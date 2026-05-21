Fantasy: consigli per la finale di Women's Champions League

Per gli allenatori del Fantasy Football di UEFA Women's Champions League, presentato da Amazon, è giunto il momento di scegliere l'ultima formazione della stagione 2025/26.

In vista della finale di Oslo di sabato 23 maggio sono disponibili cinque trasferimenti, con molte dei migliori giocatrici Fantasy della stagione pronte a scendere in campo.

Ruolo per ruolo, analizziamo le giocatrici di Barcelona e OL Lyonnes che potrebbero concludere la prima edizione del Fantasy con un'ultima raffica di punti.

Scegli la formazione per la finale

Portieri

Entrambi i portieri hanno avuto un ruolo chiave nel cammino delle rispettive squadre fino a Oslo e hanno già vinto finali. Cata Coll (Barcellona, €5,9 milioni, 35 punti) è il portiere più quotato nel Fantasy Football e ha mantenuto la porta inviolata in quattro partite, subendo solo otto gol in 10 gare.

Cata Coll è il portiere con più punti nel Fantasy Getty Images

Christiane Endler (OL, €5,4 milioni, 32 punti) la segue da vicino, avendo saltato solo una partita in tutta la stagione e tenuto la porta inviolata in tre occasioni, per un totale di nove gol in nove partite.

Difensori

Wendie Renard (€6,1 milioni, 66 punti) ha disputato e vinto più finali di Women's Champions League di qualsiasi altra giocatrice nella storia ed è attualmente il miglior difensore del Fantasy. Il capitano dell'OL Lyonnes non solo ha accumulato punti per le sue prestazioni difensive, ma ha anche trasformato quattro rigori nel cammino verso la finale.

Wendie Renard ha più esperienza nelle finali della Women's Champions League di chiunque altra Getty Images

﻿Irene Paredes (Barcellona, €5,9 milioni, 65 punti) è a un solo punto da Renard, avendo segnato tre gol, servito un assist e contribuito a tre clean sheet. Anche la sua compagna di reparto Mapi León (€4,8 milioni, 55 punti) e il terzino sinistro Selma Bacha (OL, €5,5 milioni, 51 punti) rappresentano valide alternative.

Probabili formazioni in finale

Centrocampisti

Tra le giocatrici più gettonate, Alexia Putellas (€10,5 milioni, 88 punti) ha totalizzato più punti Fantasy di qualsiasi altra in questa stagione, segnando sette gol, servendo sette assist e contribuendo a quattro partite clean sheet con il Barcellona.

Riuscirà Alexia Putellas ad incrementare il suo punteggio Fantasy in finale? Getty Images

La sua versatile compagna Esmee Brugts (€6,6 milioni, 67 punti), che può giocare sia in difesa che a metà campo, è al secondo posto tra le centrocampiste delle due finaliste con quattro gol e quattro assist. Jule Brand (€6,5 milioni, 46 punti) ha incrementato il suo bottino segnando in entrambe le semifinali tra OL e Arsenal.

Attaccanti

Eletta miglior giovane della scorsa Women's Champions League, Melchie Dumornay (€6,3 milioni, 62 punti) è la migliore attaccante del Fantasy Football con tre punti di vantaggio su Caroline Graham Hansen (€9,7 milioni, 59 punti). Quest'ultima spera di recuperare da un infortunio alla coscia per giocare nella sua città.

Melchie Dumornay ha vinto quattro premi Player of the Match

Ewa Pajor (€10,5 milioni, 55 punti) spera di incrementare il suo totale di nove gol e laurearsi capocannoniere della stagione. Con Kadidiatou Diani infortunata, Ada Hegerberg (€9,1 milioni, 36 punti) è la seconda miglior giocatrice del Fantasy tra gli attaccanti dell'OL Lione e ha segnato in quattro finali, con una tripletta contro il Barcellona nel 2019.

Regolamento e scadenze per la finale

Gli allenatori Fantasy hanno a disposizione cinque trasferimenti gratuiti prima del fischio d'inizio della finale, previsto per le 18:00 CET di sabato 23 maggio.

Leggi le ultime notizie sulle squadre e le probabili formazioni, riguarda tutte le formazioni titolari e ripassa il regolamento del Fantasy.

Cambia la tua squadra!

﻿

﻿

﻿

﻿