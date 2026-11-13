Anteprima quinta giornata Women's Champions League: Chelsea - Paris Saint-Germain, Real Madrid - Inter, Arsenal - OL Lyonnes, Benfica - Roma

Alla quinta giornata di UEFA Women's Champions League 2026/27, diverse squadre cercano di unirsi all'OL Lyonnes e alle campionesse in carica del Barcelona, già qualificate ai quarti di finale.

La penultima giornata si disputa mercoledì e giovedì, con varie contendenti in lizza per un posto tra le prime quattro o per andare agli spareggi per la fase a eliminazione diretta classificandosi tra la quinta e la dodicesima posizione. UEFA.com passa in rassegna i principali temi delle due serate e le giocatori da tenere d'occhio.

Aggiorna la tua squadra Fantasy

Temi e statistiche della quinta giornata

• L'Arsenal, quarto in classifica, affronta la capolista OL Lyonnes in una rivalità che diventerà la più lunga nella storia della competizione: sarà il loro 13° incontro, pari a quelli tra OLL e Wolfsburg.

• L'Austria Wien, ultimo in classifica, spera di sorprendere il Bayern (ancora imbattuto), mentre il Servette affronta una difficile trasferta a Barcellona. Le blaugrana hanno interrotto la loro serie di vittorie in casa contro l'Arsenal nell'ultima gara.

• Juventus e Inter cercano di tornare al successo dopo le pesanti sconfitte casalinghe e affrontano rispettivamente OH Leuven e Real Madrid (imbattuto).

• Dopo aver fermato il Chelsea alla quarta giornata, l'Häcken ospita un Manchester City che arriva dalla prestazione impeccabile contro l'Inter.

• Giovedì si giocano anche Benfica-Roma e Paris FC-HB Køge Women, due partite fondamentali per la corsa alla qualificazione.

Dove guardare la Women's Champions League

Scopri come seguire la Women's Champions League in TV e in streaming nel tuo paese.

Dove guardare la Women's Champions League

La partita da non perdere di mercoledì: Chelsea - Paris Saint-Germain

Entrambe le squadre hanno subito una battuta d'arresto alla quarta giornata: il Chelsea è stato fermato sullo 0-0 dall'Häcken e ha ceduto il posto tra le prime quattro al Bayern, che ha vinto 2-1 in casa del Paris Saint-Germain e lo ha lasciato al decimo posto. La formazione transalpina dovrà fare risultato per evitare di arrivare alla sesta giornata rischiando la seconda eliminazione consecutiva. Dopo la delusione della scorsa stagione, il PSG ha iniziato bene sia in campionato che in Europa, prima di un recente calo di rendimento. Alla terza giornata, però, è riuscito a tornare dall'Inghilterra con un 1-1 in casa del Manchester City grazie al gol nel finale di Tara Elimbi Gilbert.

Il Chelsea è in vantaggio negli scontri diretti con il Paris Saint-Germain, avendolo battuto due volte nella fase a gironi 2022/23 ed eliminato ai quarti di finale del 2018/19. La squadra transalpina, allenata da Sonia Bompastor, non si troverà solo ad affrontare diverse ex giocatrici dell'OL Lyonnes (ed ex compagne come Griedge Mbock Bathy, Sakina Karchaoui e Naomie Feller), ma anche Sandy Baltimore, che ha collezionato quasi 200 presenze nella capitale francese prima del suo trasferimento a Londra nel 2024. Tra le fila del PSG figura anche la centrocampista Jackie Groenen, ex Chelsea.

Highlights stagione 2022/23: Chelsea - Paris Saint-Germain 3-0

La partita da non perdere di giovedì: Benfica - Roma

Entrambe le squadre hanno mancato il posto tra le prime 12 la scorsa stagione dopo due sconfitte molto costose alla quinta giornata. Stavolta, arrivano dalle rispettive vittorie che le hanno fatte risalire in classifica: il Benfica ha battuto l'Austria Wien, portandosi al nono posto con sei punti, mentre la Roma è dodicesima dopo il primo successo stagionale contro il Servette. Le giallorosse non avevano ancora segnato nelle tre partite precedenti della fase campionato.

