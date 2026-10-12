Spareggio di qualificazione Women's Futsal EURO 2027: Norvegia - Finlandia
lunedì 12 ottobre 2026
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A novembre, Norvegia e Finlandia si affronteranno in due gare per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile alla fase finale in Croazia.
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La Norvegia affronterà la Finlandia nello spareggio per decidere l'ultima squadra qualificata alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO in Croazia.
Dopo il turno elite, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si sono qualificate e raggiungeranno le padrone di casa alla fase finale, che si terrà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Le altre due seconde classificate si affrontano in due gare a novembre per l'ultimo posto disponibile.
Il calendario delle due partite verrà confermato a breve. La Finlandia giocherà il ritorno in casa avendo ottenuto un miglior risultato al turno elite. Sarà il primo incontro assoluto tra le due squadre.
Qualificate alla fase finale finora
Croazia (nazione ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia
Norvegia
Qualificazione agli spareggi
Vincitrice Gruppo A turno principale (Trondheim, Norvegia): 2-0 contro Bielorussia, 9-0 contro Kazakistan, 2-0 contro Cechia
Secondo posto Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 2-1 contro Ucraina, 0-3 contro Polonia, 2-1 contro Belgio
Miglior marcatrice qualificazioni: Andrea Holm Aune (6)
Risultati nei tornei
Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata
Women's Futsal EURO 2023: non qualificata
Women's Futsal EURO 2022: non qualificata
Women's Futsal EURO 2019: non qualificata
Finlandia
Qualificazione agli spareggi
Turno principale: N/D (qualificata direttamente al turno elite)
Secondo posto Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 1-0 contro Cechia 3-0 contro Paesi Bassi, 0-3 contro Portogallo
Miglior marcatrice qualificazioni: Tiiu Lehtonen (3)
Risultati nei tornei
Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata
Women's Futsal EURO 2023: non qualificata
Women's Futsal EURO 2022: non qualificata
Women's Futsal EURO 2019: non qualificata