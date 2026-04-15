Semifinali di Women's Champions League: guida alle partite d'andata

Tre ex vincitrici della UEFA Women's Champions League e una a caccia della sua prima finale si affronteranno nei due weekend tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Le campionesse in carica dell'Arsenal affronteranno le otto volte vincitrici dell'OL Lyonnes in semifinale per la seconda stagione consecutiva, mentre il Barcelona cercherà di conquistare un posto nella sua sesta finale consecutiva quando giocherà contro un Bayern che non è mai andato oltre la semifinale.

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Barcelona e Bayern si sono affrontate alla prima giornata e ora si affronteranno nuovamente in semifinale Getty Images

Le due squadre si affronteranno per la seconda volta in questa edizione. Nella prima giornata della fase campionato, il Barcelona ha travolto il Bayern per 7-1 mandando un chiaro segnale alle proprie avversarie. Dopo quella pesante sconfitta, il Bayern ha inanellato sei vittorie un pareggio nelle sette gare successive, tra cui spicca l'eliminazione del Manchester United con un 5-3 complessivo ai quarti, qualificandosi per la terza volta nella sua storia in semifinale. Pernille Harder è la loro miglior marcatrice con sette reti all'attivo, e ha già dimostrato di avere un certo feeling con le semifinali, avendo segnato con il Wolfsburg contro il Chelsea nella stagione 2017/18 e poi con il Chelsea contro il Bayern nella stagione 2020/21.

Tutti i gol del Bayern München in Women's Champions League finora

Le vice campionesse del Barcelona hanno fallito la qualificazione in semifinale solo una volta nelle ultime sette edizioni e sono reduci dal successo complessivo per ﻿12-2 ai quarti contro il Real Madrid. La squadra spagnola ha chiuso al primo posto la classifica della fase campionato e vanta il miglior attacco di questa stagione con 32 gol — dieci in più di qualsiasi altra squadra — e ha anche subito il minor numero di reti, cinque. Come Harder, Ewa Pajor del Barcelona ha segnato sette gol in questa stagione, mentre la sua compagna di squadra Alexia Putellas è la giocatrice più determinante in campo, con sette assist e cinque reti all’attivo.

Il cammino del Barcelona sino alla semifinale di Women's Champions League: tutti i gol

Statistiche:

• Il Bayern ha perso solo una delle ultime 16 partite casalinghe di Women's Champions League (12 vittorie e 3 pareggi), e ha vinto tutte e quattro le partite giocate in casa in questa stagione.

• Il Barcelona è al record di otto semifinali consecutive di Women’s Champions League.

• Le padrone di casa del Bayern hanno vinto le ultime due partite casalinghe UEFA in casa contro squadre spagnole.

• Il Barcelona ha superato le ultime 19 doppie sfide a eliminazione diretta della competizione.

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale

Arsenal e OL Lyonnes si affrontano per la seconda stagione consecutiva in semifinale di Women's Champions League Anadolu via Getty Images

Le due squadre si sono affrontate alla prima giornata, quando l'OL Lyonnes ha battuto in rimonta le campionesse in carica dell'Arsenal. Ma sono state proprio le Gunners a mettere a segno una rimonta vincente in questa fase della scorsa stagione, quando riuscirono a ribaltare lo svantaggio di 2-1 dell'andata, vincendo 4-1 nel ritorno a Décines la settimana successiva.

Tutti i gol dell'Arsenal in Women's Champions League finora

Le campionesse in carica hanno avuto una fase campionato altalenante: oltre alla sconfitta col Bayern hanno chiuso il girone fuori dai posti che garantiscono l'accesso diretto ai quarti di finale. Tuttavia le vittorie convincenti contro OH Leuven negli spareggi per la fase a eliminazione diretta e l'eliminazione del Chelsea ai quarti di finale, hanno dato nuovo slancio alle Gunners. L'OL Lyonnes invece, era imbattuto sino all'andata dei quarti di finale contro Wolfsburg, salvo poi aver vinto ai supplementari nella gara di ritorno.

Il cammino dell'OL Lyonnes sino alla semifinale di Women's Champions League: tutti i gol

Alessia Russo dell'Arsenal, dopo il 2025 ricco di successi con l'Inghilterra e l'Arsenal, è in testa alla classifica delle marcatrici con otto reti, mentre Melchie Dumornay, eletta Miglior Giovane Giocatrice della scorsa Women's Champions League, ha segnato cinque reti con l'OL Lyonnes. La calciatrice haitiana ha l'abitudine di segnare nelle trasferte contro l'Arsenal avendo messo a segno una doppietta al Meadow Park all'inizio di questa stagione e un gol nella semifinale di andata della stagione 2025/26.

Statistiche:

• È l'undicesima volta che queste squadre si affrontano in una competizione UEFA: l'OL Lyonnes ha vinto sette degli incontri precedenti, l'Arsenal due. Uno è finito in parità.

• Per l'OL Lyonnes si tratta della quindicesima semifinale in una competizione UEFA, mentre per l'Arsenal è la nona.

• Melchie Dumornay ha segnato in entrambe le partite delle semifinali dell'OL Lyonnes nelle ultime due stagioni: contro il Paris Saint-Germain nel 2023/24 e contro l'Arsenal nel 2024/25. Anche Mariona Caldentey dell'Arsenal ha segnato in entrambe le partite della semifinale della scorsa stagione.

• Le ospiti hanno vinto tutte e cinque le precedenti trasferte contro l'Arsenal.

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