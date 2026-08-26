Terzo turno di qualificazione di Women's Champions League: Juventus, Chelsea, Wolfsburg e Real Madrid vincono l'andata
mercoledì 26 agosto 2026
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Il terzo turno della Women's Champions League decreta le ultime nove qualificate alla fase campionato.
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Juventus, Chelsea, Wolfsburg e Real Madrid hanno vinto l'andata del terzo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le gare di ritorno si giocheranno l'1 e il 2 settembre.
Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione saranno raggiunte dai nove club qualificati direttamente per contendersi un posto nella fase campionato. Le nove perdenti andranno al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.
Vi raccontiamo le gare d'andata.
Quali club sono già qualificati alla fase campionato?
Inghilterra: Manchester City, Arsenal
Francia: OL Lyonnes, Paris FC
Spagna: Barcelona (holders)
Germania: Bayern München
Italia: Roma
Portogallo: Benfica
Svezia: Häcken (vincitrice Women's Europa Cup 2025/26)
Andata terzo turno di qualificazione di Women's Champions League
Il Brann si presenterà alla sfida di ritorno con un gol di vantaggio dopo aver sbloccato la gara a metà del primo tempo grazie a Nea Lehtola, direttamente da calcio d’angolo.
L’Austria Wien trova il pareggio quattro minuti più tardi: sul corner di Modesta Uka, Elisa Pfattner si coordina e insacca al volo. Le padrone di casa, però, tornano nuovamente avanti nella ripresa: Jasmin Pal respinge il rigore di Lauren Davidson, ma l’attaccante è la più rapida ad avventarsi sul pallone e a ribadirlo in rete, regalando al Brann un prezioso vantaggio in vista del ritorno.
I gol segnati prima e dopo l’intervallo da Lara Prašnikar e Camilla Küver regalano la vittoria alle due volte ex campionesse contro un’Inter rimasta in inferiorità numerica per buona parte della gara.
Il Wolfsburg parte forte ma sblocca il risultato solo poco prima dell'intervallo con Prašnikar su assist di Svenja Huth.
All'inizio della ripresa le nerazzurre rimangono in dieci per l'espulsione di Chiara Robustellini. Il Wolfsburg sfrutta la superiorità numerica raddoppiando poco dopo con un colpo di testa di Küver su calcio d’angolo battuto da Ella Peddemors.
Lo Sparta passa in vantaggio al nono minuto con Franny Černá su un cross preciso di Michaela Khýrová.
La capitana delle padrone di casa, Eva Bartoňová, colpisce un palo, ma poco dopo il Servette trova il pari con Magdalena Sobal. Lo Sparta torna in vantaggio poco prima dell’intervallo con la capocannoniera del campionato ceco della scorsa stagione, Denisa Rancová, che ribadisce in rete il palo colpito da Anna Petryk.
Nikola Harantová, portiere dello Sparta, effettua diverse parate decisive prima del 3-1 di Bartoňová a metà del secondo tempo su calcio d’angolo battuto da Khýrová. Successivamente, la subentrata Paola Hernández accorcia le distanze fissando il risultato sul 3-2.
L’HB Køge, che nella stagione 2021/22 aveva raggiunto la fase a gironi, vince di misura l'andata in casa dell'Eindhoven grazie al gol di Kyra Carusa su corner di Mille Gejl.
Entrambe le squadre hanno diverse occasioni nella ripresa, ma la partita si chiude sull'1-0 in favore della formazione ospite.
Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain 1-1
In una partita dalle mille emozioni, le quattro volte campionesse del Frankfurt pareggiano con le ex vicecampionesse del Paris Saint-Germain, lasciando aperto il discorso qualificazione.
Larissa Mühlhaus porta in vantaggio le padrone di casa al quarto minuto, ma tre minuti dopo le parigine pareggiano con l’attaccante francese, Naomie Feller, appena arrivata dal Real Madrid, su assist di Merveille Kanjing.
Con la vittoria in casa dell'Ajax, il Madrid rimane in corsa per qualificarsi per la sesta stagione su sei alla fase a gironi/campionato.
Felicia Schröder, protagonista del trionfo dell’Häcken nella UEFA Women’s Europa Cup 2025/26 prima del suo trasferimento estivo a Madrid, sblocca il risultato tre minuti prima dell’intervallo con un magnifico calcio di punizione.
