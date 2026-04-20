Arsenal - OL Lyonnes, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita
lunedì 20 aprile 2026
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Quando si gioca? Dove guardare la partita? Tutto quello che devi sapere sulla semifinale di andata di UEFA Women's Champions League tra Arsenal e OL Lyonnes.
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Arsenal e OL Lyonnes si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League domenica 26 aprile all'Arsenal Stadium.
Arsenal - OL Lyonnes
Quando: domenica 26 aprile (16:30 CET)
Dove: Arsenal Stadium, Londra
Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League
Come seguirla: clicca qui per il prepartita
Ritorno: sabato 2 maggio (15:00 CET), OL Stadium, Décines
Cosa devi sapere?
Poche semifinali sono state rocambolesche come quella dello scorso anno tra le due squadre. L'OL ha vinto la gara d'andata a Londra per 2-1, ma l'Arsenal si è imposto 4-1 in Francia e ha poi battuto il Barcellona in finale. È stata appena la seconda vittoria dell'Arsenal contro le otto volte campionesse d'Europa, mentre l'OL ha vinto sette e pareggiato una delle ultime 10 gare. La squadra francese ha vinto tutte e cinque le partite a Londra contro le Gunners, compresa quella vinta in rimonta per 2-1 con doppietta di Melchie Dumornay alla prima giornata di questa stagione.
Statistiche
Arsenal
Ultime sei partite: SSVVVV (dal risultato più recente)
Ultima partita: Arsenal - Brighton & Hove Albion 0-2, 05/04, quarti di finale Women's FA Cup
Prossima partita: Arsenal - OL Lyonnes, 26/04, semifinale Women's Champions League
Situazione attuale: 3° in Women's Super League
OL Lyonnes
Ultime sei partite: VVPSVV
Ultima partita: Strasbourg - OL Lyonnes 0-6, 05/04, semifinale Coppa di Francia
Prossima partita: OL Lyonnes - Dijon, 22/04, Première Ligue
Situazione attuale: 1° in Première Ligue, finale Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega
Le parole dal campo
Renée Slegers, allenatrice Arsenal: "Abbiamo imparato molto dalle esperienze dell'anno scorso e sappiamo quanto impegno ci vuole, ma sappiamo anche cosa di cosa siamo capaci. Certo, affronteremo di nuovo l'OL Lyonnes, prima in casa e poi in trasferta, quindi sarà una bella lotta. Ce lo ricordiamo dall'anno scorso, ma non vediamo l'ora di affrontarlo".
Dove si gioca la finale di UEFA Women's Champions League 2026?
Lo stadio Ullevaal di Oslo (Norvegia) ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League 2026 sabato 23 maggio.
Sarà la prima finale di una competizione femminile per club disputata in Norvegia, anche se l'Ullevaal, inaugurato nel 1926 e ristrutturato più volte, ha ospitato la finale del Campionato Europeo femminile sia nel 1987 che nel 1997. L'impianto è il terreno di gioco delle nazionali norvegesi maschile e femminile. Anche la Supercoppa UEFA maschile del 2016 si è disputata in Norvegia, ma a Trondheim.