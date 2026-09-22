UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
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Women's Champions League 2026/27: tutte le sfide della fase campionato e risultati

martedì 22 settembre 2026

Tutte le partite e i risultati della fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.

Women's Champions League 2026/27: tutte le sfide della fase campionato e risultati

La face campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27 inizia il 22 settembre 2026 e si conclude con la finale del maggio 2027 a Varsavia.

È la seconda stagione in cui le migliori squadre d’Europa si affrontano nell’ambito di una fase campionato a 18 squadre.

Le partite della fase campionato squadra per squadra

Fischio d'inizio alle 21:00CET se non diversamente indicato.

Giornata 1

Martedì 22 settembre 2026
Bayern München - Manchester City 2-2 
Inter - Häcken 1-0
Arsenal - HB Køge Women 1-0
Juventus - Benfica 1-2
Real Madrid - Paris Saint-Germain 1-1

Mercoledì 23 settembre 2026
OH Leuven - Roma (18:45)
Servette - OL Lyonnes (18:45)
Chelsea - Austria Wien
Barcelona - Paris FC

Giornata 2

Mercoledì 30 settembre 2026
Roma - Barcelona (18:45)
Häcken - Juventus (18:45)
Paris FC - Arsenal (18:45)
OL Lyonnes - Chelsea
Benfica - Bayern München

Giovedì 1 ottobre 2026
Austria Wien - Inter (18:45)
HB Køge Women - Servette (18:45)
Manchester City - Real Madrid
Paris Saint-Germain - OH Leuven

Dove guardare la UEFA Women's Champions League

Giornata 3

Mercoledì 28 ottobre 2026
Chelsea - Roma (18:45)
Bayern München - Real Madrid (18:45)
Servette - OH Leuven (18:45)
Arsenal - Benfica
OL Lyonnes - Inter

Giovedì 29 ottobre 2026
Austria Wien - Juventus (18:45)
Paris FC - Häcken (18:45)
HB Køge Women - Barcelona
Manchester City - Paris Saint-Germain

Giornata 4

Martedì 10 novembre 2026
Häcken - Chelsea (18:45)
Real Madrid - Paris FC (18:45)
Roma - Servette
Inter - Manchester City
Paris Saint-Germain - Bayern München

Mercoledì 11 novembre 2026
Barcelona - Arsenal (18:45)
OH Leuven - HB Køge Women (18:45)
Juventus - OL Lyonnes
Benfica - Austria Wien

Giornata 5

Mercoledì 18 novembre 2026
Häcken - Manchester City (18:45)
Real Madrid - Inter (18:45)
Chelsea - Paris Saint-Germain
Juventus - OH Leuven

Giovedì 19 novembre 2026
Austria Wien - Bayern München (18:45)
Paris FC - HB Køge Women (18:45)
Arsenal - OL Lyonnes
Barcelona - Servette
Benfica - Roma

Giornata 6

Mercoledì 16 dicembre 2026
Roma - Real Madrid
Bayern München - Barcelona
Inter - Arsenal
HB Køge Women - Benfica
Manchester City - Austria Wien
OH Leuven - Chelsea
OL Lyonnes - Häcken
Paris Saint-Germain - Juventus
Servette - Paris FC

Le partite della fase campionato per data

Le date della fase a eliminazione diretta

Spareggi di accesso alla fase a eliminazione diretta
Andata: 3/4 febbraio 2027
Ritorno: 10/11 febbraio 2027

Quarti di finale
Andata: 23/24 marzo 2027
Ritorno: 31 marzo/1 aprile 2027

Semifinali
Andata: 1/2 maggio 2027
Ritorno: 8/9 maggio 2027

Finale
28, 29 o 30 maggio 2027 (Stadion Narodowy, Varsavia)

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