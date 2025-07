Finale di UEFA Women's EURO 2025: chi sono le finaliste? Quando e dove si gioca?

La finale di UEFA Women's EURO 2025 si giocherà al St. Jakob-Park di Basilea domenica 27 luglio alle 18:00 CET.

Le ultime notizie dalla finale di Women's EURO 2025

Chi giocherà la finale di Women's EURO 2025?

Le campionesse in carica dell’Inghilterra affronteranno le campionesse del mondo della Spagna, in una rivincita della finale della Coppa del Mondo Femminile FIFA 2023. Le Lionesses hanno conquistato il pass per la finale con una vittoria contro l’Italia a Ginevra martedì, mentre la Spagna ha superato di misura la Germania a Zurigo il giorno dopo. L’Inghilterra punta a diventare la seconda squadra, dopo la Germania (vincitrice di otto edizioni), a difendere con successo il titolo europeo, mentre la Spagna va a caccia del suo primo trionfo a Women's EURO.

Calendario e risultati

Dove si gioca la finale di Women's EURO?

La finale del 2025 si disputerà dal St. Jakob-Park di Basilea. Terreno di gioco dell'FC Basel e soprannominato Joggeli dagli abitanti del posto, è stato inaugurato nel 2001 per sostituire il vecchio stadio St. Jakob, che ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA maschile del 1954.

Questa sarà la quinta partita della fase finale al St. Jakob-Park. Le quattro partite precedenti sono tutte entrate tra le prime sette in classifica come presenze di pubblico nella storia di Women's EURO. Francia-Germania ha stabilito il record di pubblico per un quarto di finale, mentre Germania-Danimarca ha stabilito un nuovo record per una partita della fase a gironi che non coinvolge una nazione ospitante.

Al St. Jakob-Park si sono disputate sei partite di UEFA EURO 2008, tra cui le tre della Svizzera nella fase a gironi, due quarti di finale e una semifinale. Il St. Jakob-Park è rimasto lo stadio di casa della nazionale svizzera maschile.

Le città ospitanti di Women’s EURO 2025: Basilea

Qual è il format della finale di Women's EURO?

Se il punteggio è di parità alla fine dei tempi regolamentari, verranno giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Se una delle squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, verrà dichiarata vincitrice.

Tre finali precedenti sono state decise ai supplementari: nel 1991, la Germania ha battuto la Norvegia 3-1 ad Aalborg, mentre 10 anni dopo ha superato la Svezia 1-0 a Ulm grazie al golden gol di Claudia Müller. Nel 2022, però, la situazione si è ribaltata a Wembley, quando Chloe Kelly ha regalato all'Inghilterra una vittoria per 2-1 contro le tedesche.

Se il punteggio è ancora di parità dopo i tempi supplementari si procede ai calci di rigore. L'unica finale decisa ai rigori è stata la prima, nel 1984, con la Svezia che ha battuto l'Inghilterra a Luton.

Basilea ha già ospitato una finale internazionale? A livello di nazionali, la finale del Campionato Europeo Under 21 UEFA maschile del 2002 si è giocata al St. Jakob-Park. La Cechia che ha battuto la Francia ai rigori. A Basilea si è giocata anche la finale di UEFA Europa League 2016, vinta dal Siviglia contro il Liverpool per 3-1. In precedenza, lo stadio ha ospitato le finali di Coppa delle Coppe del 1969, 1975, 1979 e 1984.

Qual è il premio in palio?

L'attuale trofeo della competizione è stato realizzato dalla milanese GDE Bertoni e presentato a Manchester in occasione del sorteggio della fase finale del 2005. La squadra vincente riceve una replica del trofeo a grandezza naturale e 40 medaglie d'oro, mentre le seconde classificate ricevono 40 medaglie d'argento.

Il trofeo di Women's EURO UEFA

Inoltre, le vincitrici di Women's EURO 2025 affronteranno le vincitrici della Copa América Femenina CONMEBOL 2025 nella seconda Finalissima femminile UEFA-CONMEBOL. La data (durante una sosta per le nazionali) e il luogo dell'evento saranno annunciati a tempo debito. L'Inghilterra ha battuto il Brasile a Wembley nell'aprile 2023 e ha vinto la prima edizione.

Quale sarà la squadra "di casa" della finale di Women's EURO 2025?

La squadra di casa pro forma sarà l'Inghilterra.

Quali maglie devono indossare le finaliste di Women's EURO 2025?

Entrambe le finaliste possono indossare la prima maglia, ma se sono molto simili sarà la squadra "ospite" a utilizzare una divisa alternativa.