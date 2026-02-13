Anteprima ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League: Real Madrid-Paris FC, Arsenal-OH Leuven, Juventus-Wolfsburg, Atleti-Man United

I primi spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Women's Champions League si concludono mercoledì e giovedì.

Otto squadre cercano di raggiungere Barcellona, Bayern München, Chelsea e OL Lyonnes ai quarti di finale, già sorteggiati, e di proseguire la corsa sino alla finale.

Mercoledì, Real Madrid e Arsenal difendono il vantaggio dell'andata rispettivamente contro Paris FC e OH Leuven, mentre la sera successiva la Juventus ospita il Wolfsburg con il punteggio sul 2-2 e l'Atlético Madrid tenta di ribaltare la sconfitta per 3-0 subita in casa del Manchester United.

Orari CET

Le gare di ritorno di mercoledì

Real Madrid - Paris FC (18:45, andata: 3-2)

Aumentano le possibilità di un altro quarto di finale tra Real Madrid e Barcellona: il Real è infatti riuscito a rimontare a Parigi grazie ai gol di Caroline Weir, Athenea e dell'ottima Linda Caicedo. Il gol di Maeline Mendy nel finale ha ridotto lo svantaggio per il Paris, che si era portato sull'1-0 con Kaja Korošec.

Anche se sono passati 13 anni dall'ultima volta che il Paris (allora Juvisy) è arrivato ai quarti, i risultati europei in trasferta di questa stagione fanno ben sperare: vittoria per 2-0 in casa dell'Austria Vienna al terzo turno di qualificazione, per 1-0 nella fase campionato sul campo del Vålerenga e successo sfiorato anche contro il Real Madrid, che però ha pareggiato in extremis.

Highlights: Paris FC - Real Madrid 2-3

Arsenal - OH Leuven (21:00, andata: 4-0)

L'Arsenal campione in carica è a un passo dal derby contro il Chelsea ai quarti di finale. Dopo aver battuto l'OH Leuven per 3-0 alla sesta giornata, ha segnato un gol in più nella nuova sfida agli spareggi. Le reti di Frida Maanum (2) Olivia Smith e Alessia Russo hanno permesso alle Gunners di interrompere una striscia di sette gare d'andata senza vittorie in Europa.

L'OH Leuven, all'esordio nelle competizioni UEFA, si avvicina alla sua dodicesima partita: un ottimo risultato, anche se il suo cammino dovesse concludersi mercoledì. La squadra belga ha battuto avversarie del calibro di Rosengård e Twente, ha pareggiato in trasferta contro Paris FC e Paris Saint-Germain e ha attirato un pubblico da record al Den Dreef.

Highlights: OH Leuven - Arsenal 0-4

Le gare di ritorno di giovedì

Juventus - Wolfsburg (18:45, andata: 2-2)

La Juventus sembrava destinata a chiudere in vantaggio la gara di andata, rimanendo sul 2-0 contro il Wolfsburg fino a otto minuti dalla fine dopo le reti dell'esordiente Ana Capeta e di Amalie Vangsgaard. Janina Minge, però, ha accorciato le distanze su rigore, mentre nel recupero una splendida rete di Sarai Linder ha riacceso le speranze del Wolfsburg di arrivare all'ennesima sfida contro le rivali di sempre dell'OL Lyonnes.

Nonostante la delusione, il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha chiesto alla sua squadra di dimostrare "la stessa personalità" davanti ai propri tifosi. La Juventus spera di ripetere i risultati della fase a gironi 2021/22, quando ha pareggiato 2-2 contro il Wolfsburg alla terza giornata e una settimana dopo ha vinto 2-0.

Statistica: il Wolfsburg punta al 13° quarto di finale in 14 edizioni della Women's Champions League, mentre la Juventus spera di arrivarci per la seconda volta dopo l'esordio nella stagione 2021/22.

Highlights: Wolfsburg-Juventus 2-2

Manchester United - Atlético Madrid (21:00, andata: 3-0)

Le speranze del Manchester United di iniziare positivamente la sua prima partecipazione nella fase a eliminazione diretta si sono concretizzate con i gol di Melvine Malard, Elisabeth Terland e Julia Zigiotti Olme.

Il tecnico dell'Atleti, José Herrera, ha riassunto così la gara d'andata: "Sono state più concrete e basta"; certamente, le statistiche della partita suggeriscono che l'unica differenza significativa tra le squadre sia stata proprio sotto porta. Il Manchester United, che aveva vinto 1-0 in casa dell'Atleti nella fase campionato, difenderà il vantaggio per conquistare un posto ai quarti di finale contro il Bayern. ﻿