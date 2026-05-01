Häcken - Hammarby 3-2 (tot. 4-2), ritorno finale Women's Europa Cup: Schröder regala la coppa all'Häcken

L'Häcken vince 3-2 il ritorno della finale grazie alla tripletta di Felicia Schröder, e si aggiudica l'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup in virtù del 4-2 complessivo tra andata e ritorno.

Momenti chiave 6' Schröder allunga il vantaggio dell'andata

9' Schröder segna la doppietta

26' Rehnberg accorcia il distacco

47' Sørum segna il 2-2

54' Schröder completa la tripletta personale

La partita in breve

L'Häcken scende in campo con la stessa formazione che sabato aveva vinto per 1-0 a Stoccolma nella partita di andata, mentre per l'Hammarby, Vilde Hasund esordisce in attacco al posto della sedicenne Fanny Peterson, dopo essere subentrata al suo posto al 59° minuto la settimana scorsa. L'Hammarby, che non vinceva in trasferta contro l'Häcken dal suo ritorno nella massima serie svedese nel 2021, parte forte ma dopo poco subisce il gol che allunga il vantaggio delle avversarie.

Al sesto minuto, un cross di Alva Selerud dalla sinistra arriva a Schröder che si gira dal limite dell'area calciando un rasoterra potente che si insacca sul palo opposto. Tre minuti dopo, Schröder segna il raddoppio su assist di Anna Anvegård.

L'allenatore dell'Hammarby, William Strömberg, fa entrare Peterson al quarto d'ora dando maggiore peso all'attacco. E 11 minuti dopo le ospiti accorciano le distanze con un colpo di testa di Svea Rehnberg su cross di Stina Lennartsson.

La cronaca di Häcken - Hammarby 3-2 (tot. 4-2)

Nella ripresa l'Hammarby continua a spingere e segna il 2-2 con un colpo di testa di Elin Sørum su un calcio d'angolo a giro battuto da Alice Carlsson.

Felicia Schröder ha segnato una tripletta UEFA via Getty Images

Tuttavia, poco dopo Schröder spegne le speranze di rimonta delle avversarie segnando il suo terzo gol personale (il suo quarto tra andata e ritorno). Le campionesse di Svezia dello scorso anno hanno poi tenuto a bada l'Hammarby, consentendo all'Häcken di diventare la prima squadra a incidere il proprio nome sul nuovo trofeo della UEFA Women's Europa Cup.

Player of the Match: Felicia Schröder (Häcken)

Felicia Schröder col premio di Player of the Match UEFA via Getty Images

"Felicia Schröder è una grande finalizzatrice e segnare una tripletta nella partita di ritorno della finale di UEFA Women's Europa Cup, conclusasi sul 3-2, è qualcosa di straordinario".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Häcken: Birkisdóttir; Östlund (Löwing 78'), Luik, Sandbech, Selerud (Pálmadóttir 46'); Sanvig (Nyström 78'), Tindell; Anvegård (Matriano 86'); Akgün, Schröder (Karlsson 90'), Jusu Bah

H﻿ammarby: Loeck; Carlsson, Bragstad, Arnardóttir (Peterson 15', Sprung 90'+3'); Reidy, Koivisto (Persson 85'), Joramo, Lennartsson; Sørum, Rehnberg (Sjödahl 85'), Hasund