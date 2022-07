Finale di UEFA Women's EURO 2022: quando si gioca? Dove?

Quando si giocherà la finale di Women's EURO e a che ora?

La partita si giocherà domenica 31 luglio alle 18:00 CET (17:00 nel Regno Unito).

Quali squadre giocheranno la finale di UEFA Women's EURO 2022?

La prima squadra qualificata è l'Inghilterra, che ha travolto la Svezia nella semifinale di martedì a Sheffield. L'altra semifinale tra Germania e Francia si giocherà a Milton Keynes (Stadium MK) mercoledì.

Calendario completo

Dove si giocherà la finale di Women's EURO?

La finale del 2022 si giocherà a Wembley (Londra).

Lo stadio da 87.000 posti non ha bisogno di presentazioni. Dominato da un arco di 133 metri, è stato inaugurato nella sua veste attuale nel 2007 al posto dell'Empire Stadium, che era dominato da due torri gemelle ed è rimasto in uso dal 1923 al 2002 (nonostante una chiusura nel 2000).

Sarà la prima finale di Women's EURO a Wembley, che però ha ospitato due finali di EURO maschile (1996 e 2021), la finale della Coppa del Mondo FIFA 1966 e molti altri grandi eventi, oltre all'annuale finale di FA Women's Cup dal 2015.

Wembley diventerà il terzo stadio inglese a ospitare una finale di Women's EURO. Nel 1984, a Kenilworth Road (Luton), la finale di ritorno (unica finale giocata in due partite) è stata vinta 1-0 dall'Inghilterra contro la Svezia, che però si è imposta ai rigori. La finale del 2005 è stata giocata all'Ewood Park di Blackburn ed è stata vinta dalla Germania contro la Norvegia per 3-1.

Wembley ha già ospitato una finale per nazionali femminili? Sì, 10 anni fa, ma nessuna delle due squadre impegnate allora sarà in campo stavolta. La finale olimpica di calcio femminile del 9 agosto 2012 è stata giocata a Wembley ed è stata vinta dagli Stati Uniti sul Giappone per 2-1. Gli 80.203 spettatori che hanno assistito alla partita rappresentano tuttora l'affluenza più alta mai registrata per una partita per nazionali di calcio femminile in Europa. A novembre 2019, 77.768 tifosi hanno assistito alla sconfitta dell'Inghilterra per 2-1 contro la Germania a Wembley, stabilendo un record per un'amichevole femminile. L'affluenza del 2012 potrebbe essere tranquillamente superata il 31 luglio.

Qual è il format della finale di Women's EURO?

Se il risultato è di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocano due tempi supplementari da 15 minuti. Se una delle squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, vince l'incontro. In passato, due finali sono state decise ai supplementari: Germania-Norvegia 3-1 (Aalborg, 1991) e Germania-Svezia 1-0 con golden gol di Claudia Müller (Ulm, 2011).

In caso di ulteriore parità dopo i supplementari, si procede ai calci di rigore. L'unica finale decisa ai rigori è stata quella di Luton del 1984, che è anche l'unica doppia finale.

Come posso guardare la finale di Women's EURO?

Cosa ricevono le vincitrici?

Il trofeo della competizione è stato realizzato dallo studio milanese G.D.E. Bertoni e presentato a Manchester in occasione del sorteggio della fase finale il 19 gennaio 2005.

Il trofeo di Women's EURO Getty Images

Le campionesse affronteranno anche le vincitrici della Copa América Femenina CONMEBOL 2022 (in programma dall'8 al 30 luglio in Colombia), nella prima Finalissima UEFA-CONMEBOL femminile, che si giocherà in Europa. La data (durante una sosta nazionali) e il luogo dell'evento saranno annunciati a tempo debito

Qual è la squadra "in casa"?

La squadra in casa pro forma sarà l'Inghilterra.

Quale maglia dovranno indossare le finaliste?

Entrambe le finaliste possono indossare la prima maglia, ma in caso di colori simili la squadra designata in trasferta dovrà utilizzare una maglia alternativa.

