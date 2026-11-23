La Finlandia si è imposta 3-1 in casa della Norvegia nell'andata dello spareggio di qualificazione a UEFA Women's Futsal EURO 2027. La sfida di ritorno, in programma martedì, decreterà l'ultima partecipante al torneo in Croazia.

Dopo il turno elite, le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si sono qualificate e raggiungeranno le padrone di casa alla fase finale, che si terrà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Le altre due seconde classificate si stanno affrontando in due gare per l'ultimo posto disponibile. Il sorteggio della fase finale verrà effettuato venerdì 11 dicembre alle 19:00 CET presso il Kulturni Center Osijek.

La Finlandia ha conquistato una vittoria per 3-1 a Trondheim nell'andata di venerdì. La gara di ritorno si giocherà a Nokia, in Finlandia, dove la nazionale di casa avrà il vantaggio del campo in virtù del miglior rendimento nel turno elite. Si tratta dei primi confronti diretti tra le due squadre.

Qualificate alla fase finale finora Croazia (squadra ospitante), Ungheria, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna (detentrice), Svezia

Andata: venerdì 20 novembre

Norvegia - Finlandia 1-3

La Finlandia ha preso subito il controllo della partita a Trondheim, portandosi in vantaggio al 3' con una conclusione dalla distanza di Emilia Jokisalo. La stessa giocatrice ha raddoppiato a metà del primo tempo, prima che Stella Enwena firmasse il tris poco dopo.

Dopo l'intervallo entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni, ma l'unica rete è stata quella della Norvegia: Lea Dahle è riuscita a spingere il pallone in rete a poco meno di sei minuti dal termine, tenendo vive le speranze della sua squadra in vista del ritorno a Nokia.

Ritorno: martedì 24 novembre

Finlandia - Norvegia (17:30 CET)

Qualificazione agli spareggi

Vincitrice Gruppo A turno principale (Trondheim, Norvegia): 2-0 contro Bielorussia, 9-0 contro Kazakistan, 2-0 contro Cechia

Secondo posto Gruppo 4 turno elite (Bielsko-Biała, Polonia): 2-1 contro Ucraina, 0-3 contro Polonia, 2-1 contro Belgio

Miglior marcatrice qualificazioni: Andrea Holm Aune (6)

Risultati nei tornei

Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata

Women's Futsal EURO 2023: non qualificata

Women's Futsal EURO 2022: non qualificata

Women's Futsal EURO 2019: non qualificata

Qualificazione agli spareggi

Turno principale: N/D (qualificata direttamente al turno elite)

Secondo posto Gruppo 1 turno elite (Oliveira de Azeméis, Portogallo): 1-0 contro Cechia 3-0 contro Paesi Bassi, 0-3 contro Portogallo

Miglior marcatrice qualificazioni: Tiiu Lehtonen (3)

Risultati nei tornei

Coppa del Mondo di Futsal femminile 2025: non qualificata

Women's Futsal EURO 2023: non qualificata

Women's Futsal EURO 2022: non qualificata

Women's Futsal EURO 2019: non qualificata