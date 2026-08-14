Il turno elite di UEFA Women's Futsal EURO 2027 inizia il 7 ottobre
venerdì 14 agosto 2026
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Sei posti per la fase finale e due per lo spareggio saranno decisi dai quattro gironi, che si disputeranno dal 7 all'11 ottobre.
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Il turno elite di UEFA Women's Futsal EURO 2027 si disputerà dal 7 all'11 ottobre e deciderà sei delle sette squadre che raggiungeranno la Croazia (nazione ospitante) alla nuova fase finale a otto squadre a marzo.
Le prime 11 squadre nel ranking UEFA per nazionali di futsal femminili, tra cui la Spagna campione in carica, iniziano le qualificazioni dal turno elite. Le altre cinque, tra cui le esordienti Francia e Norvegia, hanno superato il turno principale.
Le vincitrici dei gironi e le due migliori seconde raggiungeranno la Croazia alla fase finale, che si disputerà all'Arena Gradski Vrt di Osijek dal 14 al 21 marzo. Questa sarà la prima edizione a otto squadre anziché a quattro, come le tre precedenti. Le altre due seconde classificate accederanno allo spareggio di novembre (con gare di andata e ritorno) per determinare l'ultima squadra qualificata.
Gironi del turno elite di Women's Futsal EURO 2027
Gruppo 1 (8-11 ottobre)
Portogallo (nazione ospitante), Finlandia, Paesi Bassi, Cechia
Gruppo 2 (7-10 ottobre)
Ungheria, Svezia, Slovacchia (nazione ospitante), Bosnia ed Erzegovina
Gruppo 3 (7-10 ottobre)
Spagna (campione in carica), Italia, Francia, Slovenia (nazione ospitante)
Gruppo 4 (7-10 ottobre)
Ucraina, Polonia (nazione ospitante), Belgio, Norvegia
Guida alle squadre
- La Spagna ha vinto tutte e tre le precedenti edizioni del torneo a quattro squadre (2019, 2022 e 2023).
- Il Portogallo è arrivato secondo nel 2019 e nel 2022 (entrambe le volte da nazione ospitante) ed è arrivato terzo nel 2023, raggiungendo anche la prima finale della Coppa del Mondo FIFA di futsal femminile nel 2025 e perdendo contro il Brasile (terzo posto per la Spagna).
- Anche l'Ucraina ha partecipato a tutte e tre le precedenti fasi finali, classificandosi quarta nel 2019, terza nel 2022 e seconda nel 2023.
- L'Ungheria ha partecipato alle finals del 2022 e del 2023, ospitando queste ultime.
- A rappresentare l'Europa ai Mondiali del 2025, insieme a Portogallo e Spagna, c'erano l'Italia (che ha raggiunto i quarti di finale e ha perso contro il Portogallo) e la Polonia.
- Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Francia, Norvegia e Slovenia si sono qualificate dal turno principale. Francia e Norvegia ci sono riuscite al loro debutto agli Europei vincendo tutte e tre le partite.