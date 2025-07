Osservatori tecnici UEFA a UEFA Women's EURO 2025

Gli osservatori tecnici UEFA seguiranno UEFA Women's EURO 2025 in modo approfondito, con statistiche e video che consentiranno di stilare rapporti dettagliati sugli ultimi sviluppi tecnici e tattici. Le loro conclusioni verranno condivise su UEFA.com e con la comunità calcistica per un resoconto dinamico dello stato del calcio.

Chi sono gli osservatori tecnici UEFA a Women's EURO 2025?

Britta Carlson – Ex centrocampista, Carlson ha rappresentato la Germania a livello internazionale e ha giocato per i migliori club della Frauen-Bundesliga, tra cui Turbine Potsdam e Wolfsburg. Dopo la carriera da giocatrice è diventata allenatrice, lavorando come vice Ct della nazionale tedesca e attualmente con il Colonia.

Lluís Cortés – Grande esperto di tattica, Cortés ha ottenuto diversi successi con il Barcellona, tra cui la UEFA Women's Champions League nel 2021. Da allora ha continuato a lasciare il segno a livello internazionale come allenatore progressista e ricercato. Attualmente guida la nazionale femminile dell'Arabia Saudita.

Irene Fuhrmann – Ex nazionale austriaca, Fuhrmann ha iniziato ad allenare e ha scalato le nazionali del suo paese. È diventata la prima Ct di sempre dell'Austria, che ha portato ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2022.

Jayne Ludlow – Ex centrocampista dell'Arsenal, con cui ha vinto diversi titoli nazionali ed europei, Ludlow può anche annoverarsi tra le migliori giocatrici di sempre del Galles. Ha allenato il suo paese per sette anni.

Ioan Lupescu – Ex centrocampista, Lupescu ha avuto una carriera di successo in Bundesliga con il Bayer Leverkusen ed è stato una figura chiave della leggendaria Romania degli anni '90. Dopo il ritiro è passato alla dirigenza calcistica e ha lavorato per la UEFA per molti anni.

Tanya Oxtoby – Ex difensore australiana, Oxtoby ha giocato sia in patria che nel Regno Unito prima di diventare allenatrice. Ha ricoperto ruoli di rilievo nel calcio femminile inglese e internazionale, come quello di vice allenatrice della Scozia e del Chelsea. Ora è alla guida della nazionale femminile dell'Irlanda del Nord.

Anna Signeul – Signeul è una pioniera del calcio femminile europeo, avendo guidato la Svezia a livello giovanile prima di trasformare radicalmente la nazionale scozzese in 12 anni di mandato. In seguito ha assunto la guida della Finlandia, portando avanti la sua eredità di allenatrice strategica e lungimirante.

Martin Sjögren – Sjögren si è costruito una solida reputazione nel campionato svedese prima di assumere la guida della nazionale femminile norvegese, portandola a diversi tornei importanti e promuovendo uno stile di gioco dinamico. La scorsa stagione ha guidato l'Hammarby alla fase a gironi di Women's Champions League al suo esordio.

Calendario completo di Women's EURO 2025

Cosa fanno gli osservatori tecnici UEFA?

Durante ogni partita, gli osservatori tecnici analizzano l'andamento della gara dal punto di vista dell'allenatore; a Women's EURO 2025 avranno anche il compito di selezionare la Player of the Match di ogni partita e la squadra, la calciatrice, la giovane e il gol del torneo.

Dopo ogni partita, l'osservatore tecnico incaricato compila un report sulla partita, illustrando attraverso video e dati le caratteristiche tecniche e tattiche più rilevanti. Gli osservatori hanno accesso a diverse angolazioni della telecamera, che possono essere inserite nel report. Quindi, è possibile migliorare i video con strumenti di all'avanguardia per illustrare meglio i punti desiderati.

I dati delle partite, dal numero di passaggi, tiri o cross a dati più avanzati sulle distanze percorse, le velocità massime o le posizioni medie in campo, aggiungono ulteriore contesto per l'analisi dei sistemi di gioco, modelli di marcatura, calci piazzati, portieri, contropiede e ruolo dei terzini e degli esterni "a piedi invertiti".

