Riepilogo e highlights terza giornata di Women's Champions League, mercoledì: Alessia Russo trascina l'Arsenal, OL Lyonnes travolgente e pari per il Bayern

Alessia Russo firma una tripletta per l'Arsenal, Lily Yohannes segna un gol spettacolare nella schiacciante vittoria dell'OL Lyonnes contro l'Inter e Momoko Tanikawa regala un pareggio al Bayern: UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della terza giornata di UEFA Women's Champions League.

Classifica fase campionato

Highlights: Arsenal - Benfica 3-0

Alessia Russo segna una tripletta e regala all'Arsenal la seconda vittoria stagionale in Women's Champions League. La numero 23 sblocca il risultato nel primo tempo con un tiro preciso da appena dentro l'area.

Quindi, le Gunners raddoppiano con un colpo di testa di Russo su calcio d'angolo di Steph Catley. Nel finale, la nazionale inglese trasforma un rigore e suggella una vittoria convincente a Meadow Park.

Player of the Match: Alessia Russo (Arsenal)

Highlights: OL Lyonnes - Inter 6-0

L'OL Lyonnes stravince e sale a sette punti. Nonostante la tripletta fulminea di Vicki Becho, il gol più spettacolare della serata è quello di Lily Yohannes, che segna con un pallonetto dalla lunga distanza dopo le due reti della capocannoniere Marie-Antoinette Katoto e dimostra perché si è aggiudicata il titolo di rivelazione della scorsa stagione.

Entrata al 61', Becho segna tre gol dall'interno dell'area e condanna l'Inter alla prima sconfitta, lasciandola a quattro punti.

Player of the Match: Vicki Becho (OL Lyonnes)

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Highlights: Bayern - Real Madrid 2-2

Il Bayern recupera due gol e strappa un pareggio al Real Madrid. Le ospiti passano in vantaggio al settimo minuto con Linda Caicedo, che punta la linea di fondo e serve l'assist per il gol di prima intenzione di Athenea. Quindici minuti dopo, le bavaresi raddoppiano con un colpo di testa di Lineth Beerensteyn da pochi passi.

Il Bayern reagisce in modo sorprendente, accorciando le distanze prima dell'intervallo con uno stacco imperioso di Edna Imade su calcio d'angolo di Klara Bühl, e mantiene lo slancio anche nella ripresa, pareggiando con una splendida conclusione a giro di Momoko Tanikawa al 52'. Sophie Proost entra dalla panchina per il Bayern e colpisce il palo nei minuti di recupero, ma il Real resiste e porta a casa il terzo pareggio stagionale.

Player of the Match: Momoko Tanikawa (Bayern München)

Highlights: Chelsea - Roma 2-0

Ellie Carpenter segna alla sua 50ª presenza nella competizione aiuta il Chelsea a salire a sette punti. Lauren James va più vicina al gol nel primo tempo, dominato dalle padrone di casa, con il portiere Rachele Baldi costretta a deviare in angolo una sua potente conclusione.

Al 6' della ripresa, Carpenter effettua uno scambio prolungato di passaggi con Wieke Kaptein e conclude in rete. Kadeisha Buchanan raddoppia nel finale con un colpo di testa su cross di Kaptein, lasciando la Roma a un solo punto.

Player of the Match: Wieke Kaptein (Chelsea)

Highlights: Servette - OH Leuven 5-1

Il Servette conquista agevolmente la sua prima vittoria in Women's Champions League. Dopo il gol di testa di Paola Hernández, Gloria Marinelli sale in cattedra e finalizza una bella azione corale insaccando all'incrocio.

Hernández segna ancora nella ripresa dopo un palo di Ioanna Papatheodorou, poi entrambe le squadre vanno a segno nel finale. Jada Conijnenberg segna per le ospiti poco dopo l'80', ma l'ultima parola spetta a Joana Marchão con un gol dopo ben tre assist.

Player of the Match: Paola Hernández (Servette)