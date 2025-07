Women's EURO 2025: tutte le Player of the Match

La UEFA assegna il premio ufficiale Player of the Match dopo ogni partita UEFA Women's EURO 2025.

Dopo ogni incontro, il gruppo di osservatori tecnici della UEFA elegge la Player of the Match, che riceve un trofeo ufficiale. In Svizzera si disputeranno 31 partite (le finaliste ne giocheranno sei in totale).

Fase a gironi

Prima giornata

02/07: Islanda - Finlandia 0-1 – Katariina Kosola

02/07: Svizzera - Norvegia –

03/07: Belgio - Italia –

03/07: Spagna - Portogallo –

04/07: Danimarca v Svezia –

04/07: Germania - Polonia –

05/07: Galles - Paesi Bassi –

05/07: Francia - Inghilterra –

Seconda giornata

06/07: Norvegia - Finlandia –

06/07: Svizzera - Islanda –

07/07: Spagna - Belgio –

07/07: Portogallo - Italia –

08/07: Germania - Danimarca –

08/07: Polonia - Svezia –

09/07: Inghilterra - Paesi Bassi –

09/07: Francia - Galles –

Terza giornata

10/07: Finlandia - Svizzera –

10/07: Norvegia - Islanda –

11/07: Italia - Spagna –

11/07: Portogallo - Belgio –

12/07: Svezia - Germania –

12/07: Polonia - Danimarca –

13/07: Paesi Bassi - Francia –

13/07: Inghilterra - Galles –

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

16/07: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B –

17/07: Vincente Gruppo C - Seconda Gruppo D –

18/07: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A –

19/07: Vincente Gruppo D - Seconda Gruppo C –

Semifinali

22/07: Vincente QF3 - Vincente QF1 –

23/07: Vincente QF4 - Vincente QF2 –

Finale

27/07: Vincente SF1 - Vincente SF2 –

Gruppo di osservatori tecnici UEFA in Svizzera

Britta Carlson, Lluís Cortés, Irene Fuhrmann, Jayne Ludlow, Ioan Lupescu, Tanya Oxtoby, Anna Signeul, Martin Sjögren.