Finale di Women's Champions League: le probabili formazioni

Diamo una mano ai fantallenatori con le probabili formazioni e le giocatrici indisponibili o in dubbio per la finale di UEFA Women's Champions League tra Barcelona e OL Lyonnes.

Scegli la tua formazione Fantasy per la finale

Barcelona

Probabile XI: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Pajor, Clàudia Pina

Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio)

In dubbio: Graham Hansen (coscia)

Notizie dalla squadra

Aitana Bonmatí è tornata in campo dopo uno stop di cinque mesi per infortunio, entrando dalla panchina nella semifinale di ritorno del Barcellona. Da allora ha preso parte a tre partite di campionato: in una è partita titolare giocando poco più di un’ora, mentre nelle altre due è subentrata nella ripresa.

Aitana Bonmatí contro il Bayern al Camp Nou UEFA via Getty Images

Aitana Bonmatí dovrà però affrontare una forte concorrenza per trovare spazio nell’undici titolare di Pere Romeu: durante la sua assenza, le giovani promesse Vicky López e Clara Serrajordi si sono messe in mostra a centrocampo. Per questo motivo, uno dei principali interrogativi in vista della finale riguarda proprio il ruolo della vincitrice del Pallone d’Oro femminile 2025: partirà titolare o entrerà a gara in corso?

Caroline Graham Hansen, invece, sta cercando di recuperare da un infortunio alla coscia per poter giocare nella sua città natale. Nonostante abbia saltato la finale di Copa de la Reina dello scorso weekend, è comunque attesa in campo a Oslo.

OL Lyonnes

Probabile XI: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg, Brand

Indisponibili: Joseph (ginocchio), Diani (ginocchio)

In dubbio: Micah (contusione), Junttila Nelhage (problema muscolare), Benyahia (non specificato)

Notizie dalla squadra

Kadidiatou Diani ha giocato tutte e dieci le partite dell’OL Lyonnes nel percorso verso la finale, ma il suo infortunio al ginocchio potrebbe aprire le porte a Vicki Becho, titolare nelle ultime tre gare di campionato della squadra francese, che potrebbe così far parte del tridente offensivo.

Vicki Becho in azione contro il Wolfsburg Getty Images

Jonatan Giráldez può contare anche sull’esperta attaccante Tabitha Chawinga, rientrata però soltanto di recente dopo l’infortunio alla coscia che le aveva fatto saltare la semifinale di Women’s Champions League contro l’Arsenal.

Verso la finale