Le squadre della Women's Europa Cup
giovedì 1 ottobre 2026
Intro articolo
Presentiamo le 16 squadre ancora in lizza per il titolo.
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Corpo articolo
Dopo due turni di qualificazione, la seconda edizione della UEFA Women's Europa Cup è giunta agli ottavi di finale. Il tabellone del resto della competizione verrà definito con il sorteggio di venerdì alle 13:00 CET.
Ecco il profilo delle squadre che hanno superato il secondo turno di qualificazione.
Teste di serie
Abbinamenti 1 e 2
1 Wolfsburg (GER)
2 Eintracht Frankfurt (GER)
Abbinamenti 3 e 4
3 Hammarby (SWE)
4 Sparta Praha (CZE)
Abbinamenti 5 e 6
5 Brann (NOR)
6 Ajax (NED)
Abbinamenti 7 e 8
7 Real Sociedad (ESP)
8 Rosenborg (NOR)
Non teste di serie
9 Torreense (POR)
10 Spartak Myjava (SVK)
11 Malmö (SWE)
12 PSV Eindhoven (NED)
13 Feyenoord (NED)
14 Brøndby (DEN)
15 Fenerbahçe (TUR)
16 Czarni Sosnowiec (POL)
Breve guida alle squadre
- Il Frankfurt ha vinto quattro volte la Coppa UEFA femminile/Champions League, mentre il Wolfsburg si è aggiudicato il titolo due volte. Brøndby e Rosenborg (allora Trondheims-Ørn) sono arrivate in semifinale nella stessa competizione, mentre Ajax, Brann e Sparta hanno raggiunto i quarti di finale.
- La scorsa stagione, l'Hammarby si è classificato secondo nella prima edizione della Women's Europa Cup, mentre Frankfurt e Sparta Praha hanno raggiunto le semifinali e l'Ajax e PSV hanno raggiunto gli ottavi di finale.
- Il Wolfsburg ha raggiunto i quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, mentre Ajax, Brann, Francoforte e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime quattro edizioni.
- Il Feyenoord è all'esordio in Europa. Anche Fenerbahçe, Malmö e Torreense hanno esordito nelle competizioni UEFA in questa stagione, prima in Women's Champions League e poi in Europa Cup.
- Czarni Sosnowiec, Real Sociedad e Spartak Myjava si sono qualificate per la prima volta agli ottavi di finale di una competizione UEFA femminile; lo Spartak Myjava è la prima squadra slovacca a raggiungere questo traguardo.
Squadre elencate in ordine di coefficiente.
TESTE DI SERIE
Wolfsburg (Germania)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 6
Qualificazione in Europa: secondo posto in Germania
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 3-3tot., 4-5dcr contro Inter (2-0 c, 1-3dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Sturm Graz (6-1 c, 2-0 t)
Scorsa stagione: quarti di finale Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League / Women's Cup: campione x 2 (2012/13, 2013/14)
Titoli nazionali: 7 campionati, 11 coppe nazionali
Eintracht Frankfurt (Germany)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 13
Qualificazione in Europa: terzo posto in Germania
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 8-0 c contro Omonia (semifinali), 2-0 c contro Malmö (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro Paris Saint-Germain (1-1 c, 1-5dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. contro FH (1-0 a, 4-1 t)
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinali Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: campione x 4 (2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15)
Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali
Hammarby (Svezia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 17
Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 4-0 n contro Apolonia (semifinali), 1-3dts t contro Juventus (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Rangers (2-0 c, 3-0 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; finalista Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: vicecampione (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)
Titoli nazionali: 2 campionati, 5 coppe nazionali
Sparta Praha (Cechia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 21
Qualificazione in Europa: primo posto in Cechia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 3-5tot. contro Servette (3-2 c, 0-3 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Farul Constanța (4-1 c, 4-0 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; semifinali Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: semifinali (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)
Titoli nazionali: 34 campionati (inclusa Cecoslovacchia), 11 coppe nazionali
Brann (Norvegia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 22
Qualificazione in Europa: primo posto in Norvegia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 5-0 n contro Mitrovica (semi-finals), 3-2 n contro PAOK (final)
Terzo turno di qualificazione: 2-5tot. contro Austria Wien (2-1 c, 0-4 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 6-0tot. contro HJK Helsinki (2-0 t, 4-0 c)
Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione UEFA Women's Champions League; secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: secondo turno di qualificazione (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)
Titoli nazionali: 2 campionati, 2 coppe nazionali
Ajax (Paesi Bassi)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 24
Qualificazione in Europa: primo posto nei Paesi Bassi
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 2-0 n contro Brøndby (semifinali), 2-1 a contro Rangers (finale)
Terzo turno di qualificazione: 1-4 tot. contro Real Madrid (0-2 c, 1-2 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 8-1tot. contro Aktobe (8-0 c, 0-1 t)
Scorsa stagione: ottavi di finale Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2023/24)
Titoli nazionali: 3 campionati, 6 coppe nazionali
Real Sociedad (Spagna)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 29
Qualificazione in Europa: terzo posto in Spagna
