Terzo turno di qualificazione di Women's Champions League: Juventus, Chelsea, Wolfsburg e Real Madrid vincono l'andata

Juventus, Chelsea, Wolfsburg e Real Madrid hanno vinto l'andata del terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le gare di ritorno si giocheranno l'1 e il 2 settembre.

﻿Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione saranno raggiunte dai nove club qualificati direttamente per contendersi un posto nella fase campionato. Le nove perdenti andranno al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

Vi raccontiamo le gare d'andata.

Quali club sono già qualificati alla fase campionato? Inghilterra: Manchester City, Arsenal

Francia: OL Lyonnes, Paris FC

Spagna: Barcelona (holders)

Germania: Bayern München

Italia: Roma

Portogallo: Benfica

Svezia: Häcken (vincitrice Women's Europa Cup 2025/26)

Andata terzo turno di qualificazione di Women's Champions League

Brann - Austria Wien 2-1

Il Brann si presenterà alla sfida di ritorno con un gol di vantaggio dopo aver sbloccato la gara a metà del primo tempo grazie a Nea Lehtola, direttamente da calcio d’angolo.

L’Austria Wien trova il pareggio quattro minuti più tardi: sul corner di Modesta Uka, Elisa Pfattner si coordina e insacca al volo. Le padrone di casa, però, tornano nuovamente avanti nella ripresa: Jasmin Pal respinge il rigore di Lauren Davidson, ma l’attaccante è la più rapida ad avventarsi sul pallone e a ribadirlo in rete, regalando al Brann un prezioso vantaggio in vista del ritorno.

Wolfsburg - Inter 2-0

I gol segnati prima e dopo l’intervallo da Lara Prašnikar e Camilla Küver regalano la vittoria alle due volte ex campionesse contro un’Inter rimasta in inferiorità numerica per buona parte della gara.

Il Wolfsburg parte forte ma sblocca il risultato solo poco prima dell'intervallo con Prašnikar su assist di Svenja Huth.

All'inizio della ripresa le nerazzurre rimangono in dieci per l'espulsione di Chiara Robustellini. Il Wolfsburg sfrutta la superiorità numerica raddoppiando poco dopo con un colpo di testa di Küver su calcio d’angolo battuto da Ella Peddemors.

Il gol di Camilla Küver ha sancito la vittoria del Wolfsburg Getty Images

Sparta Praha - Servette 3-2

Lo Sparta passa in vantaggio al nono minuto con Franny Černá su un cross preciso di Michaela Khýrová.

La capitana delle padrone di casa, Eva Bartoňová, colpisce un palo, ma poco dopo il Servette trova il pari con Magdalena Sobal. Lo Sparta torna in vantaggio poco prima dell’intervallo con la capocannoniera del campionato ceco della scorsa stagione, Denisa Rancová, che ribadisce in rete il palo colpito da Anna Petryk.

Nikola Harantová, portiere dello Sparta, effettua diverse parate decisive prima del 3-1 di Bartoňová a metà del secondo tempo su calcio d’angolo battuto da Khýrová. Successivamente, la subentrata Paola Hernández accorcia le distanze fissando il risultato sul 3-2.

PSV Eindhoven - HB Køge 0-1

L’HB Køge, che nella stagione 2021/22 aveva raggiunto la fase a gironi, vince di misura l'andata in casa dell'Eindhoven grazie al gol di Kyra Carusa su corner di Mille Gejl.

Entrambe le squadre hanno diverse occasioni nella ripresa, ma la partita si chiude sull'1-0 in favore della formazione ospite.

Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain 1-1

In una partita dalle mille emozioni, le quattro volte campionesse del Frankfurt pareggiano con le ex vicecampionesse del Paris Saint-Germain, lasciando aperto il discorso qualificazione.

Larissa Mühlhaus porta in vantaggio le padrone di casa al quarto minuto, ma tre minuti dopo le parigine pareggiano con l’attaccante francese, Naomie Feller, appena arrivata dal Real Madrid, su assist di Merveille Kanjing.

Ajax - Real Madrid 0-2

Con la vittoria in casa dell'Ajax, il Madrid rimane in corsa per qualificarsi per la sesta stagione su sei alla fase a gironi/campionato.

Felicia Schröder, protagonista del trionfo dell’Häcken nella UEFA Women’s Europa Cup 2025/26 prima del suo trasferimento estivo a Madrid, sblocca il risultato tre minuti prima dell’intervallo con un magnifico calcio di punizione.

Un altro nuovo acquisto del mercato estivo, il difensore olandese Janou Levels, raddoppia il vantaggio al 73° minuto, regalando un margine rassicurante alle spagnole in vista del ritorno in casa.

