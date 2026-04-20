Anteprima Bayern München - Barcelona, semifinale di andata di Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

Bayern München e Barcelona si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League sabato 25 aprile alla Fußball Arena München.

Bayern München - Barcelona in breve Quando: sabato 25 aprile (18:15 CET)﻿

Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera

Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Ritorno: domenica 3 maggio, 16:30 CET, Camp Nou, Barcellona

Cosa devi sapere?

Il Bayern Monaco si è rimesso ampiamente in carreggiata dopo la pesante sconfitta per 7-1 in casa del subita Barcellona alla prima giornata; quattro giorni dopo, ha vinto in campionato contro il Wolfsburg e da allora non hanno più perso, inanellando una serie di 25 vittorie e un pareggio. Ora, la squadra ha la possibilità di raggiungere la sua prima finale di Women's Champions League, dopo le sconfitte in semifinale contro il Chelsea nel 2020/21 e il Barcellona nel 2018/19.

Il Barcellona ha mantenuto lo slancio dopo la vittoria contro il Bayern, segnando 32 gol in otto partite dopo il 12-2 complessivo sul Real Madrid ai quarti nonostante la lunga assenza di Aitana Bonmatí. Le tre volte campionesse sono all'ottava semifinale consecutiva (record), la nona nelle ultime 10 stagioni. Ora, puntano a stabilire un nuovo primato raggiungendo la sesta finale consecutiva, con l'obiettivo di riconquistare il trofeo perso contro l'Arsenal nel 2025.

Il Bayern ha battuto il Barcellona alla Fußball Arena München nella fase a gironi 2022/23 Getty Images

Dove guardare: TV/streaming

Statistiche

Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Bayern - Essen 4-0, 06/04, semifinale Coppa di Germania

Prossima partita: Union Berlin - Bayern, 22/04, Frauen-Bundesliga

Situazione attuale: 1° in Frauen-Bundesliga, finale di Coppa di Germania

Barcelona

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Barcelona - Badalona 6-0, 06/04, Liga F

Prossima partita: Espanyol - Barcelona, 22/04, Liga F

Situazione attuale: 1° in Liga F, finale di Coppa della Regina

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