Finale di UEFA Women's EURO Under 19: Francia - Spagna 0-4

Lo spettacolare gol di Cristina Librán apre la strada alla Spagna che si aggiudica il Campionato Europeo UEFA Femminile Under 19 del 2025, battendo la Francia in finale.

Momenti chiave 16' Joseph mette alla prova Laia

23' Librán porta avanti la Spagna

35' Agote trova il raddoppio

69' La N°16 della Spagna trova il gol

87' Noemi chiude definitivamente la sfida

La partita in breve: la Spagna scrive la storia

La Spagna, campione in carica, schiera quattro delle titolari reduci dalla vittoria in semifinale contro l’Italia, tra cui le marcatrici Irune Dorado e Daniela Agote, reinserite nell’undici iniziale insieme alla capitana Cristina Librán. Ed è proprio Librán a rendersi subito pericolosa nei primi cinque minuti, ma sul suo tiro a giro Paula Comendador non riesce a trovare il tocco decisivo.

La Francia risponde con un guizzo della sua stella, la miglior marcatrice della competizione Liana Joseph: l’attaccante scatta dalla metà campo spagnola, supera le avversarie e conclude con precisione, ma il suo tiro termina dritto tra le braccia del portiere Laia López.

Guarda la Spagna mentre solleva il trofeo di Women's EURO Under 19

Sessanta secondi più tardi, Clara Serrajordi sfiora il gol con una conclusione dalla distanza. Poco dopo, la Spagna si porta in vantaggio: l’azione nasce ancora da Librán, la numero 10 riceve palla nella metà campo francese, si gira con eleganza e parte in accelerazione, prima di scoccare un delizioso tiro a giro che si insacca appena dentro il palo destro, lasciando Alyssa Fernandes immobile.

La Spagna continua a spingere e trova il raddoppio a dieci minuti dall’intervallo. Serrajordi recupera una palla vagante oltre la linea di centrocampo, avanza centralmente e serve un perfetto passaggio filtrante per la corsa della Giocatrice del Torneo 2024, Daniela Agote, che entra in area e con grande freddezza batte Fernandes con un rasoterra preciso nell’angolo basso.

Daniela Aguirre Agote della Spagna in azione UEFA via Getty Images

La Francia, arrivata fin qui con dieci vittorie su dieci nel 2025, rimescola le carte in attacco all’intervallo, inserendo Naolia Traoré e Justine Rouquet. Tuttavia, le Bleues faticano a trovare varchi nella difesa avversaria.

La Spagna, invece, continua a spingere alla ricerca del terzo gol. Serrajordi impegna Fernandes con due conclusioni centrali, prima di trovare finalmente la rete al 70’.

L'esultanza di Clara Serrajordi UEFA via Getty Images

Nel finale, Laia López deve restare concentrata per chiudere l’angolo su Liana Joseph, lanciata in profondità da Maeline Mendy. Ma è la Spagna a firmare il poker: Noemi si accentra e trova con precisione l’angolo basso, mettendo la sua firma sulla prestazione perfetta della Spagna.

Formazioni

Francia: Fernandes; Delcroix (Delaby 70'), Bizet, Sangaré, Dufour; Mélinda Mendy (Chabod 70'), Swierot, Maeline Mendy (Lushimba Bilombi 90+2'); Graziani (Rouquet 46'), Joseph, Effa Effa (Traoré 46').

Spagna: Laia; Noemi, Camara, Amaya, Agirrezabala; Serrajordi (Arques 90+2'), Irune Dorado, Librán (Gálvez 90+2'); Agote (Segura 90+3'), Marisa (Cerrato 70'), Pau (Moreno 83')