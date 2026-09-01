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Riepilogo ritorno terzo turno di qualificazione Women's Champions League: l'Austria Wien è la prima qualificata

martedì 1 settembre 2026

L'Austria Wien ha staccato il pass per la fase campionato grazie alla tripletta di Modesta Uka contro il Brann. Le restanti sfide andranno in scena giovedì.

L'esultanza dell'Austria Wien dopo la grande vittoria contro il Brann
L'esultanza dell'Austria Wien dopo la grande vittoria contro il Brann

L’Austria Wien è la prima squadra a qualificarsi dal terzo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League, mentre gli ultimi otto posti disponibili per la fase campionato verranno assegnati mercoledì.

La tripletta di Modesta Uka ha permesso all’Austria Wien di ribaltare il 2-1 dell’andata contro il Brann, imponendosi per 4-0 nella sfida di ritorno di martedì. Nelle gare di mercoledì, Chelsea, Juventus, Real Madrid e Wolfsburg proveranno a difendere il vantaggio maturato all’andata, mentre il Paris Saint-Germain affronterà l’Eintracht Frankfurt, quattro volte campione d’Europa, dopo l’1-1 della prima sfida.

Le vincitrici dei nove incontri del terzo turno di qualificazione si qualificheranno direttamente per la fase campionato, mentre le nove squadre sconfitte andranno al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

Quali squadre sono già alla fase campionato?

Inghilterra: Manchester City*, Arsenal*
Francia: OL Lyonnes*, Paris FC*
Spagna: Barcelona* (campione in carica)
Germania: Bayern München*
Italia: Roma*
Portogallo: Benfica*
Svezia: Häcken* (vincitrice Women's Europa Cup 2025/26)
Austria: Austria Wien

*direttamente qualificate

Ritorno

Martedì 1 settembre:

Austria Wien - Brann 4-0 (tot. 5-2)

L’Austria Wien conquista per la prima volta l’accesso alla fase campionato dopo aver ribaltato lo svantaggio di 2-1 dell’andata contro il Brann, semifinalista nei quarti di finale dell’edizione 2023/24. La squadra di casa parte subito all’attacco e al 19’ passa in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Modesta Uka, dopo il fallo subito da Karoline Haugland.

La pressione dell’Austria continua all'inizio della ripresa e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Uka scambia il pallone con Patricia Pfanner e conclude trovando la rete con un tiro che si insacca dopo aver colpito il palo. Al 66’ l’Austria allunga ancora, con il retropassaggio di Josefine Birkelund che viene deviato nella propria porta dalla portiera Sunniva Skoglund.

A 12 minuti dalla fine arriva il 4-0: Haugland viene espulsa per aver atterrato Pfanner e Uka completa la sua tripletta trasformando un gran calcio di punizione.

Mercoledì 2 settembre:

Orari CET 

Paris Saint-Germain - Eintracht Frankfurt (18:30, andata: 1-1)
Inter - Wolfsburg (18:30, andata: 0-2)
Servette FCCF - Sparta Praha (18:45, andata: 2-5)
Real Sociedad - Chelsea (19:00, andata: 2-5)
HB Køge - PSV Eindhoven (19:00, andata: 1-0)
OH Leuven - Czarni Sosnowiec (20:00, andata: 4-1)
Real Madrid - Ajax (20:00, andata: 2-0)
Juventus - St. Pölten (20:30, andata: 3-0)

Quale percorso seguono le squadre al terzo turno di qualificazione?

Percorso Campioni

Sparta Praha - Servette FCCF
PSV Eindhoven - HB Køge
Brann - Austria Wien
OH Leuven - Czarni Sosnowiec*
*ordine invertito rispetto al sorteggio

Percorso Piazzate

Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain
St. Pölten - Juventus
Wolfsburg - Inter
Chelsea - Real Sociedad
Ajax - Real Madrid

Date della UEFA Women's Champions League 2026/27

Fase campionato

Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a variazioni)
Prima giornata: 22/23 settembre
Seconda giornata: 30 settembre/1 ottobre
Terza giornata: 28/29 ottobre
Quarta giornata: 10/11 novembre
Quinta giornata: 18/19 novembre
Sesta giornata: 16 dicembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon (data soggetta a variazioni)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio

Quarti di finale

Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Semifinali

Andata: 1/2 maggio
Ritorno: 8/9 maggio

Finale (Stadion Narodowy, Varsavia)

28, 29 o 30 maggio

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 1 settembre 2026

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