UEFA Women's Europa Cup semifinale – conosciamo meglio le squadre: Sparta Praha - Hammarby, Eintracht Frankfurt - Häcken

giovedì 19 febbraio 2026

Sparta-Hammarby e Frankfurt-Häcken per la qualificazione alla finale con gare d'andata e ritorno.

Confermate le semifinaliste dell'inaugurale edizione di UEFA Women's Cup
Confermate le semifinaliste dell'inaugurale edizione di UEFA Women's Cup UEFA

Le semifinali dell'edizione inaugurale di UEFA Women's Europa Cup si giocheranno il 24/25 marzo e l'1/2 aprile.

UEFA.com traccia il profilo delle quattro contendenti, che cercano di raggiungere la doppia finale.

Tabellone Women's Europa Cup

Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
Sparta Praha - Hammarby ﻿
Eintracht Frankfurt - Häcken

Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken

La squadra indicata per prima gioca in casa all'andata

GUIDA ALLE SQUADRE

  • Il Frankfurt ha vinto per quattro volte la UEFA Women's Cup/Women's Champions League ed è l'unico dei quattro club rimasti ad aver già raggiunto una semifinale europea.
  • Lo Sparta è la prima squadra ceca ad aver raggiunto una semifinale UEFA femminile. Potrebbe essere la prima squadra ceca a partecipare a una qualsiasi delle principali finali UEFA per club (femminile, maschile, senior, giovanile, di calcio o di futsal).
  • Häcken e Hammarby sono rispettivamente il quinto e il sesto club svedesi diversi a raggiungere una semifinale UEFA femminile, superando il record detenuto da Francia e Germania.
  • Nelle ultime quattro stagioni, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno tutte giocato nella fase a gironi della Women's Champions League.

SPARTA PRAHA - HAMMARBY

Sparta Praha (CZE)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 18°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Cechia

Il cammino verso i quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinali 4-4dts, 4-3dcr c contro Nordsjælland; finale 1-5 c - Roma
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Ferencváros (0-0 c, 5-0 t)
Ottavi di finale: 4-3tot. contro Young Boys (0-3 c, 4-0 t)
Quarti di finale: 3-1tot. contro Austria Wien (0-0 c, 3-1dts t)

Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Michaela Khýrová 4

Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)

Titoli nazionali: 33 campionati (compresa Cecoslovacchia), 10 coppe nazionali

    Hammarby (SWE)

    Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 51°
    Qualificazione in Europa: terzo posto campionato svedese

    Il cammino verso i quarti di finale:
    Women's Champions League
    Secondo turno di qualificazione: semifinali 5-4 c contro Metalist 1925; finale 0-1 c contro Manchester United
    Women's Europa Cup
    Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. contro Brann (4-1 c, 1-1 t)
    Ottavi di finale: 6-2tot. contro Ajax (3-1 t, 3-1 c)
    Quarti di finale: 1-1tot., 5-4dcr contro Sporting CP (1-0 t, 0-1dts c)

    Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Ellen Wangerheim 4

    Scorsa stagione: fase a gironi di Women's Champions League
    Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)

    Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali

      Guarda il gol della vittoria dell'Hammarby all'andata

      EINTRACHT FRANKFURT - HÄCKEN

      Eintracht Frankfurt (GER)

      Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 31°
      Qualificazione in Europa: terzo posto campionato tedesco

      Il cammino verso i quarti di finale:
      Women's Champions League
      Terzo turno di qualificazione: 1-5tot. contro Real Madrid (1-2 c, 0-3 t)
      Women's Europa Cup
      Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Slovácko (4-0 c, 1-0 t)
      Ottavi di finale: 5-2tot. contro PSV Eindhoven (2-1 t, 3-1 c)
      Quarti di finale: 7-2tot. contro Nordsjælland (4-0 c, 3-2 t)

      Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Nicole Anyomi, Laura Freigang 3

      Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di Women's Champions League
      Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: campione 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 – sempre come FFC Frankfurt)

      Bilancio in semifinale di Women's Champions League/Women's Cup: V6 S2
      2015/16: 1-4tot. contro Wolfsburg (0-4 t, 1-0 c)
      2014/15: 13-0tot. contro Brøndby (7-0 c, 6-0 t)
      2011/12: 4-1tot. contro Arsenal (2-1 t, 2-0 c)
      2007/08: 7-2tot. contro Bardolino Verona (4-2 c, 3-0 t)
      2005/06: 3-3tot., vittoria ai gol in trasferta contro Montpellier (0-1 c, 3-2 t)
      2003/04: 4-1tot. contro Malmö* (0-0 t, 4-1 c)
      2002/03: 2-2tot., 6-7dct contro Umeå (1-1 t, 1-1dts c)
      2001/02: 2-1tot. contro Tolosa (2-1 t, 0-0 c)

      *Oggi Rosengård

      Titoli nazionali: 7 campionati (come FFC Frankfurt), 9 coppe nazionali (come FFC Frankfurt)

        Guarda la doppietta di Rebecka Blomqvist (Eintracht)

        Häcken (SWE)

        Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 13°
        Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia

        Il cammino verso i quarti di finale:
        Women's Champions League
        Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. contro Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
        Women's Europa Cup
        Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. contro Katowice (4-0 c, 3-1 t)
        Ottavi di finale: 1-0tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)
        Quarti di finale: 11-1tot. contro Breidablik (7-0 c, 4-1 t)

        Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Helena Sampaio 5

        Scorsa stagione: turno 2 di qualificazione Women's Champions League
        Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2011/12, 2012/13 as Göteborg, 2023/24)

        Palmares a livello nazionale: 2 coppe di lega (1 come Göteborg), 3 coppe nazionali (come Göteborg)

        Vittorie in coppa si intende la principale coppa nazionale.

