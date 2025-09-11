Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che la fase finale di UEFA Women’s Futsal EURO 2027 si giocherà a Osijek, in Croazia.

La fase finale a otto squadre, ampliato rispetto alle quattro delle prime tre edizioni, si giocherà all'Arena Gradski Vrt. Inaugurata nel 2008, l'arena - parte di un complesso sportivo più ampio - ha ospitato grandi eventi come il Mondiale di pallamano maschile del 2009.

La Federcalcio croata ha organizzato in passato molte fasi finali UEFA, tra cui UEFA Futsal EURO 2012 a Zagabria e Spalato, il Campionato Europeo di Futsal UEFA Under 19 del 2023 a Poreč e la fase finale della UEFA Futsal Champions League del 2021 a Zara.

In programma provvisoriamente dal 14 al 21 marzo 2027, ai padroni di casa della Croazia si uniranno nella fase finale le sette squadre che supereranno le qualificazioni che si giocheranno nel 2026.

Le prime tre edizioni di UEFA Women's Futsal EURO (2019, 2022 e 2023) prevedevano una fase finale a eliminazione diretta a quattro squadre, tutti vinti dalla Spagna. Le prime due edizioni si sono giocate a Gondomar, in Portogallo, mentre nel 2023 si è giocato a Debrecen, in Ungheria. Da questa edizione il torneo avrà un format nuovo con una fase finale a otto squadre giocato ogni quattro anni in concomitanza con l'introduzione della FIFA Futsal Women's World Cup, la cui prima edizione si terrà quest'anno nelle Filippine.