze classificate per sapere chi si unirà alle semifinaliste in Coppa del Mondo (altrimenti, le prime tre squadre di ogni girone diverse dalla Polonia – già qualificata – guadagnano un posto).

I gironi Gruppo A: Polonia (nazione ospitante), Svezia, Francia, Italia Gruppo B: Portogallo, Paesi Bassi, Inghilterra, Spagna (campione in carica)

Stadi

Stadio Rzeszów, Rzeszów

Stadio Mielec, Mielec

Stadio Stalowa Wola, Stalowa Wola

Stadio Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Orari CET

Fase a gironi

Prima giornata

Domenica 15 giugno

Gruppo A

Polonia - Italia (Stalowa Wola, 18:00)

Francia - Svezia (Rzeszów, 19:00)

Gruppo B

Inghilterra - Paesi Bassi (Tarnobrzeg, 17:00)

Portogallo - Spagna (Mielec, 17:00)

Highlights fase a gironi 2024: Paesi Bassi - Spagna 1-0

Seconda giornata

Mercoledì 18 giugno

Gruppo A

Svezia - Italia (Stalowa Wola, 19:00)

Polonia - Francia (Mielec, 18:00)

Gruppo B

Portogallo - Inghilterra (Tarnobrzeg, 17:00)

Paesi Bassi - Spagna (Rzeszów, 17:00)

Terza giornata

Sabato 21 giugno

Gruppo A

Svezia - Polonia (Tarnobrzeg, 16:00)

Italia - Francia (Rzeszów, 16:00)

Gruppo B

Paesi Bassi - Portogallo (Mielec, 19:00)

Spagna - Inghilterra (Stalowa Wola, 19:00)

Highlights semifinale 2024: Inghilterra - Spagna 1-3

Spareggio per la Coppa del Mondo (se necessario)

Martedì 24 giugno

Terza classificata Gruppo A - Terza classificata Gruppo B (Tarnobrzeg, 15:00)

(Si giocherà se la Polonia arriverà quarta nel girone)

Semifinali

Martedì 24 giugno

SF1: Vincitrice Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincitrice Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le semifinali si giocheranno a Mielec alle 17:00 e a Stalowa Wola alle 20:00. L'assegnazione degli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.

Finale

Venerdì 27 giugno

Vincitrice semifinale 1 - Vincitrice semifinale 2 (Rzeszów, ore 20:00)