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro Chelsea (2-5 t, 0-1 c)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 4-0tot. contro Hearts (0-0 a, 4-0 h)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo turno di qualificazione (2022/23)
Titoli nazionali: 1 coppa nazionale
Rosenborg (Norvegia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 56
Qualificazione in Europa: terzo posto in Norvegia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 3-1tot. contro SeaSters Odesa (0-1 t, 3-0 c)
Secondo turno di qualificazione: 5-4tot. contro Slovan Liberec (1-3 t, 4-1 c)
Scorsa stagione: primo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: primo turno di qualificazione (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: semifinali (2004/05, come Trondheims-Ørn)
Titoli nazionali: 7 campionati, 9 coppe nazionali (anche come Trondheims-Ørn)
NON TESTE DI SERIE
Torreense (Portugal)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D
Qualificazione in Europa: terzo posto in Portogallo
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 1-2 a contro Juventus (semifinali), 5-2 n contro Apolonia (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-2tot. contro Kolos Kovalivka (6-1 c, 3-1 t)
Secondo turno di qualificazione: 6-2tot. contro Metalist 1925 Kharkiv (2-1 t, 4-1 c)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Titoli nazionali: 1 coppa nazionale
Spartak Myjava (Slovakia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 68
Qualificazione in Europa: primo posto in Slovacchia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Primo turno di qualificazione: 6-1 c contro Mġarr United (finale di un mini-torneo a tre squadre)
Secondo turno di qualificazione: 2-1 n contro Vllaznia (semi-finals), 2-4 n contro Czarni Sosnowiec (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 4-3tot. contro PAOK (3-2 t, 1-1 c)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: secondo posto al primo turno di qualificazione (equivalente al secondo turno di qualificazione nel format attuale)
Titoli nazionali: 5 campionati, 4 coppe nazionali
Malmö (Svezia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D
Qualificazione in Europa: terzo posto in Svezia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 1-0 n contro Vålerenga (semifinali), 0-2 t contro Eintracht Frankfurt (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro St. Pölten (2-0 t, 3-0 c)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Titoli nazionali: 1 campionato
PSV Eindhoven (Paesi Bassi)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 73
Qualificazione in Europa: primo posto nei Paesi Bassi
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 3-2 n contro SFK 2000 Sarajevo (semifinali), 3-1 n contro HJK Helsinki (finale)
Terzo turno di qualificazione: 1-2tot. contro HB Køge Women (0-1 c, 1-1 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 1-0tot. contro Fortuna Hjørring (1-0 c, 0-0 t)
Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Women's Champions League; ottavi di finale Women's Europa Cup
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: ottavi di finale (2025/26)
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: sedicesimi di finale (2020/21)
Titoli nazionali: 1 campionato, 1 coppa nazionale
Feyenoord (Netherlands)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D
Qualificazione in Europa: terzo posto nei Paesi Bassi
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 4-3tot. contro Anderlecht (1-2 t, 3-1 c)
Secondo turno di qualificazione: 5-3tot. contro Vålerenga (4-1 c, 1-2 t)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Titoli nazionali: miglior piazzamento in campionato – terzo posto
Brøndby (Danimarca)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 82
Qualificazione in Europa: secondo posto in Danimarca
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 0-2 n contro Ajax (semifinali), 1-1dts, 5-3dcr n contro Slavia Praha (finale terzo posto)
Women's Europa Cup
Primo turno di qualificazione: 9-1 tot. contro Spartak Subotiva (5-0 t, 4-1 c)
Secondo turno di qualificazione: 6-3tot. contro Sporting CP (4-1 c, 2-2 t)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: semifinali (2003/04, 2006/07, 2014/15)
Titoli nazionali: 12 campionati, 11 coppe nazionali
Fenerbahçe (Turchia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): N/D
Qualificazione in Europa: primo posto in Turchia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: 2-1 n contro Metalist 1925 Kharkiv (semifinali), 1-1dts, 2-4dcr a contro OH Leuven (finale)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-1tot. contro FC Minsk (4-1 t, 1-0 c)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Titoli nazionali: 1 campionato
Czarni Sosnowiec (Polonia)
Ranking UEFA (a fine 2025/26): 124
Qualificazione in Europa: primo posto in Polonia
Il cammino verso gli ottavi di finale:
Women's Champions League
Primo turno di qualificazione: 7-1 c contro Nike (semifinali), 3-1 c contro Athlone Town (finale)
Secondo turno di qualificazione: 3-3dts, 4-2dcr t contro Apollon LFC (semifinali), 4-2 n contro Spartak Myjava (finale)
Terzo turno di qualificazione: 2-6tot. contro OH Leuven (1-4 c, 1-2 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-2tot. contro Breidablik (6-2 t, 1-0 c)
Scorsa stagione: assente dalle competizioni UEFA
Miglior traguardo in Women's Europa Cup: prima partecipazione
Miglior traguardo in Women's Champions League/Women's Cup: terzo turno di qualificazione (2026/27)
Titoli nazionali: 14 campionati, 14 coppe nazionali
Le vittorie in coppa si riferiscono esclusivamente alla principale coppa messa in palio dalla federazione.
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Ottavi di finale
Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre
quarti di finale
Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio
Semifinali
Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile
Finale
Andata: 1/2 maggio
Ritorno: 8/9 maggio