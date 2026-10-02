Definito il tabellone della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Europa Cup
venerdì 2 ottobre 2026
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Il sorteggio ha definito il tabellone dagli ottavi di finale alla finale con andata e ritorno.
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Il sorteggio ha definito il tabellone di UEFA Women's Europa Cup, dagli ottavi di finale alla finale con andata e ritorno.
Tra le squadre che si sono qualificate dal secondo turno di qualificazione di settembre, ci sono le vice campionesse dell’Hammarby, le ex campionesse d'Europa di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, oltre a quattro squadre al loro esordio in una competizione UEFA: Fenerbahçe, Feyenoord, Malmö e Torreense. Lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a disputare gli ottavi di finale di una competizione femminile UEFA.
Il Frankfurt è stato nuovamente sorteggiato contro il PSV Eindhoven, squadra che aveva battuto negli ottavi di finale della stagione 2025/26, quando raggiunse la semifinale; anche lo Sparta Praha ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione. Il calendario degli incontri degli ottavi di finale sarà confermato in seguito.
Verso la finale: il tabellone completo della fase a eliminazione diretta
Ottavi di finale (28/29 ottobre e 10/11 novembre)
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Real Sociedad - Fenerbahçe
Brann - Czarni Sosnowiec
Sparta Praha - Torreense
Spartak Myjava - Hammarby
Ajax - Malmö
Rosenborg - Brøndby
Wolfsburg - Feyenoord
Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)
1: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Real Sociedad / Fenerbahçe
2: Brann / Czarni Sosnowiec - Sparta Praha / Torreense
3: Spartak Myjava / Hammarby - Ajax / Malmö
4: Rosenborg / Brøndby - Wolfsburg / Feyenoord
Semifinali (23-24 marzo e 31 marzo-1° aprile)
1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2
2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4
Finale (1 e 2 maggio e 8 e 9 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
Le squadre elencate per prima giocano l'andata in casa
Breve guida alle squadre
- Il Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA femminile/Champions League, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Brøndby e Rosenborg (allora Trondheims-Ørn) sono arrivate in semifinale nella stessa competizione, mentre Ajax, Brann e Sparta hanno raggiunto i quarti di finale.
- La scorsa stagione, l'Hammarby si è classificato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup, mentre Frankfurt e Sparta Praha hanno raggiunto le semifinali e l'Ajax e PSV hanno raggiunto gli ottavi di finale.
- Il Frankfurt ha battuto il PSV negli ottavi della passata stagione.
- Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Frankfurt e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime quattro edizioni.
- Il Feyenoord è all'esordio in Europa. Anche Fenerbahçe, Malmö e Torreense hanno esordito nelle competizioni UEFA in questa stagione, prima in Women's Champions League e poi in Europa Cup.
- Czarni Sosnowiec, Real Sociedad e Spartak Myjava si sono qualificate per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione UEFA femminile; lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a raggiungere questo traguardo.