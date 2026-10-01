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Le squadre della Women's Europa Cup

giovedì 1 ottobre 2026

Presentiamo le 16 squadre ancora in lizza per il titolo.

Le 16 contendenti
Le 16 contendenti UEFA

Dopo due turni di qualificazione, la seconda edizione della UEFA Women's Europa Cup è giunta agli ottavi di finale. Il tabellone del resto della competizione verrà definito con il sorteggio di venerdì alle 13:00 CET.

Ecco il profilo delle squadre che hanno superato il secondo turno di qualificazione.

Teste di serie

Abbinamenti 1 e 2
1 Wolfsburg (GER)
2 Eintracht Frankfurt (GER)

Abbinamenti 3 e 4
3 Hammarby (SWE)
4 Sparta Praha (CZE)

Abbinamenti 5 e 6
5 Brann (NOR)
6 Ajax (NED)

Abbinamenti 7 e 8
7 Real Sociedad (ESP)
8 Rosenborg (NOR)

Non teste di serie

9 Torreense (POR)
10 Spartak Myjava (SVK)
11 Malmö (SWE)
12 PSV Eindhoven (NED)
13 Feyenoord (NED)
14 Brøndby (DEN)
15 Fenerbahçe (TUR)
16 Czarni Sosnowiec (POL)

Breve guida alle squadre

  • Il Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA femminile/Champions League, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Brøndby e Rosenborg (allora Trondheims-Ørn) sono arrivate in semifinale nella stessa competizione, mentre Ajax, Brann e Sparta hanno raggiunto i quarti di finale.
  • La scorsa stagione, l'Hammarby si è classificato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup, mentre Frankfurt e Sparta Praha hanno raggiunto le semifinali e l'Ajax e PSV hanno raggiunto gli ottavi di finale.
  • Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Francoforte e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime quattro edizioni.
  • Il Feyenoord è all'esordio in Europa. Anche Fenerbahçe, Malmö e Torreense hanno esordito nelle competizioni UEFA in questa stagione, prima in Women's Champions League e poi in Europa Cup.
  • Czarni Sosnowiec, Real Sociedad e Spartak Myjava si sono qualificate per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione UEFA femminile; lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a raggiungere questo traguardo.

Squadre elencate in ordine di coefficiente.

    TESTE DI SERIE

    Wolfsburg (Germania)

    Ranking UEFA (a fine 2025/26): 6

    Qualificazione in Europa: secondo posto in Germania

    Il cammino verso gli ottavi di finale:
    Women's Champions League
    Terzo turno di qualificazione: 3-3tot., 4-5dcr contro Inter (2-0 c, 1-3dts t)
    Women's Europa Cup
    Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Sturm Graz (6-1 c, 2-0 t)

    Scorsa stagione: quarti di finale Women's Champions League

    Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

    Miglior traguardo in Women's Champions League / Women's Cup: campione x 2 (2012/13, 2013/14)

    Titoli nazionali: 7 campionati, 11 coppe nazionali

      Eintracht Frankfurt (Germany)

      Ranking UEFA (a fine 2025/26): 13

      Qualificazione in Europa: terzo posto in Germania

      Il cammino verso gli ottavi di finale:
      Women's Champions League
      Secondo turno di qualificazione: 8-0 c contro Omonia (semifinali), 2-0 c contro Malmö (finale)
      Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro Paris Saint-Germain (1-1 c, 1-5dts t)
      Women's Europa Cup
      Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. contro FH (1-0 a, 4-1 t)

      Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinali Women's Europa Cup

      Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)

      Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: campione x 4 (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15)

      Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali

        Hammarby (Svezia)

        Ranking UEFA (a fine 2025/26): 17

        Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia

        Il cammino verso gli ottavi di finale:
        Women's Champions League
        Secondo turno di qualificazione: ﻿4-0 n contro Apolonia (semifinali), ﻿1-3dts t contro Juventus (finale)
        Women's Europa Cup
        Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Rangers (2-0 c, 3-0 t)

        Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; finalista Women's Europa Cup

        Miglior traguardo in Women's Europa Cup: vicecampione (2025/26)

        Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)

        Titoli nazionali: 2 campionati, 5 coppe nazionali

          Women's Europa Cup: il cammino dell'Hammarby verso la prima finale

          Sparta Praha (Cechia)

          Ranking UEFA (a fine 2025/26): 21

          Qualificazione in Europa: primo posto in Cechia

          Il cammino verso gli ottavi di finale:
          Women's Champions League
          Terzo turno di qualificazione: 3-5tot. contro Servette (3-2 c, 0-3 t)
          Women's Europa Cup
          Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Farul Constanța (4-1 c, 4-0 t)

          Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinali Women's Europa Cup

          Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)

          Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)

          Titoli nazionali: 34 campionati (inclusa Cecoslovacchia), 11 coppe nazionali

            Brann (Norvegia)

            Ranking UEFA (a fine 2025/26): 22

            Qualificazione in Europa: primo posto in Norvegia

            Il cammino verso gli ottavi di finale:
            Women's Champions League
            Secondo turno di qualificazione: 5-0 n contro Mitrovica (semi-finals), ﻿3-2 n contro PAOK (final)
            Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. contro Austria Wien (2-1 c, 0-4 t)
            Women's Europa Cup
            Secondo turno di qualificazione: 6-0tot. contro HJK Helsinki (2-0 t, 4-0 c)

            Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione UEFA Women's Champions League; secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

            Miglior traguardo in Women's Europa Cup: secondo turno di qualificazione (2025/26)

            Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)

            Titoli nazionali: 2 campionati, 2 coppe nazionali

              Ajax (Paesi Bassi)

              Ranking UEFA (a fine 2025/26): 24

              Qualificazione in Europa: primo posto nei Paesi Bassi

              Il cammino verso gli ottavi di finale:
              Women's Champions League
              Secondo turno di qualificazione: 2-0 n contro Brøndby (semifinali), ﻿2-1 a contro Rangers (finale)
              Terzo turno di qualificazione: 1-4 tot. contro Real Madrid (0-2 c, 1-2 t)
              Women's Europa Cup
              Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Aktobe (8-0 c, 0-1 t)

              Scorsa stagione: ottavi di finale Women's Europa Cup

              Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)

              Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)

              Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali

                Real Sociedad (Spagna)

                Ranking UEFA (a fine 2025/26): 29

                Qualificazione in Europa: terzo posto in Spagna

                Il cammino verso gli ottavi di finale:
                Women's Champions League
                Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro Chelsea (2-5 t, 0-1 c)
                Women's Europa Cup
                Secondo turno di qualificazione: 4-0tot. contro Hearts (0-0 a, 4-0 h)

                Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo turno di qualificazione (2022/23)

                Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

                  Rosenborg (Norvegia)

                  Ranking UEFA (a fine 2025/26): 56

                  Qualificazione in Europa: terzo posto in Norvegia

                  Il cammino verso gli ottavi di finale:
                  Women's Europa Cup
                  Primo turno di qualificazione: 3-1tot. contro SeaSters Odesa (0-1 t, 3-0 c)
                  Secondo turno di qualificazione: 5-4tot. contro Slovan Liberec (1-3 t, 4-1 c)

                  Scorsa stagione: primo turno di qualificazione Women's Europa Cup

                  Miglior traguardo in Women's Europa Cup: primo turno di qualificazione (2025/26)

                  Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: semifinali (2004/05, come Trondheims-Ørn)

                  Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali (anche come Trondheims-Ørn)

                  NON TESTE DI SERIE

                  Torreense (Portugal)

                  Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D

                  Qualificazione in Europa: terzo posto in Portogallo

                  Il cammino verso gli ottavi di finale:
                  Women's Champions League
                  Secondo turno di qualificazione: 1-2 a contro Juventus (semifinali),﻿ 5-2 n contro Apolonia (finale terzo posto)
                  Women's Europa Cup
                  Primo turno di qualificazione: 9-2tot. contro Kolos Kovalivka (6-1 c, 3-1 t)
                  Secondo turno di qualificazione: 6-2tot. contro Metalist 1925 Kharkiv (2-1 t, 4-1 c)

                  Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                  Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                  Titoli nazionali: 1 coppa nazionale

                    Spartak Myjava (Slovakia)

                    Ranking UEFA (a fine 2025/26): 68

                    Qualificazione in Europa: primo posto in Slovacchia

                    Il cammino verso gli ottavi di finale:
                    Women's Champions League
                    Primo turno di qualificazione: 6-1 c contro Mġarr United (finale di un mini-torneo a tre squadre)
                    Secondo turno di qualificazione: 2-1 n contro Vllaznia (semi-finals), ﻿2-4 n contro Czarni Sosnowiec (finale)
                    Women's Europa Cup
                    Secondo turno di qualificazione: 4-3tot. contro PAOK (3-2 t, 1-1 c)

                    Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League

                    Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                    Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo posto al primo turno di qualificazione (equivalente al secondo turno di qualificazione nel format attuale)

                    Titoli nazionali: 5 campionati, 4 coppe nazionali

                    Malmö (Svezia)

                    Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D

                    Qualificazione in Europa: terzo posto in Svezia

                    Il cammino verso gli ottavi di finale:
                    Women's Champions League
                    Secondo turno di qualificazione: 1-0 n contro Vålerenga (semifinali), 0-2 t contro Eintracht Frankfurt (finale)
                    Women's Europa Cup
                    Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro St. Pölten (2-0 t, 3-0 c)

