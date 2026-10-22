Gli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup iniziano mercoledì: guida alle partite

La corsa verso la finale (con andata e ritorno) di UEFA Women's Europa Cup prosegue mercoledì con l'inizio degli ottavi di finale.

Tutte le squadre approdate agli ottavi hanno superato il secondo turno di qualificazione giocato a settembre. Tra le vincitrici del turno ci sono le vice campionesse dell'edizione inaugurale dell'Hammarby, le ex campionesse d'Europa di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, e quattro all'esordio in competizioni UEFA femminili, ovvero Fenerbahçe, Feyenoord, Malmö e Torreense. Oltre all’Hammarby, sono in lizza anche altre due squadre che nella scorsa stagione hanno raggiunto le semifinali: il Frankfurt e lo Sparta Praha.

Ecco i quattro spunti più interessanti delle sfide degli ottavi.

Conosciamo le squadre degli ottavi

Continua la sfida tra club nordici

﻿L’edizione inaugurale della scorsa stagione ha avuto un’impronta spiccatamente nordica che ha ricordato i primi anni dell’ex UEFA Women's Cup, con le due svedesi Häcken e Hammarby che si sono contese la finale, mentre le islandesi del Breidablik e le danesi del Nordsjælland hanno raggiunto i quarti di finale. L’Hammarby, che aveva perso quella finale, è tornato con l’obiettivo di vincere, ma per riuscirci dovrà superare le slovacche dello Spartak Myjava.

Il Malmö, alla sua stagione d'esordio in Europa, affronterà l’Ajax, che un anno fa era stato eliminato proprio dall’Hammarby in questo turno (la vincente della sfida Ajax-Malmö affronterà l’Hammarby o lo Spartak Myjava nei quarti di finale). Il Rosenborg se la vedrà con il Brøndby, mentre il Brann, desideroso di eguagliare le imprese compiute nella UEFA Women’s Champions League di tre stagioni fa e attualmente impegnato in un’avvincente corsa al titolo della Toppserien, affronterà lo Czarni Sosnowiec.

Sfida di cartello: Ajax - Malmö

Il cammino dell'Hammarby sino alla finale della scorsa stagione

Due tedesche puntano al titolo

﻿Mentre la finale inaugurale di Women's Europa Cup è stato un 'affare svedese', la prima finale di una competizione femminile UEFA tra due club di una stessa nazione è stata tra due tedesche: FFC Frankfurt e le connazionali del Turbine Potsdam nella UEFA Women's Cup 2005/06 vinta dal Frankfurt. E in effetti ci potrebbe pure essere la possibilità di vedere una finale tutta tedesca, dato che Eintracht Frankfurt e Wolfsburg sono le squadre più in alto nel ranking tra quelle degli ottavi e si trovano quindi su lati opposti del tabellone.

Le quattro volte campionesse d'Europa del Frankfurt, che la scorsa primavera hanno raggiunto le semifinali di Women's Europa Cup prima di uscire con l’Häcken, affronteranno lo stesso avversario che aveva battuto negli ottavi di finale un anno fa: il PSV Eindhoven. Le tre volte campionesse d'Europa del Wolfsburg invece, arrivate ai quarti di Women's Champions League nella scorsa stagione ma eliminate a sorpresa nelle qualificazioni dall’Inter in questa edizione, si trovano anch’esse a dover affrontare un avversaria olandese: il Feyenoord. I Paesi Bassi sono la prima nazione ad avere tre squadre negli ottavi di finale di Women's Europa Cup.

Partita di cartello: PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt

Hayley Raso nella vittoria ai quarti del Frankfurt nel 2025/26

Le esordienti vogliono lasciare il segno

Il Feyenoord è una delle quattro esordienti a partecipare agli ottavi di finale, insieme a Fenerbahçe, Malmö e Torreense. La squadra portoghese affronterà lo Sparta Praha, semifinalista nell’edizione 2025/26, le cui imprese hanno messo in luce l’opportunità che questa nuova competizione offre ai club provenienti da Paesi che non hanno avuto squadre nelle ultime fasi delle recenti edizioni della Women's Champions League.

Il Fenerbahçe, dal canto suo, affronterà un affascinante duello con la Real Sociedad, una squadra che, alla sua seconda stagione europea, ha ben figurato contro il Chelsea nelle qualificazioni alla Women's Champions League e che all’inizio di questo mese ha interrotto la striscia di 48 partite senza sconfitte del Barcelona (la cui precedente sconfitta è stata proprio al San Sebastián poco meno di un anno prima).

Lo Spartak Myjava, avversario dell’Hammarby, è già entrato nella storia come prima squadra slovacca a disputare gli ottavi di finale di una competizione UEFA per club femminili

Partita di cartello: Real Sociedad - Fenerbahçe

Miłek a caccia di gol e record

L’attaccante del Czarni, Klaudia Miłek, sta cercando di scrivere una pagina di storia. Miłek, infatti, ha segnato sette gol nelle qualificazioni alla Women's Champions League, di cui quattro contro il WFC Nike. Successivamente, in seguito al passaggio del Czarni in Women's Europa Cup, Miłek è riuscita nuovamente a segnare quattro gol in una partita, contribuendo all’eliminazione del Breidalik, squadra arrivata ai quarti di finale la scorsa stagione. Il suo bottino complessivo di 11 gol è a soli quattro dal record stagionale nelle competizioni femminili UEFA, stabilito da Ada Hegerberg nella Women's Champions League 2017/18; Il Brann è un avversario tosto, ma Miłek, alla sua prima stagione europea all’età di 27 anni, sta vivendo il miglior anno di una carriera spesso segnata dagli infortuni. La scorsa stagione ha chiuso come capocannoniera dell’Ekstraliga nel trionfo del Czarni che gli è valso il titolo, quindi adesso tutto è possibile.

Partita di cartello: Brann - Czarni Sosnowiec