Un altro nuovo acquisto del mercato estivo, il difensore olandese Janou Levels, raddoppia il vantaggio al 73° minuto, regalando un margine rassicurante alle spagnole in vista del ritorno in casa.
Il Chelsea vince con tre gol di scarto la gara d'andata e potrebbe proseguire il suo ruolino di qualificazione a tutte le fasi gironi/campionato nell'attuale format.
Le ospiti passano in vantaggio dopo otto minuti con uno spettacolare tiro al volo di Ainhoa Marin, al suo esordio nelle competizioni UEFA per club.
Naomi Girma pareggia di testa su un calcio d’angolo battuto dal neo acquisto delle Blues, Katie McCabe. Le Blues passano in vantaggio al nono minuto della ripresa con un colpo di testa di Veerle Buurman su un calcio d’angolo battuto da Lauren James.
La Real Sociedad pareggia con Cecilia Marcos, ma un’altra nuova arrivata delle Blues, Melvine Malard, riporta in vantaggio le padrone di casa che poi dilagano col gol di James e con la seconda rete personale di Malard.
Czarni Sosnowiec - OH Leuven 1-4
La doppietta di Isabella Dekker nel secondo tempo avvicina le esordienti europee della scorsa stagione alla seconda qualificazione consecutiva alla fase campionato grazie a una convincente vittoria a Sosnowiec.
Kadhiya De Ceuster porta in vantaggio le ospiti nei primi minuti, ma il pareggio di Klaudia Miłek a metà del primo tempo mantiene il risultato in parità fino a poco dopo l’ora di gioco, quando Dekker segna una doppietta in cinque minuti, consentendo alla squadra belga di prendere il controllo della partita.
Lily Hoekx allunga il vantaggio dell’OH Leuven con il quarto gol nel finale, portando la squadra in vantaggio di tre reti in vista della partita di ritorno in casa.
Il St. Pölten deve scalare una montagna per superare le qualificazioni per il quinto anno consecutivo, dopo che la Juventus ha chiuso l'andata con tre gol di vantaggio in trasferta.
Tatiana Pinto, in gol nel successo per 5-0 delle bianconere in casa del St. Pölten nella quinta giornata della scorsa fase campionato, lascia nuovamente il segno dopo otto minuti della partita di andata, ribadendo in rete una respinta su un rasoterra di Julia Bartel.
Martina Rosucci porta il risultato sul 2-0 al 38° minuto con un tiro potentissimo dalla distanza. Il St. Pölten ha alcune occasioni nella seconda frazione di gioco, ma subisce un ulteriore gol a dieci minuti dalla fine con Tatiana Pinto.
Ritorno
Martedì 1 settembre
Austria Wien - Brann (18:00)
Mercoledì 2 settembre
Paris Saint-Germain - Eintracht Frankfurt (18:30)
Inter - Wolfsburg (18:30)
Servette FCCF - Sparta Praha (18:45)
Real Sociedad - Chelsea (19:00)
HB Køge - PSV Eindhoven (19:00)
OH Leuven - Czarni Sosnowiec (20:00)
Real Madrid - Ajax (20:00)
Juventus - St. Pölten (20:30)
Quali sono le sfide del terzo turno di qualificazione di questo percorso?
Percorso Campionesse
Sparta Praha - Servette FCCF
PSV Eindhoven - HB Køge
Brann - Austria Wien
Czarni Sosnowiec - OH Leuven
Percorso Piazzate
Eintracht Frankfurt - Paris Saint-Germain
St. Pölten - Juventus
Wolfsburg - Inter
Chelsea - Real Sociedad
Ajax - Real Madrid
Le date della UEFA Women's Champions League 2026/27
Fase campionato
Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)
Giornata 1: 22/23 settembre
Giornata 2: 30 settembre/1 ottobre
Giornata 3: 28/29 ottobre
Giornata 4: 10/11 novembre
Giornata 5: 18/19 novembre
Giornata 6: 16 dicembre
Sorteggio fase a eliminazione diretta
Sorteggio: 18 dicembre, Nyon (data soggetta a modifiche)
Spareggi fase a eliminazione diretta
Andata: 3/4 febbraio
Ritorno: 10/11 febbraio
Quarti di finale
Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1 aprile
Semifinali
Andata: 1/2 maggio
Ritorno: 8/9 maggio
Finale (Stadion Narodowy, Varsavia)
28, 29 o 30 maggio