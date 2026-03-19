Turno principale di UEFA Women's Futsal EURO 2027: Francia, Norvegia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia e Cechia qualificate

Le qualificazioni per UEFA Women's Futsal EURO 2027 sono iniziate, con Francia, Norvegia, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia e Cechia che si sono qualificate dal turno principale completando il quadro delle squadre per il turno Elite.

Francia e Norvegia, entrambe alla loro prima partecipazione a Women's Futsal EURO, hanno vinto i rispettivi gironi con tre vittorie su tre, mentre la Bosnia ed Erzegovina ha chiuso al primo posto nel Gruppo B con due vittorie e un pareggio.

Slovenia e Cechia si sono qualificate come le due migliori seconde classificate con sei punti ciascuna, superando l’altra seconda, l’Inghilterra, che ha concluso la sua prima partecipazione al torneo imbattuta (1 vittoria e 2 pareggi). Nella terza giornata, la Lettonia ha segnato a otto secondi dalla fine battendo l’Irlanda del Nord per 3-2 e ottenendo la sua prima vittoria ufficiale di sempre.

La Norvegia ha vinto tutte e tre le partite del girone

Le qualificazioni per la prima edizione, dopo il passaggio da una fase finale biennale a quattro squadre a un torneo a otto nazioni che si disputa ogni quattro anni, si articolano in tre fasi: turno principale, turno elite e spareggi. Mentre la Croazia è qualificata direttamente alla fase finale in veste di nazione ospitante, le altre 23 squadre partecipano alle qualificazioni.

Le prime 11 squadre nel ranking UEFA per nazionali femminili di futsal iniziano dal turno elite a ottobre, mentre le restanti 12 squadre hanno iniziato con il turno principale.

Le vincitrici di ogni girone del turno elite e le due migliori seconde si qualificano direttamente insieme alla Croazia a UEFA Women's Futsal EURO 2027, in programma all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo del prossimo anno. Le altre due seconde classificate al turno elite si sfideranno a novembre per l'ultimo posto disponibile.

Risultati del turno principale

﻿Gruppo A

Al turno Elite: Cechia, Norvegia (paese ospitante),

Altre nazioni nel Gruppo: Bielorussia, Kazakistan

Gruppo B

Al turno Elite: Bosnia ed Erzegovina

Altre nazioni nel Gruppo: Inghilterra, Serbia, Lituania (paese ospitante)

Gruppo C

Al turno Elite: Francia, Slovenia (paese ospitante)

Altre nazioni nel Gruppo: Lettonia, Irlanda del Nord

Classifica delle squadre qualificate dal turno principale

Prime nei Gruppi:

1 Francia

2 Norvegia

3 Bosnia ed Erzegovina

Seconde:

1 Slovenia

2 Cechia