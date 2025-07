Spagna - Svizzera 2-0, quarti di finale: le campionesse del mondo eliminano le padrone di casa di Women's EURO 2025

La Spagna è stata messa a dura prova dalle padrone di casa della Svizzera nei quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025, prima dei gol di Athenea del Castillo e Clàudia Pina.

Le campionesse del mondo vincono 2-0 e si qualificano per la seconda volta in una semifinale di Women's EURO, dove affronteranno la vincitrice del quarto di finale tra Francia e Germania.

Momenti chiave 9' Mariona Caldentey sbaglia un rigore

43' Paredes colpisce la traversa

61' Patri Guijarro ed Esther colpiscono il palo

66' Athenea sblocca il risultato pochi minuti dopo l'ingresso in campo

71' Pina segna il 2-0

88' Peng para il rigore di Alexia Putellas

90'+2' Maritz viene espulsa

La cronaca

Cata Coll torna titolare in porta per la Spagna dopo aver lasciato il posto ad Adriana Nanclares durante la fase a gironi a causa di una malattia contratta prima del torneo. Per il resto l'undici titolare rimane invariato rispetto a quello che ha battuto il Belgio 6-2 alla seconda giornata (che è valso la qualificazione), a parte Aitana Bonmatí assente contro le belghe ma in campo sia nel successo contro l'Italia che oggi al posto di Vicky López. L'allenatrice della Svizzera, Pia Sundhage, schiera un 4-4-2 con Ana-Maria Crnogorčević, la loro giocatrice più titolata, come terzina destro e Noemi Beney spostata in avanti per fare coppia con la giovanissima Sydney Schertenlieb.

La cronaca di Spagna - Svizzera 2-0

Dopo nove minuti, Mariona Caldentey viene stesa in area da Nadine Riesen, ma l'attaccante dell'Arsenal sbaglia il rigore facendo esplodere di gioia i tifosi di casa presenti allo Stadion Wankdorf. Sulle ali dell'entusiasmo, Beney mette in subbuglio la difesa della Spagna ma la sua conclusione non impensierisce il portiere avversario. Poco dopo, un calcio di punizione di Clàudia Pina viene respinto da Livia Peng.

Le spagnole continuano a spingere e vanno vicino al gol con Pina, ma la sua conclusione esce di poco a lato. La Svizzera si difende con disciplina e, anche se sul finire del primo tempo Irene Paredes colpisce il palo con un colpo di testa su un corner di Pina, le padrone di casa raggiungono l'intervallo sullo 0-0 nonostante il 31% di possesso palla e le cinque azioni offensive contro le 39 della Spagna.

Il secondo tempo inizia più o meno nello stesso modo, con la Spagna che attacca, ma che trova pochi varchi, a parte le sporadiche occasioni create da Pina, e con la Svizzera che si difende strenuamente. Verso l'ora di gioco sembra arrivata la svolta, quando un altro corner di Pina trova la testa di Patri Guijarro che però colpisce il palo e, sugli sviluppi dell'azione, Esther González si avventa sulla palla vagante ma anche la sua conclusione finisce sul palo.

Poco dopo la Svizzera ha la sua migliore occasione della gara quando la neo-entrata Alayah Pilgrim si invola sulla destra e prova a sorprendere Cata Coll con una conclusione improvvisa. Al 66' però la spagna sblocca il risultato con una calciatrice entrata in campo da pochi minuti: Athenea del Castillo raccoglie l'assist di tacco di Bonmatí e di prima intenzione deposita il pallone in rete con una conclusione precisa sul palo più lontano da appena dentro l'area di rigore.

Cinque minuti più tardi Pina trova il meritato gol con un fantastico tiro a giro da fuori area dopo aver raccolto il passaggio di Patri Guijarro che aveva sradicato il pallone dai piedi di Wälti all'interno della metà campo elvetica.

L'esultanza di Clàudia Pina con Alexia Putellas dopo il gol Getty Images

A due minuti dalla fine, la Spagna ha l'occasione per portarsi sul 3-0: Beney commette un fallo in area su Salma Paralluelo, ma il rigore di Alexia vien parato da Peng con un tuffo spettacolare di puro istinto.

Al secondo minuto di recupero, la Svizzera rimane in dieci per l'espulsione di Noelle Maritz per un fallo su Paralleulo. Per la Spagna è la prima vittoria in assoluto in una partita della fase a eliminazione diretta di Women's EURO.

Dopo aver giocato la prima partita di una fase a eliminazione diretta di un importante torneo negli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 contro la Svizzera e aver vinto il trofeo al termine di una cavalcata trionfale, le spagnole si augurano che questa vittoria sia di buon auspicio.

Le giocatrici della Svizzera rimangono in campo altri 15 minuti dopo la partita per salutare i loro tifosi e per accompagnare le calciatrici della Spagna nel tunnel complimentandosi per la meritata vittoria.

Player of the Match: Aitana Bonmatí (Spagna)

Aitana Bonmatí col premio VISA Player of the Match UEFA via Getty Images

"Bonmatí ha giocato a ritmi altissimi per tutta la partita, lavorando instancabilmente per creare continue occasioni per la Spagna. Inoltre ha effettuato il passaggio decisivo con un tacco da fuoriclasse che ha portato al gol iniziale".

Osservatori Tecnici UEFA 

Formazioni

Spagna: Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga Carmona (Ouahabi 62'); Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas (García 90'); Mariona Caldentey (Athenea 62'), Esther González (Paralluelo 77'), Pina (Vicky 77')

Switzerland: Peng; Crnogorčević, Calligaris, Maritz, Riesen (Wanderler 74'); Reuteler, Ivelj (Pilgrim 62'), Wälti, Vallotto (Terchoun 90'); Beney (Lehmann 90'), Schertenleib (Xhemaili 90')