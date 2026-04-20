Arsenal - OL Lyonnes, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e guida alla partita

Arsenal e OL Lyonnes si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League domenica 26 aprile all'Arsenal Stadium.

Arsenal - OL Lyonnes Quando: domenica 26 aprile (16:30 CET)﻿

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita

Ritorno: sabato 2 maggio (15:00 CET), OL Stadium, Décines

Cosa devi sapere?

Poche semifinali sono state rocambolesche come quella dello scorso anno tra le due squadre. L'OL ha vinto la gara d'andata a Londra per 2-1, ma l'Arsenal si è imposto 4-1 in Francia e ha poi battuto il Barcellona in finale. È stata appena la seconda vittoria dell'Arsenal contro le otto volte campionesse d'Europa, mentre l'OL ha vinto sette e pareggiato una delle ultime 10 gare. La squadra francese ha vinto tutte e cinque le partite a Londra contro le Gunners, compresa quella vinta in rimonta per 2-1 con doppietta di Melchie Dumornay alla prima giornata di questa stagione.

Highlights semifinale di andata 2024/25: Arsenal - OL Lyonnes 1-2

Dove guardare: TV/streaming

Statistiche

Arsenal

Ultime sei partite: SSVVVV (dal risultato più recente)

Ultima partita: Arsenal - Brighton & Hove Albion 0-2, 05/04, quarti di finale Women's FA Cup

Prossima partita: Arsenal - OL Lyonnes, 26/04, semifinale Women's Champions League

Situazione attuale: 3° in Women's Super League

Highlights: Arsenal - OL Lyonnes 1-2

OL Lyonnes

Ultime sei partite: VVPSVV

Ultima partita: Strasbourg - OL Lyonnes 0-6, 05/04, semifinale Coppa di Francia ﻿

Prossima partita: OL Lyonnes - Dijon, 22/04, Première Ligue

Situazione attuale: 1° in Première Ligue, finale Coppa di Francia, vincitrice Coppa di Lega

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Le parole dal campo

Renée Slegers, allenatrice Arsenal: "Abbiamo imparato molto dalle esperienze dell'anno scorso e sappiamo quanto impegno ci vuole, ma sappiamo anche cosa di cosa siamo capaci. Certo, affronteremo di nuovo l'OL Lyonnes, prima in casa e poi in trasferta, quindi sarà una bella lotta. Ce lo ricordiamo dall'anno scorso, ma non vediamo l'ora di affrontarlo".