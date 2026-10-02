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Definito il tabellone della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Europa Cup

venerdì 2 ottobre 2026

Il sorteggio ha definito il tabellone dagli ottavi di finale alla finale con andata e ritorno.

Il tabellone completo della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup
Il tabellone completo della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup UEFA

Il sorteggio ha definito il tabellone di UEFA Women's Europa Cup, dagli ottavi di finale alla finale con andata e ritorno.

Tra le squadre che si sono qualificate dal secondo turno di qualificazione di settembre, ci sono le vice campionesse dell’Hammarby, le ex campionesse d'Europa di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, oltre a quattro squadre al loro esordio in una competizione UEFA: Fenerbahçe, Feyenoord, Malmö e Torreense. Lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a disputare gli ottavi di finale di una competizione femminile UEFA.

Il Frankfurt è stato nuovamente sorteggiato contro il PSV Eindhoven, squadra che aveva battuto negli ottavi di finale della stagione 2025/26, quando raggiunse la semifinale; anche lo Sparta Praha ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione. Il calendario degli incontri degli ottavi di finale sarà confermato in seguito.

Conosciamo le squadre degli ottavi di finale

Verso la finale: il tabellone completo della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale (28/29 ottobre e 10/11 novembre)

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Real Sociedad - Fenerbahçe
Brann - Czarni Sosnowiec
Sparta Praha - Torreense
Spartak Myjava - Hammarby
Ajax - Malmö
Rosenborg - Brøndby
Wolfsburg - Feyenoord

Il cammino dell'Hammarby sino alla finale della passata stagione

Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)

1: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Real Sociedad / Fenerbahçe
2: Brann / Czarni Sosnowiec - Sparta Praha / Torreense
3: Spartak Myjava / Hammarby - Ajax / Malmö
4: Rosenborg / Brøndby - Wolfsburg / Feyenoord

Semifinali (23-24 marzo e 31 marzo-1° aprile)

1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2
2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4

Finale (1 e 2 maggio e 8 e 9 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Le squadre elencate per prima giocano l'andata in casa

Breve guida alle squadre

  • Il Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA femminile/Champions League, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Brøndby e Rosenborg (allora Trondheims-Ørn) sono arrivate in semifinale nella stessa competizione, mentre Ajax, Brann e Sparta hanno raggiunto i quarti di finale.
  • La scorsa stagione, l'Hammarby si è classificato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup, mentre Frankfurt e Sparta Praha hanno raggiunto le semifinali e l'Ajax e PSV hanno raggiunto gli ottavi di finale.
  • Il Frankfurt ha battuto il PSV negli ottavi della passata stagione.
  • Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Frankfurt e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime quattro edizioni.
  • Il Feyenoord è all'esordio in Europa. Anche Fenerbahçe, Malmö e Torreense hanno esordito nelle competizioni UEFA in questa stagione, prima in Women's Champions League e poi in Europa Cup.
  • Czarni Sosnowiec, Real Sociedad e Spartak Myjava si sono qualificate per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione UEFA femminile; lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a raggiungere questo traguardo.
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 2 ottobre 2026

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