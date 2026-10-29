Terza giornata di Women's Champions League: poker della Juventus, vittoria per il Barça, pari tra PSG e City

Nella terza giornata di ﻿UEFA Women's Champions League, la Juventus rifila un poker all'Austria Wien, il Barcelona travolge l'HB Køge Women, mentre la sfida tra Manchester City e Paris Saint-Germain termina in pareggio.

Vi raccontiamo le partite di giovedì.

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Il Barcelona travolge l'HB Køge in Danimarca, con sette diverse calciatrici sul taccuino delle marcatrici. Le spagnole sbloccano il risultato al 12' con un rigore di Caroline Graham Hansen alla sua 100ª presenza nella competizione. Al 33' Ewa Pajor raddoppia, prima del 3-0 di Esme Brugts di testa all’inizio del secondo tempo. Le ospiti dilagano poi nella ripresa grazie ai gol di Patri Guijarro (59'), Clara Serrajordi (62'), Kika Nazareth (67') e Clàudia Pina (70' e 85'). Nonostante la sconfitta, l’HB Køge Women rimane tra le prime 12 con tre punti.

﻿Player of the Match: Clàudia Pina (Barcelona)

Statistica: Pajor ha segnato in otto partite consecutive nella competizione, eguagliando il record della UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup stabilito sia da Hanna Ljungberg (2002) che da Conny Pohlers (2008–12).

Dopo una partita giocata a ritmi alti ma ferma sullo 0-0 sino all'85', le padrone di casa sbloccano il risultato con un calcio di rigore trasformato da Khadija Shaw. Il Paris Saint-Germain torna però da Manchester con un punto grazie allo splendido gol di Tara Elimbi Gilbert all'88' dopo un contropiede ben orchestrato dalle parigine.

Player of the Match: Lauren Hemp (Man City)

Statistica: Shaw ha segnato il suo nono gol nella UEFA Women's Champions League nelle ultime dieci partite disputate nella competizione (comprese le qualificazioni).

La classifica della fase campionato

Quattro diverse giocatrici vanno a segno nel successo delle bianconere che volano così a quota sei punti in classifica. Tra i momenti più attesi, vi era il duello tra le cugine Elisa Pfattner ed Eva Schatzer. La centrocampista della Juventus è protagonista del vantaggio, quando al 39' serve un assist per Matilde Pavan in un contropiede letale.

La Juve raddoppia il vantaggio verso l'ora di gioco con un rigore trasformato da Alba Redondo. L'Austria Wien al 78' segna la rete che riaccende le speranze grazie al colpo di testa di Lotta Cordes, ma Kysha Sylla (81') e Júlia Bartel (91') chiudono definitivamente la partita, lasciando l’Austria Wien a un punto.

Player of the Match: Eva Schatzer (Juventus)

Statistica: Alba Redondo ha segnato in tutte e tre le partite della fase campionato della Juve (e in sette delle sue ultime otto partite ufficiali con le bianconere).

Le padrone di casa passano in vantaggio dopo appena due minuti con un colpo di testa di Evelyne Viens su cross di Anaele Le Moguedec, ma il gol di Anna Anvegård al 93° minuto, permette all’Häcken di pareggiare in extremis e conquistare il suo primo punto di questa fase campionato.

Player of the Match: Anaële Le Moguédec (Paris)

Statistica: il pareggio sul finale dell'Häcken fa sì che nessuna squadra sia a zero punti al giro di boa della fase campionato.

Riepilogo e highlights delle partite di mercoledì