                    Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                    Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                    Titoli nazionali: 1 campionato

                      PSV Eindhoven (Paesi Bassi)

                      Ranking UEFA (a fine 2025/26): 73

                      Qualificazione in Europa: primo posto nei Paesi Bassi

                      Il cammino verso gli ottavi di finale:
                      Women's Champions League
                      Secondo turno di qualificazione: ﻿3-2 n contro SFK 2000 Sarajevo (semifinali), ﻿3-1 n contro HJK Helsinki (finale)
                      Terzo turno di qualificazione: 1-2tot. contro HB Køge Women (0-1 c, 1-1 t)
                      Women's Europa Cup
                      Secondo turno di qualificazione: 1-0tot. contro Fortuna Hjørring (1-0 c, 0-0 t)

                      Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; ottavi di finale Women's Europa Cup

                      Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)

                      Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2020/21)

                      Titoli nazionali: 1 campionato, 1 coppa nazionale

                      Feyenoord (Netherlands)

                      Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D

                      Qualificazione in Europa: terzo posto nei Paesi Bassi

                      Il cammino verso gli ottavi di finale:
                      Women's Europa Cup
                      Primo turno di qualificazione: 4-3tot. contro Anderlecht (1-2 t, 3-1 c)
                      Secondo turno di qualificazione: 5-3tot. contro Vålerenga (4-1 c, 1-2 t)

                      Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                      Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                      Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato – terzo posto

                        Brøndby (Danimarca)

                        Ranking UEFA (a fine 2025/26): 82

                        Qualificazione in Europa: secondo posto in Danimarca

                        Il cammino verso gli ottavi di finale:
                        Women's Champions League
                        Secondo turno di qualificazione: 0-2 n contro Ajax (semifinali), ﻿1-1dts, 5-3dcr n contro Slavia Praha (finale terzo posto)
                        Women's Europa Cup
                        Primo turno di qualificazione: 9-1 tot. contro Spartak Subotiva (5-0 t, 4-1 c)
                        Secondo turno di qualificazione: 6-3tot. contro Sporting CP (4-1 c, 2-2 t)

                        Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                        Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                        Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: semifinali (2003/04, 2006/07, 2014/15)

                        Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali

                        Fenerbahçe (Turchia)

                        Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D

                        Qualificazione in Europa: primo posto in Turchia

                        Il cammino verso gli ottavi di finale:
                        Women's Champions League
                        Secondo turno di qualificazione: 2-1 n contro Metalist 1925 Kharkiv (semifinali), ﻿1-1dts, 2-4dcr a contro OH Leuven (finale)
                        Women's Europa Cup
                        Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. contro FC Minsk (4-1 t, 1-0 c)

                        Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                        Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                        Titoli nazionali: 1 campionato

                          Czarni Sosnowiec (Polonia)

                          Ranking UEFA (a fine 2025/26): 124

                          Qualificazione in Europa: primo posto in Polonia

                          Il cammino verso gli ottavi di finale:
                          Women's Champions League
                          Primo turno di qualificazione: 7-1 c contro Nike (semifinali), 3-1 c contro Athlone Town (finale)
                          Secondo turno di qualificazione: 3-3dts, 4-2dcr t contro Apollon LFC (semifinali), 4-2 n contro Spartak Myjava (finale)
                          Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro OH Leuven (1-4 c, 1-2 t)
                          Women's Europa Cup
                          Secondo turno di qualificazione: 7-2tot. contro Breidablik (6-2 t, 1-0 c)

                          Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA

                          Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione

                          Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: terzo turno di qualificazione (2026/27)

                          Titoli nazionali: 14 campionati, 14 coppe nazionali

                              Le vittorie in coppa si riferiscono esclusivamente alla principale coppa messa in palio dalla federazione.

                              Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27

                              Ottavi di finale

                              Andata: 28/29 ottobre
                              Ritorno: 10/11 novembre

                              quarti di finale

                              Andata: 3/4 febbraio
                              Ritorno: 10/11 febbraio

                              Semifinali

                              Andata: 23/24 marzo
                              Ritorno: 31 marzo/1 aprile

                              Finale

                              Andata: 1/2 maggio
                              Ritorno: 8/9 maggio

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Glasgow City, Ajax, Inter, PSV (dopo una grande rimonta), sono tra le squadre approdate al secondo turno di qualificazione.
Tutti i risultati dell'edizione 2025/26
Live 01/05/2026

Tutti i risultati dell'edizione 2025/26

Tutti i risultati dell'edizione inaugurale della Women's Europa Cup.