Nuovo format di UEFA Futsal EURO femminile

UEFA Futsal EURO femminile si amplierà in un torneo finale a otto squadre e si terrà ogni quattro anni dopo l'introduzione della Coppa del Mondo FIFA Futsal femminile.

Dalla prima edizione del 2019, Futsal EURO femminile prevedeva un evento ad eliminazione diretta a quattro squadre e si teneva ogni due anni. Con l'inizio della Coppa del Mondo a 16 squadre nel 2025, il format EURO cambierà, con la prima fase finale a otto nazioni nel 2027, come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA riunito ad Amburgo.

Le qualificazioni per la prima Coppa del Mondo inizieranno nel 2024, con regolamento e format che verranno confermati a breve. Le qualificazioni per il prossimo EURO si svolgeranno nel 2026, mentre il regolamento e il format del torneo saranno confermati in seguito.

La Spagna ha vinto tutte e tre le edizioni di UEFA Futsal EURO femminile disputate finora: nel 2019 e nel 2022 (rinviata dal 2021), entrambe a Gondomar, in Portogallo, e poi nel 2023 a Debrecen, in Ungheria.