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Spareggio di qualificazione Women's Futsal EURO 2027: Norvegia - Finlandia

lunedì 12 ottobre 2026

A novembre, Norvegia e Finlandia si affronteranno in due gare per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile alla fase finale in Croazia.

Norvegia o Finlandia esordiranno alle fase finale a marzo
Norvegia o Finlandia esordiranno alle fase finale a marzo UEFA

La Norvegia affronterà la Finlandia nello spareggio per decidere l'ultima squadra qualificata alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO in Croazia.

Dopo il turno elite, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si sono qualificate e raggiungeranno le padrone di casa alla fase finale, che si terrà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Le altre due seconde classificate si affrontano in due gare a novembre per l'ultimo posto disponibile.

Il calendario delle due partite verrà confermato a breve. La Finlandia giocherà il ritorno in casa avendo ottenuto un miglior risultato al turno elite. Sarà il primo incontro assoluto tra le due squadre.

Qualificate alla fase finale finora

Croazia (nazione ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia

Norvegia

Qualificazione agli spareggi
Vincitrice Gruppo A turno principale (Trondheim, Norvegia): 2-0 contro Bielorussia, 9-0 contro Kazakistan, 2-0 contro Cechia
Secondo posto Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 2-1 contro Ucraina, 0-3 contro Polonia, 2-1 contro Belgio

Miglior marcatrice qualificazioni: Andrea Holm Aune (6)

Risultati nei tornei
Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata
Women's Futsal EURO 2023: non qualificata
Women's Futsal EURO 2022: non qualificata
Women's Futsal EURO 2019: non qualificata

    Finlandia

    Qualificazione agli spareggi
    Turno principale: N/D (qualificata direttamente al turno elite)
    Secondo posto Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 1-0 contro Cechia 3-0 contro Paesi Bassi, 0-3 contro Portogallo

    Miglior marcatrice qualificazioni: Tiiu Lehtonen (3)

    Risultati nei tornei
    Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata
    Women's Futsal EURO 2023: non qualificata
    Women's Futsal EURO 2022: non qualificata
    Women's Futsal EURO 2019: non qualificata

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