Italia - Spagna 1-3: terza vittoria per la Roja, ma passa anche l'Italia

L'Italia segna per prima contro la Spagna ma subisce tre gol nel secondo tempo e perde 3-1 a Berna, passando il turno da seconda classificata nel Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025.

Nonostante la sconfitta, il 2-1 del Belgio sul Portogallo garantisce alle Azzurre la qualificazione ai quarti, dove troveranno la Norvegia. La vittoria assicura alle spagnole il primo posto nel girone e un quarto di finale contro le padrone di casa della Svizzera.

I momenti chiave 10' Oliviero porta l'Italia in vantaggio

14' Atenea risponde con un bel gol 

49' Patri porta avanti la Spagna 

90+1' Esther González suggella la vittoria





La cronaca

Rispetto alla seconda giornata, la Spagna cambia tre difensori, mentre a centrocampo Aitana Bonmatí esordisce da titolare nel torneo e Salma Paralluelo e Athenea guidano l'attacco.

La partita minuto per minuto: Italia - Spagna 1-3

Tra le nuove arrivate, è Athenea ad avere il maggiore impatto, ma il suo contributo è più evidente dopo la partenza a razzo dell'Italia.

Poco prima del 10', l'Italia lancia un pericoloso contropiede e il cross di Sofia Cantore manca di poco le compagne, poi Elena Linari colpisce la traversa di testa su calcio d'angolo di Manuela Giugliano.

Quando la Spagna pensa di aver fermato l'assalto, altre ottime combinazioni sulla sinistra consentono all'Italia di portare la palla in area. Su un tiro di Martina Piemonte, Mariona Caldentey non riesce a rilanciare ed Elisabetta Oliviero si fa trovare pronta per segnare il suo primo gol in nazionale.

Quattro minuti dopo, Athenea riceve palla sulla destra, si fa strada tra i difensori e gioca un uno-due con Alexia Putellas. Quest'ultima sfoggia tutta la sua classe con un colpo di tacco e Athenea conclude ciò che aveva iniziato con un pregevole tiro dal limite che si insacca all'incrocio.

Athenea festeggia il gol con Alexia Putellas Getty Images

Dopo i due gol non si vedono altri tiri nello specchio: Patri Guijarro e Bonmatí concludono di poco a lato, mentre Cantore serve Barbara Bonansea in area ma il suo colpo di testa termina alto poco prima dell'intervallo.

La Spagna domina il possesso palla e lo sfrutta ben presto nella ripresa. Athenea semina di nuovo il panico nella difesa azzurra, che libera il pallone solo sulla traiettoria di Patri al limite dell'area. La giocatrice del Barcellona non sceglie la potenza, ma la precisione, e raddoppia con un bell'esterno destro che colpisce il palo interno e finisce in rete.

Da questo momento in poi, la Spagna domina su tutti i fronti (totalizzerà ben 21 tiri a fine gara), mentre l'Italia fatica a uscire dalla propria metà campo.

Il portiere Laura Giuliani è protagonista di una parata spettacolare su Bonmatí, ma alla fine il forcing delle spagnole ha il sopravvento e la subentrata Esther González segna il 3-1 su assist della bravissima Alexia.

Player of the Match: Patri Guijarro (Spagna)

Patricia Guijarro UEFA via Getty Images

"Patri ha giocato con calma olimpica, che si è riflessa nella sua grande precisione nei passaggi. Ha anche segnato l'importante gol del 2-1 ed è stata la giocatrice che ha totalizzato più tiri in porta. Inoltre, ha dato stabilità in difesa".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Guarda le statistiche della partita

Formazioni

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai (Piga 77'), Linari, Boattin; Oliviero, Giugliano (Severini 76'), Caruso, Bonansea (Serturini 77'); Cantore (Cambiaghi 85'); Piemonte (Girelli 58')

Spagna: Nanclares; Fernàndez, Paredes, Méndez, Ouahabi; Bonmatí, Patri (Zubieta 87'), Alexia; Athenea (Vicky 58'), Paralluelo (González 76'), Mariona (Pina 76')