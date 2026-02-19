UEFA Women's Europa Cup semifinale – conosciamo meglio le squadre: Sparta Praha - Hammarby, Eintracht Frankfurt - Häcken
giovedì 19 febbraio 2026
Intro articolo
Sparta-Hammarby e Frankfurt-Häcken per la qualificazione alla finale con gare d'andata e ritorno.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le semifinali dell'edizione inaugurale di UEFA Women's Europa Cup si giocheranno il 24/25 marzo e l'1/2 aprile.
UEFA.com traccia il profilo delle quattro contendenti, che cercano di raggiungere la doppia finale.
Tabellone Women's Europa Cup
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
Sparta Praha - Hammarby
Eintracht Frankfurt - Häcken
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken
La squadra indicata per prima gioca in casa all'andata
GUIDA ALLE SQUADRE
- Il Frankfurt ha vinto per quattro volte la UEFA Women's Cup/Women's Champions League ed è l'unico dei quattro club rimasti ad aver già raggiunto una semifinale europea.
- Lo Sparta è la prima squadra ceca ad aver raggiunto una semifinale UEFA femminile. Potrebbe essere la prima squadra ceca a partecipare a una qualsiasi delle principali finali UEFA per club (femminile, maschile, senior, giovanile, di calcio o di futsal).
- Häcken e Hammarby sono rispettivamente il quinto e il sesto club svedesi diversi a raggiungere una semifinale UEFA femminile, superando il record detenuto da Francia e Germania.
- Nelle ultime quattro stagioni, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno tutte giocato nella fase a gironi della Women's Champions League.
SPARTA PRAHA - HAMMARBY
Sparta Praha (CZE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 18°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Cechia
Il cammino verso i quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinali 4-4dts, 4-3dcr c contro Nordsjælland; finale 1-5 c - Roma
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Ferencváros (0-0 c, 5-0 t)
Ottavi di finale: 4-3tot. contro Young Boys (0-3 c, 4-0 t)
Quarti di finale: 3-1tot. contro Austria Wien (0-0 c, 3-1dts t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Michaela Khýrová 4
Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2005/06)
Titoli nazionali: 33 campionati (compresa Cecoslovacchia), 10 coppe nazionali
Hammarby (SWE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 51°
Qualificazione in Europa: terzo posto campionato svedese
Il cammino verso i quarti di finale:
Women's Champions League
Secondo turno di qualificazione: semifinali 5-4 c contro Metalist 1925; finale 0-1 c contro Manchester United
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-2tot. contro Brann (4-1 c, 1-1 t)
Ottavi di finale: 6-2tot. contro Ajax (3-1 t, 3-1 c)
Quarti di finale: 1-1tot., 5-4dcr contro Sporting CP (1-0 t, 0-1dts c)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Ellen Wangerheim 4
Scorsa stagione: fase a gironi di Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: fase a gironi (2024/25)
Titoli nazionali: 2 campionati, 4 coppe nazionali
EINTRACHT FRANKFURT - HÄCKEN
Eintracht Frankfurt (GER)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 31°
Qualificazione in Europa: terzo posto campionato tedesco
Il cammino verso i quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 1-5tot. contro Real Madrid (1-2 c, 0-3 t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 5-0tot. contro Slovácko (4-0 c, 1-0 t)
Ottavi di finale: 5-2tot. contro PSV Eindhoven (2-1 t, 3-1 c)
Quarti di finale: 7-2tot. contro Nordsjælland (4-0 c, 3-2 t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Nicole Anyomi, Laura Freigang 3
Scorsa stagione: primo turno di qualificazione di Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: campione 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2014/15 – sempre come FFC Frankfurt)
Bilancio in semifinale di Women's Champions League/Women's Cup: V6 S2
2015/16: 1-4tot. contro Wolfsburg (0-4 t, 1-0 c)
2014/15: 13-0tot. contro Brøndby (7-0 c, 6-0 t)
2011/12: 4-1tot. contro Arsenal (2-1 t, 2-0 c)
2007/08: 7-2tot. contro Bardolino Verona (4-2 c, 3-0 t)
2005/06: 3-3tot., vittoria ai gol in trasferta contro Montpellier (0-1 c, 3-2 t)
2003/04: 4-1tot. contro Malmö* (0-0 t, 4-1 c)
2002/03: 2-2tot., 6-7dct contro Umeå (1-1 t, 1-1dts c)
2001/02: 2-1tot. contro Tolosa (2-1 t, 0-0 c)
*Oggi Rosengård
Titoli nazionali: 7 campionati (come FFC Frankfurt), 9 coppe nazionali (come FFC Frankfurt)
Häcken (SWE)
Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 13°
Qualificazione in Europa: secondo posto in Svezia
Il cammino verso i quarti di finale:
Women's Champions League
Terzo turno di qualificazione: 2-3tot. contro Madrid (1-1 c, 1-2dts t)
Women's Europa Cup
Secondo turno di qualificazione: 7-1tot. contro Katowice (4-0 c, 3-1 t)
Ottavi di finale: 1-0tot. contro Inter (1-0 c, 0-0 t)
Quarti di finale: 11-1tot. contro Breidablik (7-0 c, 4-1 t)
Miglior marcatrice Women's Europa Cup (qualificazioni incluse): Helena Sampaio 5
Scorsa stagione: turno 2 di qualificazione Women's Champions League
Miglior piazzamento Women's Champions League/Women's Cup: quarti di finale (2011/12, 2012/13 as Göteborg, 2023/24)
Palmares a livello nazionale: 2 coppe di lega (1 come Göteborg), 3 coppe nazionali (come Göteborg)
Vittorie in coppa si intende la principale coppa nazionale.