Women's Futsal EURO: conosciamo le squadre già qualificate alla fase finale

Sette delle otto qualificate alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO 2027 in Croazia sono adesso note.

Le squadre che raggiungeranno le padrone di casa della Croazia all'Arena Gradski Vrt di Osijek per la fase finale in programma dal 14 al 21 marzo sono le sei che hanno superato il turno elite, ovvero: Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, la Spagna, detentrice del titolo, e la Svezia. L'ultimo posto disponibile verrà assegnato a novembre, quando la Norvegia affronterà la Finlandia in uno spareggio con andata e ritorno.

Ecco una breve panoramica delle contendenti.

Le squadre già qualificate alla fase finale Croazia (squadra ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (campione in carica), Svezia

Come si è qualificata

Qualificata in quanto nazione ospitante della fase finale

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata

2023 Women's Futsal EURO: non qualificata

2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿

2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Come si è qualificata

Prima Gruppo 2 turno elite (Humenné, Slovacchia): 2-0 contro Bosnia-Erzegovina, 3-1 contro Svezia, 2-1 contro Slovacchia

Miglior marcatrice qualificazioni: Gabriella Kota (3)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata

2023 Women's Futsal EURO: Fourth place (hosts)

2022 Women's Futsal EURO: Fourth place

2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Highlights semifinale UEFA Women's Futsal EURO 2023: Ucraina - Ungheria 2-1

Come si è qualificata

Seconda Gruppo 3 turno elite, migliore seconda (Laško, Slovenia): 3-0 contro Slovenia, 1-2 contro Spagna, 4-0 contro Francia

Miglior marcatrice qualificazioni: Renata Adamatti (3)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: quarti di finale

2023 Women's Futsal EURO: non qualificata

2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿

2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Si è classificata davanti all'Iran e a Panama nel proprio girone dei Mondiali, prima di perdere contro il Portogallo nei quarti di finale.

Come si è qualificata

Prima Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 7-0 contro Belgio, 3-0 contro Norvegia, 3-3 contro Ukraine

Miglior marcatrice qualificazioni: Maja Fal (3)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: fase a gironi

2023 Women's Futsal EURO: non qualificata

2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿

2019 Women's Futsal EURO: non qualificata

Highlights terzo posto spareggi UEFA Women's Futsal EURO: Ungheria - Portogallo 0-12

Come si è qualificata

Prima Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 2-0 contro Paesi Bassi, 5-0 contro Cechia, 3-0 contro Finlandia

Migliori marcatrici qualificazioni: Fifó, Ana Oliveira, Maria Pereira (2)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: seconda

2023 Women's Futsal EURO: terza

2022 Women's Futsal EURO: seconda (nazione ospitante)

2019 Women's Futsal EURO: seconda (nazione ospitante)

Come si è qualificata

Prima Gruppo 3 turno elite (Laško, Slovenia): 5-2 contro Francia, 2-1 contro Italia, 9-0 contro Slovenia

Migliori marcatrici qualificazioni: Irene Córdoba, Eva González (3)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: terzo posto

2023 Women's Futsal EURO: campione

2022 Women's Futsal EURO: campione

2019 Women's Futsal EURO: campione

Highlights finale UEFA Women's Futsal EURO 2023: Ucraina - Spagna 1-5

Come si è qualificata

Seconda Gruppo 2 turno elite, miglior seconda (Humenné, Slovacchia): 7-1 contro Slovacchia, 1-3 contro Ungheria, 3-1 contro Bosnia-Erzegovina

Miglior marcatrice qualificazioni: Ida Pettersson (3)

Bilancio fasi finali

2025 Futsal Women's World Cup: non qualificata

2023 Women's Futsal EURO: non qualificata

2022 Women's Futsal EURO: non qualificata﻿

2019 Women's Futsal EURO: non qualificata