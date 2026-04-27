I temi delle semifinali di ritorno di Women's Champions League

Dopo due avvincenti e combattute gare d'andata, i due posti in finale di UEFA Women's Champions League si decidono sabato 2 e domenica 3 maggio, quando l'OL Lyonnes ospita l'Arsenal e il Barcellona ospita il Bayern München.

UEFA.com presenta in anteprima le sue semifinali di ritorno, che mettono in palio due posti nella finale di sabato 23 maggio a Oslo.

L'Arsenal è riuscito a rimontare e a portarsi in vantaggio di misura nella gara d'andata a Londra grazie a un autogol di Ingrid Engen e alla rete di Olivia Smith dopo il gol di Jule Brand al 19', lasciando tutto in bilico.

La scorsa stagione, l'OL Lyonnes si è aggiudicato la gara d'andata all'Arsenal Stadium nella stessa fase del torneo, ma una settimana dopo le Gunners si sono imposte fuori casa con un'eclatante vittoria per 4-1. Stavolta, saranno le ragazze di Jonatan Giráldez a dover inseguire il gol per evitare un'altra eliminazione come quella di un anno fa.

Highlights semifinali: Arsenal - OL Lyonnes 2-1

"Non abbiamo giocato bene nel secondo tempo, quando l'Arsenal è stato più diretto, ed è un aspetto su cui dovremo migliorare", ha spiegato Giráldez. "Siamo comunque fiduciose per la prossima settimana, tutto è ancora possibile".

"L'anno scorso abbiamo affrontato una sfida difficile che ci ha unite ancora di più", ha commentato il capitano dell'Arsenal, Leah Williamson. "Non credo che la mentalità sarà molto diversa. L'OL è una delle squadre più forti d'Europa e ha un pubblico fantastico come il nostro, quindi sarà fondamentale essere intensità all'altezza dell'occasione. Dovremo essere concrete e solide in difesa, poi vedremo". ﻿

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A Barcellona è tutto ancora in gioco dopo l'avvincente 1-1 dell'andata. La gara non è iniziata al meglio per le padrone di casa, che all'8' hanno subito il gol di Ewa Pajor (ora capocannoniere a pari merito del torneo).

Tuttavia, la squadra di José Barcala non si è arresa e ha trovato il pareggio a 21 minuti dalla fine, quando Franziska Kett ha finalizzato una splendida azione corale. Il Bayern è poi riuscito a resistere con una giocatrice in meno dopo l'espulsione di Kett dieci minuti più tardi.

Highlights semifinale: Bayern - Barcelona 1-1

Il Barcellona ha vinto 31 delle ultime 33 partite casalinghe di Women's Champions League (P1 S1) e il tecnico Pere Romeu ha esortato i tifosi a fare la loro parte al Camp Nou per raggiungere la sesta finale consecutiva (record). "I nostri tifosi ci danno sempre un sostegno incredibile", ha detto. "Stavolta ne abbiamo ancora di più bisogno. Con il pubblico alle nostre spalle, avremo quell'energia in più che ci serve per la gara di ritorno".

Da parte sua, Barcala è convinto che la sua squadra possa fare bene in Spagna e arrivare per la prima volta in finale. "Ora dobbiamo continuare a credere in noi stesse", ha ripetuto. "Sono molto orgoglioso delle ragazze, che eseguono alla perfezione ogni schema". ﻿

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