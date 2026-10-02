Definito il tabellone della fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Europa Cup

Il sorteggio ha definito il tabellone di UEFA Women's Europa Cup, dagli ottavi di finale alla finale con andata e ritorno.

Tra le squadre che si sono qualificate dal secondo turno di qualificazione di settembre, ci sono le vice campionesse dell’Hammarby, le ex campionesse d'Europa di Eintracht Frankfurt e Wolfsburg, oltre a quattro squadre al loro esordio in una competizione UEFA: Fenerbahçe, Feyenoord, Malmö e Torreense. Lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a disputare gli ottavi di finale di una competizione femminile UEFA.

Il Frankfurt è stato nuovamente sorteggiato contro il PSV Eindhoven, squadra che aveva battuto negli ottavi di finale della stagione 2025/26, quando raggiunse la semifinale; anche lo Sparta Praha ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione. Il calendario degli incontri degli ottavi di finale sarà confermato in seguito.

Conosciamo le squadre degli ottavi di finale

Verso la finale: il tabellone completo della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale (28/29 ottobre e 10/11 novembre)

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt

Real Sociedad - Fenerbahçe

Brann - Czarni Sosnowiec

Sparta Praha - Torreense

Spartak Myjava - Hammarby

Ajax - Malmö

Rosenborg - Brøndby

Wolfsburg - Feyenoord

Il cammino dell'Hammarby sino alla finale della passata stagione

Quarti di finale (3/4 e 10/11 febbraio)

1: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Real Sociedad / Fenerbahçe

2: Brann / Czarni Sosnowiec - Sparta Praha / Torreense

3: Spartak Myjava / Hammarby - Ajax / Malmö

4: Rosenborg / Brøndby - Wolfsburg / Feyenoord

Semifinali (23-24 marzo e 31 marzo-1° aprile)

1: Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 2

2: Vincente Quarto di finale 3 - Vincente Quarto di finale 4

Finale (1 e 2 maggio e 8 e 9 maggio)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Le squadre elencate per prima giocano l'andata in casa

Breve guida alle squadre