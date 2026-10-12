Spareggio di qualificazione Women's Futsal EURO 2027: Norvegia - Finlandia

La Norvegia affronterà la Finlandia nello spareggio per decidere l'ultima squadra qualificata alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO in Croazia.

Dopo il turno elite, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si sono qualificate e raggiungeranno le padrone di casa alla fase finale, che si terrà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Le altre due seconde classificate si affrontano in due gare a novembre per l'ultimo posto disponibile.

Il calendario delle due partite verrà confermato a breve. La Finlandia giocherà il ritorno in casa avendo ottenuto un miglior risultato al turno elite. Sarà il primo incontro assoluto tra le due squadre.

Qualificate alla fase finale finora Croazia (nazione ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia

Qualificazione agli spareggi

Vincitrice Gruppo A turno principale (Trondheim, Norvegia): 2-0 contro Bielorussia, 9-0 contro Kazakistan, 2-0 contro Cechia

Secondo posto Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 2-1 contro Ucraina, 0-3 contro Polonia, 2-1 contro Belgio

Miglior marcatrice qualificazioni: Andrea Holm Aune (6)

Risultati nei tornei

Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata

Women's Futsal EURO 2023: non qualificata

Women's Futsal EURO 2022: non qualificata

Women's Futsal EURO 2019: non qualificata

Qualificazione agli spareggi

Turno principale: N/D (qualificata direttamente al turno elite)

Secondo posto Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 1-0 contro Cechia 3-0 contro Paesi Bassi, 0-3 contro Portogallo

Miglior marcatrice qualificazioni: Tiiu Lehtonen (3)

Risultati nei tornei

Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata

Women's Futsal EURO 2023: non qualificata

Women's Futsal EURO 2022: non qualificata

Women's Futsal EURO 2019: non qualificata