In un torneo ad alta intensità come Women's EURO 2025, l'accesso rapido a video e dati offre più tempo per l'analisi tattica, il dibattito e le tendenze rispetto ai tornei passati, offrendo un quadro più completo agli allenatori e agli istruttori degli allenatori.

In che modo gli osservatori tecnici UEFA scelgono la Player of the Match?

Gli osservatori tecnici UEFA selezionano la Player of the Match scegliendo quella che ha dato un contributo straordinario in alcuni o in tutti i seguenti modi:

Giocando con eccezionale qualità in attacco o in difesa;

Partecipando ad azioni decisive in attacco o in difesa;

Dimostrando maturità tattica ed efficienza;

Giocando con un atteggiamento positivo e rispettoso.

Oltre ai premi Player of the Match, gli osservatori contribuiscono a decidere la miglior giocatrice, la miglior giovane e la squadra del torneo. Per i due premi individuali, selezionano la giocatrice con le migliori prestazioni in tutto il torneo, con il premio di miglior giovane destinato a giocatrici di età pari o inferiore a 23 anni (cioè nate a partire dal 1° gennaio 2003).

Perché la UEFA compila relazioni tecniche sulle competizioni?

Trasmettere informazioni dall'alto verso il basso è la ragion d'essere della relazione tecnica. Fornendo spiegazioni dettagliate e ragionate delle tendenze attuali, la UEFA migliora la comprensione del calcio a tutti i livelli.

Quando la UEFA ha condotto un sondaggio con le federazioni durante una conferenza sulla formazione degli allenatori a Belfast nel 2017, le relazioni tecniche UEFA hanno ricevuto un punteggio di 82/100. Da allora ci sono stati miglioramenti importanti nella qualità dei dati.

In che anno la UEFA ha iniziato a compilare le relazioni tecniche?

Anche se i membri del Comitato Tecnico avevano già contribuito alle revisioni dei tornei, le relazioni tecniche UEFA hanno preso il via a EURO '96 con cinque osservatori: Gérard Houllier, Daniel Jeandupeux, Rinus Michels, Tommy Svensson e Roy Hodgson.

Le relazioni venivano compilate regolarmente per i tornei UEFA giovanili, femminili e di futsal e sono poi state estese alle competizioni per club. La finale di Champions League del 1999 tra Manchester United e Bayern München è stata la prima partita per club a ricevere un trattamento completo dagli osservatori tecnici.

Ora, la UEFA dispone di un'importante libreria di relazioni e dati dei passati tornei. Questi si aggiungono a un resoconto dettagliato dell'evoluzione delle tattiche a ogni livello del calcio, che sarà prezioso sia per gli storici che per gli allenatori moderni.

Altri contenuti

Quali qualifiche hanno gli osservatori tecnici UEFA?

Gli osservatori tecnici sono scelti per la loro competenza ed esperienza da allenatori e per la loro comprensione dettagliata del calcio.

Chi utilizza il materiale prodotto dagli osservatori tecnici UEFA?

I contenuti realizzati dagli osservatori tecnici UEFA vengono condivisi settimanalmente con tutte le federazioni e i club affiliati. I contenuti sono pensati su misura per i professionisti che lavorano nel campo della formazione giovanile o del calcio d'elite.

Come verrà assegnato il titolo di capocannoniere a Women's EURO?

La capocannoniere di Women's EURO 2025 sarà decisa esclusivamente in base al numero di gol segnati, senza criteri di spareggio (come assist o minuti giocati) nel caso in cui più di una giocatrice abbia lo stesso numero di gol. In questo caso, il titolo di capocannoniere sarà condiviso.

In che modo gli osservatori tecnici spiegano il loro ruolo?

Anna Signeul, osservatrice tecnica UEFA: "Ora abbiamo video immediati, analisi e tendenze. È fantastico, grazie alle tecnologie avanzate della UEFA. Penso che questa sia la chiave per lo sviluppo del calcio. Per me come allenatrice è sempre stata la cosa più importante capire cosa significhi giocare ad alte prestazioni".

Gemma Grainger, Ct Norvegia: "Un allenatore vuole sempre essere in vantaggio tatticamente, rimanendo aggiornato con le tendenze e i dati che aiutano davvero. È un progetto attuale, lungimirante per contenuti e aiuta a sostenere lo sviluppo di allenatori e squadre".