Barcelona - Bayern München, anteprima ritorno semifinale di Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste

Barcelona e Bayern München si affronteranno domenica 3 maggio al Camp Nou per il ritorno della semifinale di UEFA Women's Champions League dopo l'1-1 dell'andata in Germania.

Barcelona - Bayern München Quando: domenica 3 maggio (16:30 CET)﻿

Dove: Camp Nou, Barcellona

Cosa: ritorno semifinale UEFA Women's Champions League

Andata: Bayern - Barcelona 1-1

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Finale: contro Arsenal o OL Lyonnes, sabato 23 maggio (18:00 CET), Ullevaal Stadion, Oslo

Guida alla partita

All'andata il Barcelona è passato subito in vantaggio grazie al gol di Ewa Pajor, ma il Bayern ha segnato il gol dell'1-1 col gol di Franziska Kett, poi espulsa.

Le Blaugrana, che hanno eliminato il Bayern nella semifinale del 2018/19 e poi battuto per 3-0 al Camp Nou nella fase a gironi 2022/23, hanno continuato ad attaccare ma non sono riuscite a segnare altri gol, come fatto nel 7-1 della prima giornata. Tuttavia le spagnole si trovano ancora in una buona posizione per raggiungere una sesta finale consecutiva, un risultato senza precedenti - attualmente condividono il record di cinque finali con l'OL Lyonnes.

Highlights andata: Bayern München - Barcelona 1-1 ﻿

Il Bayern, che come il Barcelona ha vinto il proprio campionato tre giorni prima dell’andata, può ancora sognare di raggiungere la sua prima finale europea. Il pareggio per 1-1 ha permesso alla squadra tedesca di rimanere imbattuta in tutte le competizioni dopo la sconfitta contro il Barcelona del 7 ottobre. Klara Bühl del Bayern è tornata in campo dopo l’infortunio ed è stata eletta Player of The Match dell'andata, mentre Pajor del Barcelona ha raggiunto Alessia Russo come capocannoniera a quota otto gol in stagione.

Dove guardare la partita: TV/streaming

Prima giornata: Barcelona - Bayern München 7-1 ﻿

Stato di forma

Barcelona

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Bayern - Barcelona 1-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League

Situazione attuale: vincitrice Liga F, finale Copa de la Reina

Bayern

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Bayern - Barcelona 1-1, 25/04, andata semifinale Women's Champions League

Prossima partita: Werder Bremen - Bayern, 29/04, Frauen-Bundesliga

Situazione attuale: vincitrice Frauen-Bundesliga, finale Coppa di Germania

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Probabili formazioni

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham-Hansen, Pajor, Clàudia Pina

Indisponibili: Laia Aleixandri (ginocchio)

In dubbio: Aitana Bonmatí (forma)

Bayern: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Kakounan; Dallmann, Tanikawa, Buhl; Harder

Indisponibili: Kett (squalificata), Damnjanović (muscolare), Alara (ginocchio)

In dubbio: Klink (muscolare)

Le parole dei protagonisti

Pere Romeu, allenatore Barcelona: "I nostri tifosi ci danno sempre un sostegno incredibile. E questa volta avremo bisogno di loro più che mai. Con il loro appoggio, avremo quell’energia in più di cui abbiamo bisogno per la partita di ritorno".