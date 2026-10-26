Alexia Putellas vince il Pallone d'Oro femminile 2026

Alexia Putellas ha vinto il suo terzo Pallone d'Oro femminile.

La 32enne centrocampista spagnola, che aveva già vinto il premio nel 2021 e nel 2022, ha preceduto Ewa Pajor e Khadija Shaw ed era stata anche eletta miglior giocatrice della UEFA Women's Champions League 2025/26 dopo aver segnato sette gol e servito sette assist nel trionfale cammino europeo del Barcellona.

Alexia, passata alle London City Lionesses prima della stagione 2026/27, è stata inoltre nominata miglior giocatrice delle Finals di UEFA Women's Nations League 2025, vinte dalla Spagna.

È stata una serata da festeggiare per il Barcellona, eletto club femminile dell'anno, mentre Pere Romeu, che ha guidato le blaugrana alla conquista di quattro trofei nella stagione 2025/26, è stato nominato allenatore dell'anno nel calcio femminile.

Le giocatrici del Barcellona si sono aggiudicate altri due premi individuali: la ventenne centrocampista Vicky López è stata premiata come miglior giovane dell'anno, mentre Cata Coll è stata votata miglior portiere dell'anno dopo 23 clean sheet in 39 partite con la nazionale spagnola e il Barcellona.

Charlyn Corral, attaccante del Messico e del Pachuca, è stata votata attaccante dell'anno.

Le dieci finaliste del Pallone d'Oro femminile

1. Alexia Putellas (Spagna, Barcelona/London City Lionesses)

2. Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)

3. Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City)

4. Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

5. Patri Guijarro (Spagna, Barcelona)

6. Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcelona)

7. Pernille Harder (Danimarca, Bayern München)

8. Clàudia Pina (Spagna, Barcelona)

9. Alessia Russo (Inghilterra, Arsenal)

10. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)

Classifica completa Pallone d'Oro femminile

Tutti i vincitori dei premi 2026 Pallone d'Oro maschile: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Pallone d'Oro femminile: Alexia Putellas (Spagna, Barcelona/London City Lionesses)

Giovane dell'anno - calcio maschile: Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Giovane dell'anno - calcio femminile: Vicky López (Spagna, Barcelona)

Portiere dell'anno - calcio maschile: Unai Simón (Spagna, Athletic Club)

Portiere dell'anno - calcio femminile: Cata Coll (Spagna, Barcelona)

Allenatore dell'anno - calcio maschile: Luis de la Fuente (Spagna, nazionale spagnola)

Allenatore dell'anno - calcio femminile: Pere Romeu (Spagna, Barcelona)

Club maschile dell'anno: Paris Saint-Germain (Francia)

Club femminile dell'anno: Barcelona (Spagna)

Attaccante dell'anno - calcio maschile: Harry Kane (Inghilterra, Bayern München)

Attaccante dell'anno - calcio femminile: Charlyn Corral (Messico, Pachuca)

Premio Sócrates, conferito da L'Équipe e Peace and Sport per iniziative di solidarietà e cause sociali: Bukayo Saka

Il Pallone d'Oro®, il premio più prestigioso e ambito nel mondo del calcio, è stato creato da France Football nel 1956 e ha festeggiato il suo 70° compleanno lunedì 26 ottobre, quando la cerimonia di premiazione si è tenuta per la prima volta a Londra.

Il premio, assegnato annualmente da France Football (di proprietà del gruppo L'Équipe), è organizzato in collaborazione con la UEFA dal 2024. La scelta simbolica della sede ha reso omaggio al calciatore inglese Sir Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.