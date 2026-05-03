Riepilogo ritorno semifinale di Women's Champions League: Barcelona - Bayern 4-2 (tot. 5-3)

Il Barcelona è diventato il primo club a raggiungere sei finali consecutive di UEFA Women's Champions League, dopo aver eliminato il Bayern München al Camp Nou.

Il Bayern era riuscito a rimontare nella gara d’andata, terminata 1-1, e anche oggi ha trovato il pareggio con Linda Dallmann, che ha risposto al gol iniziale di Salma Paralluelo. Tuttavia, la doppietta di Alexia Putellas e la rete di Ewa Pajor hanno portato la sfida sul 4-1. Pernille Harder ha accorciato le distanze nel secondo tempo, ma sarà il Barcelona a scendere il campo nella finale del 23 maggio a Oslo. La squadra catalana affronterà per la quarta volta l’OL Lyonnes in una finale di Women’s Champions League.

Momenti chiave: 13' Salma Paralluelo porta avanti il Barcelona

17' Dallmann trova il pareggio

22' Alexia Putellas riporta avanti le padrone di casa

55' Pajor realizza il suo nono gol stagionale

58' Alexia Putellas trova la doppietta

71' Harder accorcia le distanze

82' Dallmann colpisce la traversa

La partita in breve: il Barcelona prevale in una gara ricca di emozioni

Rispetto alla gara di andata, il Barcelona schiera Clara Serrajordi a centrocampo sulla destra al posto di Vicky López, mentre Salma Paralluelo parte titolare in attacco. Le blaugrana scendono in campo con grande aggressività, mettendo subito sotto pressione la difesa del Bayern, con Stine Ballisager terzino sinistro al posto della squalificata Franziska Kett, a segno all’andata prima dell'espulsione.

È proprio Paralluelo a sbloccare il risultato al 13’, arrivando sul secondo palo e finalizzando un cross perfetto dalla destra della norvegese Caroline Graham Hansen. Tuttavia, nel giro di quattro minuti il Bayern pareggia: Bernadette Kakounan serve in profondità Pernille Harder, che mette Lina Dallmann nelle condizioni di battere Cata Coll con un tiro rasoterra.

Patri Guijarro sfiora il gol mentre il Barcelona spinge per tornare in vantaggio e, cinque minuti dopo il pareggio, le catalane segnano di nuovo con Alexia Putellas, rapida nello sfruttare un'incertezza della difesa bavarese. Graham Hansen sfiora il palo con un tiro di poco a lato mentre la spinta delle padrone di casa continua, anche se Georgia Stanway prova a rendersi pericolosa dalla distanza.

La partita minuto per minuto: Barcelona - Bayern 4-2 (tot. 5-3)

Poco prima della mezz’ora, Esmee Brugts si avventa su un pallone vagante e costringe Ena Mahmutovic a una grande parata. Salma Paralluelo mette in mezzo un cross insidioso che Graham Hansen incorna sopra la traversa, ma il Bayern riesce ad arrivare all’intervallo con un solo gol di svantaggio.

Dopo dieci minuti della ripresa, però, il divario aumenta: Paralluelo mette in mezzo un pallone che viene trasformato di testa da Ewa Pajor. Poco dopo, Graham Hansen lascia il campo per Clàudia Pina, che batte il calcio di punizione da cui nasce la rete di Alexia Putellas.

Scende in campo Aitana Bonmatí, tornata dall’infortunio che l'ha tenuta ai box da novembre. È però il Bayern a segnare, con Pernille Harder che calcia rasoterra e supera Cata Coll.

Il portiere del Barcelona si supera negando il gol sia a Arianna Caruso sia a Vanessa Gilles, prima di una ripartenza delle padrone di casa in cui Bonmatí scatta in campo aperto ma conclude di poco a lato, tra gli applausi dei 60.021 spettatori presenti. Nel finale, Lina Dallmann colpisce il legno dalla distanza, mentre Mahmutovic nega il gol a Pajor in una conclusione di partita ricca di capovolgimenti di fronte.

Vodafone Player of the Match: Salma Paralluelo (Barcelona)

Salma Paralluelo UEFA via Getty Images

"Oltre al gol e all'assist, è stata fondamentale nel superare la solida difesa del Bayern sulla fascia e ha fatto la differenza con i suoi cross e passaggi in area".

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

L'esultanza di Alexia Putellas Getty Images

Formazioni

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts (Camara 86'); Serrajordi (Aitana Bonmatí 68'), Patri Guijarro, Alexia Putellas (Kika Nazareth 86'); Graham Hansen (Clàudia Pina 55'), Pajor, Salma Paralluelo (Vicky López 68')

Bayern München: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Ballisager; Stanway (Caruso 61), Kakounan; Dallmann, Tanikawa (Imade 71), Bühl; Harder