Il Benfica ha iniziato la stagione con una vittoria in casa della Juventus, vendicando la sconfitta subita contro le bianconere l'anno scorso. Anche la Roma ha fatto tappa in Portogallo nella stagione 2025/26, vincendo 2-0 in casa dello Sporting CP nelle qualificazioni e ribaltando la sconfitta casalinga per 2-1. Le campionesse d'Italia sperano che questo risultato sia di buon auspicio e di completare una bella scalata dopo un inizio in sordina.

Highlights prima giornata: Juventus - Benfica 1-2

Calendario e risultati della fase campionato

Giocatrice sotto i riflettori: Alessia Russo, Arsenal

Per dare un'idea di quanto spesso si affrontino Arsenal e OL Lyonnes, basti pensare che questo sarà il sesto incontro tra Russo e le otto volte campionesse d'Europa, nonostante sia arrivata all'Arsenal solo nel 2023. In questo periodo, l'attaccante inglese ha vissuto le gioie e i dolori delle semifinali (segnando in entrambi i casi) e ha anche subito una sconfitta casalinga per 2-1 contro l'OLL al Meadow Park nella scorsa fase campionato (segnando anche in quell'occasione).

Russo, come l'Arsenal stesso, ha iniziato la stagione lentamente ma poi è esplosa, diventando anche la miglior marcatrice inglese di sempre in questa competizione con la tripletta contro il Benfica, mentre le Gunners hanno dimostrato di saper fare risultato pareggiando 1-1 a Barcellona alla quarta giornata. Stranamente, Russo non è andata a referto, ma ci sono ottime possibilità che torni al gol contro un'altra grande d'Europa la settimana successiva.

Prossima partita di Russo: Arsenal - OL Lyonnes (giovedì)

Guarda la tripletta di Alessia Russo contro il Benfica

Partite più giocate in UEFA Women's Champions League/Coppa UEFA femminile 13 OL Lyonnes - Wolfsburg

12 OL Lyonnes - Arsenal

12 OL Lyonnes - Paris Saint-Germain

11 Wolfsburg - Chelsea

8 Eintracht Frankfurt - Rosenborg

8 Barcelona - Wolfsburg

8 Barcelona - Chelsea

8 Paris Saint-Germain - Bayern München﻿

8 Juventus - OL Lyonnes Sono inclusi gli incontri disputati con nomi precedenti, ad esempio FFC Frankfurt per Eintracht Frankfurt e Malmö per Rosengård

Giocatrice da tenere d'occhio: Anaële Le Moguédec, Paris FC

La versatile centrocampista è arrivata al Paris Saint-Germain dal Reims nell'estate del 2025 e lo ha aiutato a raggiungere gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League nella sua stagione d'esordio. Se il Paris Saint-Germain, ancora a secco di vittorie, vuole raggiungere nuovamente questo traguardo, sarà fondamentale vincere giovedì in casa contro l'HB Køge Women. Sarà un'altra buona opportunità per Le Moguédec, recentemente inserita nella lista delle candidate per la FIFPRO Women's World 11 del 2026.

Le Moguédec ha maturato la sua prima esperienza da professionista in seconda divisione con il Nantes e, a soli tre anni dal suo passaggio nella massima serie con il Reims, è ormai una presenza fissa ai massimi livelli. È stata la sua prestazione in Champions League nella decisiva vittoria contro il Benfica della scorsa stagione, con gli assist per entrambi i gol del Paris Saint-Germain, che ha convinto il Ct francese Laurent Bonadei a convocarla per la prima volta in nazionale lo scorso novembre.

Prossima partita di Le Moguédec: Paris FC - HB Køge Women (giovedì)