Date e format di UEFA Women's Futsal EURO 2027

Il Campionato Europeo UEFA di futsal femminile ha un nuovo format per la quarta edizione: da torneo biennale a quattro squadre diventa quadriennale a otto squadre.

Le qualificazioni a UEFA Women's Futsal EURO 2027 si svolgeranno in tre fasi: turno principale, turno elite e spareggio. La Croazia è qualificata di diritto alla fase finale, in programma all'Arena Gradski Vrt di Osijek, come nazione ospitante.

Il sorteggio delle qualificazioni di venerdì 12 dicembre 2025 riguarda sia il turno principale che il turno elite. Alcune squadre accedono direttamente al turno principale e altre al turno elite, a seconda del numero di partecipanti e della loro posizione nel ranking UEFA per nazionali maggiori di futsal femminile.

Sei squadre si qualificheranno dal turno elite e raggiungeranno la Croazia alla fase finale, mentre un'altra dovrà superare uno spareggio tra due nazioni. La Spagna prova a difendere il titolo dopo aver vinto le prime tre edizioni nel 2019, 2022 e 2023.

Calendario di UEFA Women's Futsal EURO 2027

Sorteggio qualificazioni: 12 dicembre 2025 alle 14:00 CET

Turno principale: dal 17 al 22 marzo 2026

Turno principale: dal 6 all'11 ottobre 2026

Spareggio: dal 12 al 26 novembre 2026

Sorteggio fase finale: da confermare

Fase finale (Osijek, Croazia): dal 14 al 21 marzo 2027

Format di UEFA Women's Futsal EURO 2027

Qualificazioni

Turno principale

Le contendenti si sfideranno in minitornei in sede unica a tre o quattro squadre (il numero esatto dipende dal livello delle partecipanti).

Tutte le vincitrici dei gironi e, se necessario, le migliori seconde si qualificano al turno elite.

Turno elite

Le squadre che accedono direttamente al turno elite saranno affiancate dalle provenienti dal turno principale. Queste 16 squadre saranno sorteggiate in quattro gironi da quattro, disputati come minitornei in sede unica.

Le quattro vincitrici dei gironi e le due migliori seconde si qualificano alla fase finale. Le due peggiori seconde accedono allo spareggio.

Spareggio

Un doppio pareggio determina l'ultima squadra qualificata alla fase finale. La quarta classificata del turno elite sarà in casa all'andata contro la terza classificata del turno elite.

Fase finale

Le padrone di casa della Croazia e le sette qualificate vengono sorteggiate in due gironi da quattro. Le prime due squadre di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, che inizia con le semifinali.