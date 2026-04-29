Barcelona - Bayern München, anteprima ritorno semifinale di Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste
mercoledì 29 aprile 2026
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Quando si gioca? Come guardarla? Tutto quello che c'è da sapere del ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League tra Barcelona e Bayern München.
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Barcelona e Bayern München si affronteranno domenica 3 maggio al Camp Nou per il ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League dopo l'1-1 dell'andata in Germania.
Barcelona - Bayern München
Quando: domenica 3 maggio (16:30 CET)
Dove: Camp Nou, Barcellona
Cosa: ritorno semifinale UEFA Women's Champions League
Andata: Bayern - Barcelona 1-1
Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita
Finale: contro Arsenal o OL Lyonnes, sabato 23 maggio (18:00 CET), Ullevaal Stadion, Oslo
Guida alla partita
All'andata il Barcelona è passato subito in vantaggio grazie al gol di Ewa Pajor, ma il Bayern ha segnato il gol dell'1-1 col gol di Franziska Kett, poi espulsa.
Le Blaugrana, che hanno eliminato il Bayern nella semifinale del 2018/19 e poi battuto per 3-0 al Camp Nou nella fase a gironi 2022/23, hanno continuato ad attaccare ma non sono riuscite a segnare altri gol, come fatto nel 7-1 della prima giornata. Tuttavia le spagnole si trovano ancora in una buona posizione per raggiungere una sesta finale consecutiva, un risultato senza precedenti - attualmente condividono il record di cinque finali con l'OL Lyonnes.
Il Bayern, che come il Barcelona ha vinto il proprio campionato tre giorni prima dell’andata, può ancora sognare di raggiungere la sua prima finale europea. Il pareggio per 1-1 ha permesso alla squadra tedesca di rimanere imbattuta in tutte le competizioni dopo la sconfitta contro il Barcelona del 7 ottobre. Klara Bühl del Bayern è tornata in campo dopo l’infortunio ed è stata eletta Player of The Match dell'andata, mentre Pajor del Barcelona ha raggiunto Alessia Russo come capocannoniera a quota otto gol in stagione.
Stato di forma
Barcelona
Ultime sei partite: PVVVVV
Ultima partita: Bayern - Barcelona 1-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League
Situazione attuale: vincitrice Liga F, finale Copa de la Reina
Bayern
Ultime sei partite: PVVVVV
Ultima partita: Bayern - Barcelona 1-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League
Prossima partita: Werder Bremen - Bayern, 29/04, Frauen-Bundesliga
Situazione attuale: vincitrice Frauen-Bundesliga, finale Coppa di Germania
Probabili formazioni
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham-Hansen, Pajor, Clàudia Pina
Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio)
In dubbio: Aitana Bonmatí (forma)
Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Kakounan; Dallmann, Tanikawa, Buhl; Harder
Indisponibili: Kett (squalificata), Damnjanović (muscolare), Alara (ginocchio)
In dubbio: Klink (muscolare)
Le parole dei protagonisti
Pere Romeu, allenatore Barcelona: "I nostri tifosi ci danno sempre un sostegno incredibile. E questa volta avremo bisogno di loro più che mai. Con il loro appoggio, avremo quell’energia in più di cui abbiamo bisogno per la partita di ritorno".
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, ospiterà la finale della UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Sarà la prima finale di un torneo UEFA femminile per club che si giocherà in Norvegia, anche se l'Ullevaal – inaugurato nel 1926 e più volte ristrutturato da allora – ha già ospitato la finale di UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. Lo stadio ospita le partite delle nazionali femminili e maschili della Norvegia. Anche la Supercoppa UEFA maschile 2016 si è svolta in Norvegia, a Trondheim.