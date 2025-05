UEFA Women's EURO 2025: Alisha Lehmann testimonial della Scuola calcio Maddli

Con UEFA Women's EURO che si giocherà in estate in Svizzera, una delle stelle della nazionale – Alisha Lehmann – si è unita alla mascotte ufficiale del torneo nella 'Scuola Calcio Maddli', un programma che, sulle ali dell'entusiasmo del torneo, proverà a coinvolgere nel calcio i bambini e le bambine di tutta Europa.

Conosciamo la Scuola Calcio Maddli

La Scuola calcio Maddli è una nuova ed entusiasmante piattaforma per la mascotte ufficiale di UEFA Women's EURO e prevede sei lezioni che utilizzano il torneo per aiutare i giovani ad apprendere materie come sport, matematica, lingue, arte, musica e scienze.

Lehmann è una delle calciatrici di più alto profilo al mondo e spera di giocare la sua prima finale di Women's EURO, la prima fase finale del torneo organizzata dalla Svizzera. Veste la maglia della sua nazionale dal 2017 e vanta 58 presenze.

Condividendo l'entusiasmo per il suo ruolo a sostegno del programma, Lehmann ha dichiarato: Sono molto orgogliosa di sostenere il programma UEFA Football in Schools: il calcio mi ha dato molto e voglio che ogni bambino provi la stessa gioia e senso di appartenenza".

Maddli e la stella della Svizzera, Alisha Lehmann

La Scuola Calcio Maddli è stata pensata per permettere a genitori, allenatori e insegnanti di utilizzarlo nelle scuole, nei club e nelle comunità di tutta Europa, assicurando che Women's EURO riesca a incoraggiare e aiutare i giovani a fare attività fisica. Ogni lezione comprende una sezione dedicata al movimento e all'attività fisica, incoraggiando un legame con l'esercizio fisico che dura tutta la vita.

Nadine Kessler, direttore generale UEFA per il calcio femminile, ha dichiarato: "UEFA Women's EURO 2025 sarà una festa indimenticabile e la Scuola Calcio Maddli è un fantastico esempio di come il potere del calcio possa andare ben oltre il campo per sostenere, coinvolgere e responsabilizzare le nuove generazioni".

"Questa iniziativa unisce l'emozione del torneo, la passione per il calcio e l'insegnamento di preziose lezioni di vita. È un ottimo riflesso della Strategia UEFA per il calcio femminile e del programma UEFA Football in Schools, che contribuiscono ad accendere l'amore per il calcio nei giovani di tutta Europa”.

Maddli - che prende il nome da Madeleine Boll, la prima calciatrice professionista della Svizzera - è una cucciola di San Bernardo che porta passione, entusiasmo e divertimento in tutto ciò che fa.

UEFA Women's EURO 2025 si giocherà in Svizzera dal 2 al 27 luglio.

Il calendario di Women's EURO