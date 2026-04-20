Anteprima Bayern München - Barcelona, semifinale di andata di Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita
lunedì 20 aprile 2026
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Quando si gioca? Dove guardare la partita? Tutto quello che devi sapere sulla semifinale di andata di UEFA Women's Champions League tra Bayern München e Barcelona.
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Bayern München e Barcelona si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League sabato 25 aprile alla Fußball Arena München.
Bayern München - Barcelona in breve
Quando: sabato 25 aprile (18:15 CET)
Dove: Fußball Arena München, Monaco di Baviera
Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Ritorno: domenica 3 maggio, 16:30 CET, Camp Nou, Barcellona
Cosa devi sapere?
Il Bayern Monaco si è rimesso ampiamente in carreggiata dopo la pesante sconfitta per 7-1 in casa del subita Barcellona alla prima giornata; quattro giorni dopo, ha vinto in campionato contro il Wolfsburg e da allora non hanno più perso, inanellando una serie di 25 vittorie e un pareggio. Ora, la squadra ha la possibilità di raggiungere la sua prima finale di Women's Champions League, dopo le sconfitte in semifinale contro il Chelsea nel 2020/21 e il Barcellona nel 2018/19.
Il Barcellona ha mantenuto lo slancio dopo la vittoria contro il Bayern, segnando 32 gol in otto partite dopo il 12-2 complessivo sul Real Madrid ai quarti nonostante la lunga assenza di Aitana Bonmatí. Le tre volte campionesse sono all'ottava semifinale consecutiva (record), la nona nelle ultime 10 stagioni. Ora, puntano a stabilire un nuovo primato raggiungendo la sesta finale consecutiva, con l'obiettivo di riconquistare il trofeo perso contro l'Arsenal nel 2025.
Statistiche
Bayern
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Bayern - Essen 4-0, 06/04, semifinale Coppa di Germania
Prossima partita: Union Berlin - Bayern, 22/04, Frauen-Bundesliga
Situazione attuale: 1° in Frauen-Bundesliga, finale di Coppa di Germania
Barcelona
Ultime sei partite: VVVVVV
Ultima partita: Barcelona - Badalona 6-0, 06/04, Liga F
Prossima partita: Espanyol - Barcelona, 22/04, Liga F
Situazione attuale: 1° in Liga F, finale di Coppa della Regina
Le parole dal campo
A seguire
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Sarà la prima finale di una competizione femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal, inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte, ha ospitato la finale del Campionato Europeo femminile sia nel 1987 che nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco delle nazionali norvegesi maschile e femminile. Anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016 si è disputata in Norvegia, ma a Trondheim.