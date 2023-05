Le città di Women's EURO 2025: guida agli stadi

La Svizzera è stata prescelta per ospitare UEFA Women's EURO 2025. Sarà la 14a edizione del torneo, che vedrà la partecipazione di 16 squadre e si disputerà in otto città.

Con una capienza complessiva di 175.000 spettatori, per le 31 partite in programma saranno disponibili più di 700.000 biglietti. UEFA.com passa in rassegna tutte le città e gli stadi che ospiteranno il torneo.

Anteprima di UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera

Basilea

Terza città più popolosa della Svizzera, Basilea si trova nel nord-ovest del paese, sul fiume Reno, e al confine tra Francia e Germania. Vanta un centro storico medievale pittoresco e attrazioni come la Cattedrale e i musei d'arte.

St. Jakob-Park

Il St. Jakob-Park è il più grande stadio della Svizzera dedicato al calcio UEFA via Getty Images

Capienza : 37.500 spettatori

: 37.500 spettatori Squadra di casa : Basilea

: Basilea Ha ospitato: quarti e semifinali di UEFA EURO 2008, finale di UEFA Europa League 2016

Il St. Jakob-Park, il più grande stadio della Svizzera dedicato al calcio, ospita regolarmente le partite della nazionale maschile. Il complesso ospita 32 negozi, due ristoranti ed è stato utilizzato anche per concerti di band come AC/DC e Metallica.

Berna

La capitale federale della Svizzera ha una cattedrale tardogotica, vicoli affascinanti e un museo dedicato ad Albert Einstein, che ha trascorso diversi anni in città quando lavorava all'ufficio brevetti svizzero e all'Università di Berna.

Stadion Wankdorf

Lo Stadion Wankdorf ospita regolarmente la Champions League Getty Images

Capienza : 32.000 spettatori

: 32.000 spettatori Squadra di casa : Young Boys

: Young Boys Ha ospitato: finale della Coppa del Mondo FIFA 1954, fase a gironi di UEFA EURO 2008

Lo Stadion Wankdorf, il secondo più grande della fase finale, ha ospitato partite della UEFA Champions League ed è il terreno di gioco dello Young Boys. Qui hanno suonato artisti come Bruce Springsteen, Elton John e i Foo Fighters.

Ginevra

Circondata dalle Alpi e adagiata sulla punta meridionale del Lago di Ginevra, la città è la più popolosa della Svizzera francofona. Importante centro bancario, è anche sede di alcune istituzioni delle Nazioni Unite e della Croce Rossa.

Stade de Genève

Lo Stade de Genève ha recentemente ospitato la finale di UEFA Youth League UEFA via Getty Images

Capienza : 30.084 spettatori

: 30.084 spettatori Squadra di casa : Servette

: Servette Ha ospitato: fase a gironi di UEFA EURO 2008, partite della nazionale svizzera maschile, UEFA Women's Champions League

La costruzione dello stadio è stata completata nel 2003. Negli anni, l'impianto ha ospitato molte partite della nazionale maschile, ma anche di rugby e hockey su ghiaccio. Nel 2023, l'AZ Alkmaar ha vinto la finale di UEFA Youth League contro l'Hajduk Spalato per 5-0 in questo stadio.

Zurigo

Capitale mondiale delle banche e delle assicurazioni, Zurigo si trova nel nord della Svizzera ed è la città più popolosa del paese. Fondata dai Romani come Turicum, fu uno dei principali centri della Riforma protestante in Europa e oggi ospita il Museo Nazionale Svizzero.

Stadion Letzigrund

Lo Stadion Letzigrund ha ospitato UEFA EURO 2008 Bongarts/Getty Images

Capienza : 26.104 spettatori

: 26.104 spettatori Squadra di casa : Zurigo, Grasshoppers, Zurigo femminile

: Zurigo, Grasshoppers, Zurigo femminile Ha ospitato: fase a gironi di UEFA EURO 2008, partite della nazionale svizzera maschile e femminile, UEFA Women's Champions League

Il Letzigrund ospita una società di atletica leggera e tre squadre di calcio. Nel 1960, Armin Hary divenne il primo uomo a correre i 100 metri in 10 secondi su questa pista. In questo stadio si sono esibiti cantanti come Beyoncé, Rihanna, Madonna e Ed Sheeran.

San Gallo

Situata a sud del Lago di Costanza, San Gallo è una città universitaria. Il quartiere dell'Abbazia, che ospita una cattedrale e una biblioteca, è stato inserito tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.

Stadion St. Gallen

Lo Stadion St. Gallen prima della gara tra Svizzera e San Marino Getty Images

Capienza : 19.694 spettatori

: 19.694 spettatori Squadra di casa : San Gallo

: San Gallo Ha ospitato: partite della nazionale svizzera maschile, amichevoli tra nazionali

La costruzione dello Stadion St. Gallen è stata completata nel 2008. La prima partita disputata è stata quella vinta 3-0 dalla Svizzera sul Liechtenstein. Nello stadio, che ha sostituito il vecchio Espenmoos, hanno giocato anche le nazionali maschili di Brasile, Spagna e Italia.

Lucerna

Lucerna si trova nel centro della Svizzera ed è conosciuta per la sua architettura medievale e un centro storico variopinto. Vanta anche uno dei ponti coperti più antichi d'Europa.

Stadion Luzern

Il Lucerna gioca le partite casalinghe alla Luzern Arena Getty Images

Capienza : 16.800 spettatori

: 16.800 spettatori Squadra di casa : Lucerna

: Lucerna Ha ospitato: partite della nazionale svizzera maschile e femminile, amichevoli tra nazionali

Lo stadio è stato inaugurato a luglio 2011 e ha ospitato alcune partite memorabili della Svizzera maschile, tra cui quella vinta per 5-2 contro il Belgio in UEFA Nations League nel 2018 e l'amichevole vinta 6-0 contro Panama dello stesso anno.

Sion

Situata vicino al confine italiano e francese, Sion ha attrazioni come la Basilique de Valère e il castello di Tourbillon. Con i primi insediamenti datati intorno al 6200 a.C., è anche uno dei siti preistorici più importanti d'Europa.

Stade de Tourbillon

Lo Stade de Tourbillon ha uno sfondo pittoresco UEFA via Getty Images

Capienza : 14.283 spettatori

: 14.283 spettatori Squadra di casa : Sion

: Sion Ha ospitato: partite della nazionale svizzera maschile, amichevoli tra nazionali

Lo stadio prende il nome dal castello che sovrasta la città Sion e ha ospitato quattro partite della Svizzera maschile, di cui una nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, oltre alle amichevoli Giappone-Costa d'Avorio e Algeria-Armenia.

Thun

Con una vista mozzafiato sulle Alpi, Thun è una città lacustre che si trova nella regione dell'Oberland bernese. Il suo castello del 1100 si erge su una collina che domina il centro storico ed è il monumento più suggestivo.

Arena Thun

L'Arena Thun ha già ospitato partite femminili UEFA via Getty Images

Capienza : 10.000 spettatori

: 10.000 spettatori Squadra di casa : Thun

: Thun Ha ospitato: qualificazioni a UEFA Women's EURO

Lo stadio è stato inaugurato a luglio 2011 e ha ospitato partite della nazionale maschile e femminile. Dista poco più di 2 km dalla stazione ferroviaria.