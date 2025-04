Women's EURO U19: conosciamo le squadre

I Campionati Europei UEFA Femminili Under 19 si giocheranno dal 15 al 26 giugno in Polonia. Il sorteggio è in programma il 15 aprile.

Le squadre si sfideranno in due gironi da quattro; le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali del 23 giugno, mentre la finale si terrà tre giorni dopo. La fase finale servirà anche da qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile U20 del 2026, che si terrà in Polonia dal 5 al 27 settembre dello stesso anno. In palio ci saranno cinque posti, anche se la Polonia è automaticamente qualificata al Mondiale in quanto nazione ospitante.

UEFA.com presenta le otto squadre che si contenderanno il titolo a giugno.

Contendenti fase finale Inghilterra, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia (padroni di casa), Portogallo, Spagna (detentori), Svezia

Date delle partite

Fase a gironi: 15, 18, 21 giugno

Semifinale e spareggio mondiale (se necessario): 24 giugno

Finale: 27 giugno

Stadi

Stadium Rzeszów, Rzeszów

Stadium Mielec, Mielec

Stadium Stalowa Wola, Stalowa Wola

Stadium Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Le vincitrici di Women's EURO U19 negli anni

Contendenti

Turno 1: Gruppo A4 terzo posto (giocato in Polonia)

V2-1 contro Turchia, V1-0 contro Italia, S0-1 contro Polonia

Turno 2: prima Gruppo A3 (giocato in Inghilterra)

V6-0 contro Belgio, V5-1 contro Austria, V10-0 contro Ucraina

Migliore marcatrice: Ava Baker 5

2023/24: semifinale

Miglior piazzamento: campione x 1 (2009)

Highlights 2024: Inghilterra - Francia 1-0

Turno 1: prima Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

V4-0 contro Macedonia del Nord, V8-0 contro Slovacchia, V4-0 contro Portogallo

Turno 2: prima Gruppo A6 (giocato in Galles)

V1-0 contro Galles, V4-3 contro Serbia, V2-1 contro Repubblica d'Irlanda

Migliore marcatrice: Maeline Mendy 4

2023/24: semifinale

Miglior piazzamento: campione x 5 (2003, 2010, 2013, 2016, 2019)

Turno 1: prima Gruppo A4 (giocato in Polonia)

V2-1 contro Polonia, S0-1 contro Inghilterra, V10-0 contro Turchia

Turno 2: prima Gruppo A4 (giocato in Italia)

V7-1 contro Bielorussia, W6-1 contro Slovacchia, P0-0 contro Svezia

Migliori marcatrici: Carolina Tironi, Marta Zamboni 4

2023/24: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 1 (2008)

L'Italia spera di superare la fase a gironi per la prima volta dal 2011.

Turno 1: prima Gruppo A7 (giocato in Ungheria)

V6-3 contro Scozia, V5-0 contro Ungheria, S0-1 contro Svezia

Turno 2: prima Gruppo A1 (giocato nei Paesi Bassi)

V5-0 contro Romania, V5-0 contro Grecia, V1-0 contro Danimarca

Migliore marcatrice: Jade van Hensebergen 7

2023/24: vicecampione

Miglior piazzamento: campione x 1 (2014)

Highlights semifinale 2024: Paesi Bassi - Francia 2-0

Turno 1: seconda Gruppo A4 (giocato in Polonia)

S1-2 contro Italia, V8-0 contro Turchia, V1-0 contro Inghilterra

Turno 2: prima Gruppo A7 (giocato in Polonia), qualificata da nazione ospitante

S0-1 contro Finlandia, V6-0 contro Israele, V2-1 contro Germania

Migliore marcatrice: Julia Gutowska 3

2023/24: non qualificata

Miglior piazzamento: fase a gironi (2007)

Turno 1: seconda Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

V2-0 contro Slovacchia, V3-0 contro Macedonia del Nord, S0-4 contro Francia

Turno 2: prima Gruppo A2 (giocato in Portogallo)

V2-0 contro Islanda, V5-1 contro Slovenia, P1-1 contro Norvegia

Migliori marcatrici: Luisa Bras, Leonete Correia, Diana Costa, Anna Marques, Carolina Santiago 2

2023/24: non qualificato

Miglior piazzamento: semifinale (2012)

Spagna (campione in carica)

Turno 1: prima Gruppo A6 (giocato in Spagna)

V6-0 contro Irlanda del Nord, V3-0 contro Islanda, V6-0 contro Belgio

Turno 2: prima Gruppo A5 (giocato in Scozia)

V3-0 contro Svizzera, V4-0 contro Scozia, V10-0 contro Cechia

Migliori marcatrici: Daniela Agote, Celia Segura 4

2023/24: campione

Miglior piazzamento: campione x 6 (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024)

Highlights finale 2024: Spagna - Paesi Bassi 2-1 (dts)

Turno 1: seconda Gruppo A7 (giocato in Ungheria)

V5-1 contro Ungheria, S1-2 contro Scozia, V1-0 contro Paesi Bassi

Turno 2: seconda Gruppo A4 (giocato in Italia), migliore seconda 

V3-0 contro Slovacchia, V1-0 contro Bielorussia, P0-0 contro Italia

Migliori marcatrici: Felicia Schröder 6

2023/24: non qualificata

Miglior piazzamento: campione x 3 (1999, 2012, 2015)

Le statistiche comprendono Women's EURO U18 (dal 1997/98 al 2000/01)