Conosciamo le vincitrici della Women's Champions League: Barcelona

Il Barcelona ha battuto l'OL Lyonnes e ha vinto la finale di UEFA Women's Champions League giocata all'Ullevaal Stadion sabato 23 maggio.

Per il Barça è stato il quarto titolo dopo quelli del 2020/21, 2022/23 e 2023/24. Le blaugrana hanno raggiunto la sesta finale consecutiva (record, la settima in otto anni) e la quarta contro l'OL, che aveva vinto nel 2018/19 e nel 2021/22 prima delle vittorie del Barçellona nel 2023/24 e 2025/26. Il margine di quattro gol è stato identico a quello ottenuto contro il Chelsea nella finale del 2021.

Fase campionato: 1° posto

7-1 c contro Bayern München

4-0 t contro Roma

3-0 c contro OH Leuven

1-1 t contro Chelsea

3-1 c contro Benfica

2-0 t contro Paris FC

Quarti di finale

12-2tot. contro Real Madrid (6-2 t, 6-0 c)

Semifinale

5-3tot. contro Bayern München (1-1 t, 4-2 c)

Finale

4-0 contro OL Lyonnes (Oslo)

Highlights finale Women's Champions League: Barcelona - OL Lyonnes 4-0

Miglior marcatrice: Ewa Pajor 11 (capocannoiere di questa edizione)

Ranking UEFA (alla fine del 2024/25): 1

Come si è qualificato: campione di Spagna

Scorsa stagione: secondo posto

Titoli nazionali: 11 x Campionato, 12 x Coppa nazionale

Migliore risultato in Europa: Campione x 3 (2020/21, 2022/23, 2023/24)

Bilancio in finale: V4 S3

Precedenti in finale

2025/26: 4-0 contro OL Lyonnes (Oslo)

2024/25: 0-1 contro Arsenal (Lisbona)

2023/24: 2-0 contro OL Lyonnes (Bilbao)

2022/23: 3-2 contro Wolfsburg (Eindhoven)

2021/22: 1-3 contro OL Lyonnes (Torino)

2020/21: 4-0 contro Chelsea (Gothenburg)

2018/19: 1-4 contro OL Lyonnes (Budapest)

Il cammino del Barcellona verso la finale di Women's Champions League

La stagione in breve

Il Barcelona è stato l’unico club a chiudere al primo posto il proprio girone in tutte e quattro le stagioni del formato precedente e, nella nuova fase campionato, ha conquistato la vetta della classifica, restando in testa dopo ogni giornata a partire dal netto 7-1 inflitto al Bayern München all’esordio. L’unico parziale passo falso è stato l’1-1 sul campo del Chelsea, con cui il Barça ha condiviso sia il miglior attacco della fase campionato (20 gol) sia la miglior difesa (solo 3 reti subite).

Il Barcelona ha proseguito la sua incredibile stagione nei quarti di finale iniziata, travolgendo il Real Madrid con un netto 6-2 all’andata. Al ritorno, più di 60.000 spettatori hanno assistito al 6-0 al Camp Nou, con Alexia Putellas che ha celebrato la sua 500ª presenza con il club segnando il primo gol della gara. In semifinale, il Bayern è riuscito a rimontare e strappare un 1-1 nella gara d’andata ma, al ritorno al Camp Nou, davanti a un pubblico di oltre 60.000 spettatori, il Barcelona ha conquistato una grande vittoria per 4-2.

Ad attenderlo nella finale di Oslo c'erano le storiche rivali dell'OL, che gli hanno impedito di tirare in porta nel primo tempo. Al fischio finale, però, il risultato è stato di 4-0 per il Barça grazie alle reti di Pajor (decimo e undicesimo gol stagionale) e alla doppietta nel finale di Salma Paralleulo.

Allenatore: Pere Romeu

Lo sapevi?

Il Barcelona ha infranto un record dell'OL, raggiungendo la sesta finale consecutiva. Avendo raggiunto complessivamente sette finali (nelle ultime otto stagioni) si piazzano al secondo posto di questa classifica, dietro solo all'OL, a quota 12 finali. Il Barcellona è ora a pari merito con l'Eintracht Frankfurt con quattro titoli, dietro solo all'OL con otto.