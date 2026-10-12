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Women's Futsal EURO: conosciamo le squadre già qualificate alla fase finale

lunedì 12 ottobre 2026

La Croazia (padrona di casa) sarà affiancata nella fase finale di marzo da Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica) e Svezia, mentre l'ultimo posto deve ancora essere assegnato dagli spareggi.

Croazia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica) e Svezia sono qualificate alla fase finale; resta da assegnare un solo posto
Croazia, Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica) e Svezia sono qualificate alla fase finale; resta da assegnare un solo posto UEFA

Sette delle otto qualificate alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO 2027 in Croazia sono adesso note.

Le squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Croazia all'Arena Gradski Vrt di Osijek per la fase finale in programma dal 14 al 21 marzo sono le sei che hanno superato il turno elite, ovvero: Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, la Spagna, detentrice del titolo, e la Svezia. L'ultimo posto disponibile verrà assegnato a novembre, quando la Norvegia affronterà la Finlandia in uno spareggio con andata e ritorno.

Ecco una breve panoramica delle contendenti.

Le squadre già qualificate alla fase finale

Croazia (squadra ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica), Svezia

Croazia (nazione ospitante)

Come si è qualificata
Qualificata in quanto nazione ospitante della fase finale

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata
2023 Women's Futsal EURO: non qualificata
2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿
2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Ungheria

Come si è qualificata
Prima Gruppo 2 turno elite (Humenné, Slovacchia): 2-0 contro Bosnia-Erzegovina, 3-1 contro Svezia, 2-1 contro Slovacchia

Miglior marcatrice qualificazioni: Gabriella Kota (3)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata
2023 Women's Futsal EURO: Fourth place (hosts)
2022 Women's Futsal EURO: Fourth place
2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Highlights semifinale UEFA Women's Futsal EURO 2023: Ucraina - Ungheria 2-1

Italia

Come si è qualificata
Seconda Gruppo 3 turno elite, migliore seconda (Laško, Slovenia): 3-0 contro Slovenia, 1-2 contro Spagna, 4-0 contro Francia

Miglior marcatrice qualificazioni: Renata Adamatti (3)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: quarti di finale
2023 Women's Futsal EURO: non qualificata
2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿
2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

  • Si è classificata davanti all'Iran e a Panama nel proprio girone dei Mondiali, prima di perdere contro il Portogallo nei quarti di finale.

Polonia

Come si è qualificata
Prima Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 7-0 contro Belgio, 3-0 contro Norvegia, 3-3 contro Ukraine

Miglior marcatrice qualificazioni: Maja Fal (3)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: fase a gironi
2023 Women's Futsal EURO: non qualificata
2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿
2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Highlights terzo posto spareggi UEFA Women's Futsal EURO: Ungheria - Portogallo 0-12

Portogallo

Come si è qualificata
Prima Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 2-0 contro Paesi Bassi, 5-0 contro Cechia, 3-0 contro Finlandia

Migliori marcatrici qualificazioni: Fifó, Ana Oliveira, Maria Pereira (2)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: seconda
2023 Women's Futsal EURO: terza
2022 Women's Futsal EURO: seconda (nazione ospitante)
2019 Women's Futsal EURO: seconda (nazione ospitante)

Spagna (holders)

Come si è qualificata
Prima Gruppo 3 turno elite (Laško, Slovenia): 5-2 contro Francia, 2-1 contro Italia, 9-0 contro Slovenia

Migliori marcatrici qualificazioni: Irene Córdoba, Eva González (3)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: terzo posto
2023 Women's Futsal EURO: campione
2022 Women's Futsal EURO: campione
2019 Women's Futsal EURO: campione

Highlights finale UEFA Women's Futsal EURO 2023: Ucraina - Spagna 1-5

Svezia

Come si è qualificata
Seconda Gruppo 2 turno elite, miglior seconda (Humenné, Slovacchia): 7-1 contro Slovacchia, 1-3 contro Ungheria, 3-1 contro Bosnia-Erzegovina

Miglior marcatrice qualificazioni: Ida Pettersson (3)

Bilancio fasi finali
2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata
2023 Women's Futsal EURO: non qualificata
2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿
2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

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