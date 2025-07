Highlights Norvegia - Italia 1-2: doppietta di Girelli, Azzurre in semifinale

Cristiana Girelli segna di testa al 90' e manda le Azzurre in semifinale di UEFA Women's EURO dopo 28 anni.

L'attaccante della Juventus porta l'Italia meritatamente in vantaggio subito dopo l'intervallo, ma Ada Hegerberg pareggia dopo aver sbagliato il suo secondo rigore nel torneo e la Norvegia sembra avvicinarsi di più alla vittoria. Girelli, però, ha altre idee e raddoppia all'ultimo minuto dei tempi regolamentari, scatenando la festa azzurra.

I momenti chiave 50' Girelli apre le marcature

60' Hegerberg sbaglia un rigore

66' Pareggio di Hegerberg

90' Girelli firma il gol decisivo



La cronaca

Signe Gaupset, autrice di due gol e due assist contro l'Islanda, parte titolare insieme a Lisa Naalsund, con Guro Reiten schierata nell'insolito ruolo di terzino sinistro al posto della squalificata Marit Bratberg Lund e Maren Mjelde in coppia con Tuva Hansen al centro. L'Italia torna al 3-5-2 dopo essere passata alla difesa a quattro contro la Spagna, con Lucia Di Guglielmo, Emma Severini e Cristiana Girelli reintegrate nell'undici titolare.

Arianna Caruso sfiora subito il gol, superando Naalsund e poi Mjelde con un tunnel, ma il suo tiro colpisce Tuva Hansen e sfila a lato. Barbara Bonansea è pericolosa sulla fascia sinistra ed effettua un bel cross, ma Girelli incorna a lato mentre Severini si avventa sullo stesso pallone.

La partita minuto per minuto: Norvegia - Italia 1-2

Quindi, Manuela Giugliano libera Severini a rete con un passaggio di prima, ma Cecilie Fiskerstrand respinge. Mentre l'Italia continua a crescere, Di Guglielmo calcia a lato dopo una combinazione con Severini.

Verso la fine del primo tempo, però, la Norvegia sfiora il vantaggio a sorpresa: su un cross basso di Thea Bjede, Elena Linari riesce a intervenire quanto basta su un tiro di Ada Hegerberg. Quindi, Gaupset tenta un clamoroso tiro dalla distanza che esce di poco con Giuliani fuori posizione.

Cristiana Girelli segna al 90' UEFA via Getty Images

Tuttavia, l'Italia torna a dominare dopo l'intervallo e nel giro di cinque minuti si porta in vantaggio con Girelli, che inizia l'azione e poi la conclude con un leggero tocco in rete su un diagonale rasoterra di Sofia Cantore. Le Azzurre spingono in cerca del raddoppio, ma su un traversone di Naalsund, Linari cintura Hegerberg in area. Il capitano della Norvegia si incarica di battere il calcio di rigore ma calcia a lato, proprio come contro la Svizzera alla prima giornata.

L'attaccante vuole rimediare subito e continua a urlare in cerca della palla. Appena sei minuti dopo il rigore, Hegerberg trova effettivamente la porta, anticipando Giuliani in uscita su un lungo lancio di Mjelde.

Ora è la Norvegia ad attaccare di più per evitare i tempi supplementari. L'ultima parola, però, spetta all'Italia: su un lungo traversone di Cantore dalla sinistra, Girelli incorna con tempismo perfetto e manda il pallone sotto la traversa, diventando la protagonista dei festeggiamenti davanti agli emozionati tifosi azzurri.

Player of the Match: Cristiana Girelli (Italia)

Cristiana Girelli con il premio UEFA via Getty Images

"Ha segnato due gol ed è stata pericolosa per tutta la partita. Mettere in mostra le sue qualità e segnare il gol decisivo nel momento più cruciale della partita è stato memorabile".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Reazioni

Andrea Soncin, Ct Italia:

"Siamo totalmente orgogliose, dobbiamo dare merito a chi c’è stato negli anni precedenti, noi stiamo raccogliendo i frutti, le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale. Ora godiamocelo e tra qualche minuto pensiamo alla semifinale. Ho detto alle ragazze di godersi il momento, era tutto fantastico dall'inizio della partita. Dobbiamo continuare a a vivere questo sogno".

Barbara Bonansea, attaccante Italia:

"E’ pazzesco siamo felicissime, siamo tra le prime 4 d’Europa non so come spiegarlo. Ci speravamo veramente tanto, ce l’abbiamo fatta e adesso raccogliamo quello che ci meritiamo per tutto il lavoro fatto in questi anni".

Gemma Grainger, Ct Norvegia:

"È davvero devastante subire gol così all'ultimo. Sentivo che eravamo una squadra forte nel secondo tempo. Per essere riuscita a segnare il pareggio, ho pensato che avremmo potuto avere il controllo per gran parte della partita. Poi l'Italia ha avuto quell'occasione nel finale con un cross di grande qualità, e questo è il calcio a volte".

Elena Linari, difensore Italia:

"E’ uno dei sogni più belli che la vita ci potesse dare, ce lo siamo conquistato con le unghie e con i denti e ora ci prendiamo questa gioia. Ora mettiamo Girelli in una teca e la facciamo riposare per la semifinale, si merita tutto questo e per noi è un esempio enorme".

Guarda le statistiche della partita

Statistiche

L'Italia è alla sua settima semifinale di Women's EURO, la prima dal 1997 (quando arrivò seconda per la seconda volta).

Girelli è la prima giocatrice italiana a segnare più di un gol in una partita a eliminazione diretta degli Europei femminili.

L'Italia ha segnato per prima in tutte e quattro le partite della fase finale e in quattro delle sei gare di qualificazione (le altre due si sono concluse 0-0).

Frida Maanum è diventata la prima calciatrice a giocare due volte il giorno del suo compleanno in una fase finale di Women's EURO. Ha compiuto 26 anni oggi, esattamente otto anni dopo il suo debutto alla fase finale dell'Europeo contro i Paesi Bassi.

L'affluenza di 26.276 spettatori rappresenta un record per un quarto di finale degli Europei femminili senza le padrone di casa in campo.

UEFA

L'opinione dei reporter

Sara Nilsen Kilen, reporter Norvegia

Un incontro avvincente si conclude con l'eliminazione della Norvegia, nonostante una ripresa più brillante e il pareggio di Hegerberg. La squadra di Gemma Grainger esce per un gol allo scadere, concludendo così la sua marcia perfetta in Svizzera.

Francesco Corda, reporter Italia

L'Italia batte la Norvegia e, dopo 28 anni di attesa, torna in semifinale a Women's EURO. Nell'emozionante partita di Ginevra, il gol decisivo di Girelli manda in estasi i tifosi azzurri. Una notte indimenticabile.

Formazioni

L'Italia festeggia la vittoria UEFA via Getty Images

Norvegia: Fiskerstrand; Bjelde (Woldvik 87'), T. Hansen, Mjelde, Reiten; Naalsund, Maanum (Terland 64'), Engen; Graham Hansen, Hegerberg, Gaupset

Italia: Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini (Greggi 77'), Bonansea (Cambiaghi 77'); Girelli (Piemonte 90'+2), Cantore (Lenzini 90'+2)