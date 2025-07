Un futuro tutto da scrivere per l'Italia a Women's EURO 2025

Festeggiare una sconfitta può sembrare un controsenso, ma quando la sconfitta non ti impedisce di raggiungere i quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025, allora quella gioia diventa più che comprensibile.

Le ultime: Norvegia - Italia

Questo è esattamente quello che è successo a Berna venerdì sera all'Italia. Nonostante la sconfitta per 3-1 con la Spagna, grazie al risultato nell'altra partita del girone, l'Italia di Andrea Soncin si è classificata seconda nel Gruppo B e ha iniziato a festeggiare allo stadio Wankdorf una qualificazione che mancava alla nazione esattamente da 12 anni.

La qualificazione dell'Italia ai quarti è stata possibile grazie al successo del Belgio sul Portogallo nell'altra partita del girone, e così mercoledì a Ginevra le Azzurre affronteranno la Norvegia nei quarti di finale. Dopo essere arrivate fin qui grazie alla coesione, all'unità e allo spirito di squadra, queste qualità potrebbero rivelarsi ancora una volta la loro arma segreta nella fase a eliminazione diretta.

Women's EURO 2025: tutti i gol dell'Italia

"Siamo un gruppo di ragazze con i piedi per terra, unite da un sogno comune", dice l'attaccante Michela Cambiaghi. "Ci nutriamo l'una dell'energia dell'altra. Anche quando c'è tensione, sappiamo come scrollarcela di dosso con un sorriso e un cuore leggero".

Gran parte di questa atmosfera è merito di Soncin, che ha ricostruito la consapevolezza e fiducia nei propri mezzi di una squadra che era uscita nelle prime fasi sia a Women's EURO 2022 che alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023. L'allenatore dell'Italia ha assunto questo ruolo da neofita del calcio femminile, ma ora ne è un fervente sostenitore. "Molte persone parlano di calcio femminile senza conoscerlo", spiega. "Non lascerei questo mondo per nulla al mondo".

Andrea Soncin con le calciatrici dopo la qualificazione ai quarti di finale Getty Images

Dopo la partita con la Spagna, Soncin non è riuscito a trattenere le emozioni e le lacrime. "È il momento più bello della mia vita", ha detto. "Quello che abbiamo fatto è magico. Abbiamo messo tantissima passione. Volevamo scrivere la storia, e ci siamo riusciti".

Ora le Azzurre non vogliono fermarsi. Tanto che la canzone 'Unwritten' di Natasha Bedingfield, un successo del 2004 tornato in auge grazie alla TV e ai social media, è diventata l'inno non ufficiale della squadra. Il capitano Cristiana Girelli e compagne la ascoltano a rotazione continua col loro speaker bluetooth e si divertono ad ascoltare musica durante gli allenamenti nel campo base di Weggis (quando è consentito) o, come si è visto a Berna, al termine delle partite.

Per quanto riguarda l'altoparlante, è stato un regalo di Soncin in persona. Dopo le partite, l'Italia si riunisce in cerchio per riorganizzarsi e riflettere. Di solito, è Soncin a parlare. Ad aprile dopo la vittoria per 3-0 contro la Danimarca in UEFA Women's Nations League, la centrocampista Arianna Caruso ha fatto la richiesta a nome della squadra. Prima della partita, infatti, le ragazze avevano detto che in caso di vittoria avrebbero chiesto qualcosa di speciale all'allenatore, e così è stato: "Al prossimo ritiro devi portare una grande cassa per ascoltare la musica!".

Tiki-Taka Questions di Women's EURO: Italia

Quando Soncin ha accettato la richiesta delle calciatrici, sono iniziati i festeggiamenti con le ragazze che lo hanno abbracciato in massa. E quando la squadra si è ritrovata in ritiro per le partite di Women's Nations League contro Svezia e Galles, l'allenatore si è presentato con il tanto atteso altoparlante.

"Ora avete la vostra musica", ha detto Soncin alle giocatrici sorridendo. "Sapete bene come 'ballare' in campo. Non vi chiedo risultati. Non sono questi a definirci. Vi chiedo solo di credere nel sogno che condividiamo. Coltivatelo. Ogni giorno".

E ad oggi il sogno rimane più vivo che mai. I risultati stanno arrivando. E il futuro dell'Italia è ancora tutto da scrivere.