L'esultanza della calciatrice del Real Madrid, Felicia Schröde, dopo il gol su punizione Real Madrid via Getty Images

Chelsea - Real Sociedad 5-2

Il Chelsea vince con tre gol di scarto la gara d'andata e potrebbe proseguire il suo ruolino di qualificazione a tutte le fasi gironi/campionato nell'attuale format.

Le ospiti passano in vantaggio dopo otto minuti con uno spettacolare tiro al volo di Ainhoa Marin, al suo esordio nelle competizioni UEFA per club.

Naomi Girma pareggia di testa su un calcio d’angolo battuto dal neo acquisto delle Blues, Katie McCabe. Le Blues passano in vantaggio al nono minuto della ripresa con un colpo di testa di Veerle Buurman su un calcio d’angolo battuto da Lauren James.

La Real Sociedad pareggia con Cecilia Marcos, ma un’altra nuova arrivata delle Blues, Melvine Malard, riporta in vantaggio le padrone di casa che poi dilagano col gol di James e con la seconda rete personale di Malard.

Czarni Sosnowiec - OH Leuven 1-4

La doppietta di Isabella Dekker nel secondo tempo avvicina le esordienti europee della scorsa stagione alla seconda qualificazione consecutiva alla fase campionato grazie a una convincente vittoria a Sosnowiec.

Kadhiya De Ceuster porta in vantaggio le ospiti nei primi minuti, ma il pareggio di Klaudia Miłek a metà del primo tempo mantiene il risultato in parità fino a poco dopo l’ora di gioco, quando Dekker segna una doppietta in cinque minuti, consentendo alla squadra belga di prendere il controllo della partita.

Lily Hoekx allunga il vantaggio dell’OH Leuven con il quarto gol nel finale, portando la squadra in vantaggio di tre reti in vista della partita di ritorno in casa.

St. Pölten - Juventus 0-3

Il St. Pölten deve scalare una montagna per superare le qualificazioni per il quinto anno consecutivo, dopo che la Juventus ha chiuso l'andata con tre gol di vantaggio in trasferta.

Tatiana Pinto, in gol nel successo per 5-0 delle bianconere in casa del St. Pölten nella quinta giornata della scorsa fase campionato, lascia nuovamente il segno dopo otto minuti della partita di andata, ribadendo in rete una respinta su un rasoterra di Julia Bartel.

Martina Rosucci porta il risultato sul 2-0 al 38° minuto con un tiro potentissimo dalla distanza. Il St. Pölten ha alcune occasioni nella seconda frazione di gioco, ma subisce un ulteriore gol a dieci minuti dalla fine con Tatiana Pinto.

Tatiana Pinto è stata una protagonista della vittoria della Juventus all'andata Juventus FC via Getty Images

Martedì 1 settembre

Austria Wien - Brann (18:00)

Mercoledì 2 settembre

Paris Saint-Germain - Eintracht Frankfurt (18:30)

Inter - Wolfsburg (18:30)

Servette FCCF - Sparta Praha (18:45)

Real Sociedad - Chelsea (19:00)

HB Køge - PSV Eindhoven (19:00)

OH Leuven - Czarni Sosnowiec (20:00)

Real Madrid - Ajax (20:00)

Juventus - St. Pölten (20:30)



Quali sono le sfide del terzo turno di qualificazione di questo percorso? Percorso Campionesse Sparta Praha - Servette FCCF

PSV Eindhoven - HB Køge

Brann - Austria Wien

﻿Czarni Sosnowiec - OH Leuven Percorso Piazzate Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain

St. Pölten - Juventus

Wolfsburg - Inter

Chelsea - Real Sociedad

Ajax - Real Madrid

Le date della UEFA Women's Champions League 2026/27

Fase campionato

Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Giornata 1: 22/23 settembre

Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre

Giornata 3: 28/29 ottobre﻿

Giornata 4: 10/11 novembre

Giornata 5: 18/19 novembre﻿

Giornata 6: 16 dicembre

Sorteggio fase a eliminazione diretta

Sorteggio: 18 dicembre, Nyon (data soggetta a modifiche)

Spareggi fase a eliminazione diretta

Andata: 3/4 febbraio

Ritorno: 10/11 febbraio

Quarti di finale

Andata: 23/24 marzo

Ritorno: 31 marzo/1 aprile

Semifinali

Andata: 1/2 maggio

Ritorno: 8/9 maggio

Finale (Stadion Narodowy, Varsavia)

28, 29 o 30 maggio